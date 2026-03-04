Popularny nawyk zwiększa ryzyko demencji. Zmień go jak najszybciej

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Lekarze ostrzegają, że na demencję zapada coraz więcej osób. Szacuje się, że choruje już ponad 55 mln ludzi na całym świecie, a w Polsce z tym schorzeniem zmaga się już ok. 600 tys. osób. Liczby te będą się najprawdopodobniej zwiększać w związku ze wzrostem średniej długości życia. Eksperci podkreślają, że ryzyko demencji znacznie zwiększa jeden z częstych nawyków. Sprawdź, czego unikać, by cieszyć się zdrowym umysłem do późnej starości.

Siedzący tryb życia zwiększa ryzyko demencji. Zobacz, jak zmienić nawyki i zadbać o zdrowy mózg do późnej starości.
Popularny nawyk znacznie zwiększa ryzyko demencji123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Największy czynnik rozwoju demencji, na który mamy wpływ
  2. Siedzący tryb życia a mózg
  3. Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko demencji
  4. Inne sposoby, by uchronić się przed demencją

Największy czynnik rozwoju demencji, na który mamy wpływ

Za demencję w większości przypadków odpowiada choroba Alzheimera. I chociaż naukowcy podkreślają, że jej rozwój wiąże się z czynnikami genetycznymi oraz wiekiem, to nie bez znaczenia jest też styl życia. Okazuje się, że naszym największym wrogiem w walce z demencją jest siedzący tryb życia. Tymczasem według statystyk aż 30 proc. dorosłych osób w krajach wysoko rozwiniętych zapomina o regularnej aktywności fizycznej.

Siedzący tryb życia a mózg

Siedzący tryb życia ma negatywny wpływ na cały organizm. Sprzyja powstawaniu stanów zapalnych (także w mózgu), zmniejsza wrażliwość komórek na insulinę i pogarsza profil lipidowy. W efekcie prowadzi do cukrzycy, miażdżycy czy otyłości. A wszystkie te schorzenia powodują zaburzenia krążenia i gorsze ukrwienie i odżywienie komórek mózgu. Badania obrazowe u osób prowadzących siedzący tryb życia wykazały też zmniejszony obszar mózgu odpowiadający za pamięć i koncentrację.

Brak ruchu ściśle wiąże się też z problemami ze snem i pogorszeniem stanu psychicznego. Z kolei regularne niedobory snu znacznie przyspieszają starzenie się mózgu i utrudniają regenerowanie się komórek nerwowych.

Zobacz również:

Kiedy mózg zaczyna się starzeć i czy można opóźnić ten proces? Okazuje się, że tak
UKŁAD NERWOWY

Popularny lek może poprawiać pracę mózgu. Zaskakujące wyniki badań

Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko demencji

Zdaniem naukowców regularna aktywność fizyczna może zmniejszać ryzyko demencji nawet o 20 proc. Wielu z nich wciąż powołuje się na duże badanie Framingham Heart Study, które wykazało, że ochronny wpływ ruchu na zdrowie mózgu jest najbardziej istotny u osób w wieku średnim oraz starszym. Oznacza to, że "nie da się ćwiczyć na zapas" - nawet osoby bardzo aktywne fizycznie w młodości, ale prowadzące siedzący tryb życia w starszym wieku, są znacznie bardziej narażone na demencję niż np. aktywni fizycznie seniorzy. Eksperci podkreślają też, że liczy się każda forma ruchu, np. codzienny spacer czy marsz, jazda na rowerze, a także trwająca kilkadziesiąt minut gimnastyka. Chodzi o to, by poprawić krążenie i zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę. Ruch poprawia też nastrój, co jest równie ważne w profilaktyce demencji.

Starsza para obejmująca się podczas spaceru po drewnianym moście otoczonym zielenią, oboje wyglądają na zrelaksowanych i szczęśliwych, ubrani w wygodne ubrania, w tle widoczny rozmazany budynek mieszkalny.
Wystarczy codzienny spacer, by odmłodzić swój mózgCanva ProINTERIA.PL

Inne sposoby, by uchronić się przed demencją

Badania nad demencją prowadzone są od lat równolegle w wielu ośrodkach badawczych. Naukowcy na postawie analiz wyciągnęli już kilka wniosków dotyczących skutecznych sposobów na odmłodzenie mózgu i zmniejszenie ryzyka demencji. I chociaż aktywność fizyczna jest najważniejszym czynnikiem, na który mamy wpływ, to ważna jest także zbilansowana dieta. Szczególnie cenne jest spożywanie produktów bogatych w kwasy omega-3, silne przeciwutleniacze czy witaminy z grupy B. Unikać należy przede wszystkim żywności wysokoprzetworzonej, cukrów prostych oraz tłuszczów nasyconych.

Istotna jest także stała stymulacja mózgu, zwłaszcza w starszym wieku. Ważne jest, by mieć hobby i np. czytać książki, chodzić na zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne czy rozwiązywać zagadki logiczne. Zbawienny wpływ na mózg ma również nauka języka obcego. Eksperci zwracają też uwagę na tragiczne skutki izolacji społecznej - samotność, brak kontaktów towarzyskich to kolejny silny czynnik ryzyka depresji, a także demencji. Dlatego tak ważne są regularne kontakty z bliskimi osobami czy znajomymi.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłMagda WeidnerINTERIA.PL
"Nomada": Życie emigrantek w USA. "Polki są bardzo pracowite"INTERIA.PL

Najnowsze