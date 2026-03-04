Spis treści: Największy czynnik rozwoju demencji, na który mamy wpływ Siedzący tryb życia a mózg Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko demencji Inne sposoby, by uchronić się przed demencją

Największy czynnik rozwoju demencji, na który mamy wpływ

Za demencję w większości przypadków odpowiada choroba Alzheimera. I chociaż naukowcy podkreślają, że jej rozwój wiąże się z czynnikami genetycznymi oraz wiekiem, to nie bez znaczenia jest też styl życia. Okazuje się, że naszym największym wrogiem w walce z demencją jest siedzący tryb życia. Tymczasem według statystyk aż 30 proc. dorosłych osób w krajach wysoko rozwiniętych zapomina o regularnej aktywności fizycznej.

Siedzący tryb życia a mózg

Siedzący tryb życia ma negatywny wpływ na cały organizm. Sprzyja powstawaniu stanów zapalnych (także w mózgu), zmniejsza wrażliwość komórek na insulinę i pogarsza profil lipidowy. W efekcie prowadzi do cukrzycy, miażdżycy czy otyłości. A wszystkie te schorzenia powodują zaburzenia krążenia i gorsze ukrwienie i odżywienie komórek mózgu. Badania obrazowe u osób prowadzących siedzący tryb życia wykazały też zmniejszony obszar mózgu odpowiadający za pamięć i koncentrację.

Brak ruchu ściśle wiąże się też z problemami ze snem i pogorszeniem stanu psychicznego. Z kolei regularne niedobory snu znacznie przyspieszają starzenie się mózgu i utrudniają regenerowanie się komórek nerwowych.

Aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko demencji

Zdaniem naukowców regularna aktywność fizyczna może zmniejszać ryzyko demencji nawet o 20 proc. Wielu z nich wciąż powołuje się na duże badanie Framingham Heart Study, które wykazało, że ochronny wpływ ruchu na zdrowie mózgu jest najbardziej istotny u osób w wieku średnim oraz starszym. Oznacza to, że "nie da się ćwiczyć na zapas" - nawet osoby bardzo aktywne fizycznie w młodości, ale prowadzące siedzący tryb życia w starszym wieku, są znacznie bardziej narażone na demencję niż np. aktywni fizycznie seniorzy. Eksperci podkreślają też, że liczy się każda forma ruchu, np. codzienny spacer czy marsz, jazda na rowerze, a także trwająca kilkadziesiąt minut gimnastyka. Chodzi o to, by poprawić krążenie i zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę. Ruch poprawia też nastrój, co jest równie ważne w profilaktyce demencji.

Inne sposoby, by uchronić się przed demencją

Badania nad demencją prowadzone są od lat równolegle w wielu ośrodkach badawczych. Naukowcy na postawie analiz wyciągnęli już kilka wniosków dotyczących skutecznych sposobów na odmłodzenie mózgu i zmniejszenie ryzyka demencji. I chociaż aktywność fizyczna jest najważniejszym czynnikiem, na który mamy wpływ, to ważna jest także zbilansowana dieta. Szczególnie cenne jest spożywanie produktów bogatych w kwasy omega-3, silne przeciwutleniacze czy witaminy z grupy B. Unikać należy przede wszystkim żywności wysokoprzetworzonej, cukrów prostych oraz tłuszczów nasyconych.

Istotna jest także stała stymulacja mózgu, zwłaszcza w starszym wieku. Ważne jest, by mieć hobby i np. czytać książki, chodzić na zajęcia taneczne, warsztaty plastyczne czy rozwiązywać zagadki logiczne. Zbawienny wpływ na mózg ma również nauka języka obcego. Eksperci zwracają też uwagę na tragiczne skutki izolacji społecznej - samotność, brak kontaktów towarzyskich to kolejny silny czynnik ryzyka depresji, a także demencji. Dlatego tak ważne są regularne kontakty z bliskimi osobami czy znajomymi.

