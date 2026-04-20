Spis treści: Pozornie zdrowe nawyki Pomarańcze na czczo. Dlaczego nie są dobrym pomysłem? Kiedy najlepiej jeść pomarańcze i pić sok pomarańczowy?

Pozornie zdrowe nawyki

Pewnie niejedna osoba zaczyna dzień od szklanki świeżo wyciskanego soku pomarańczowego lub zjada owoc na śniadanie, wierząc, że to doskonały sposób na wzmocnienie odporności i dostarczenie organizmowi witamin. Pomarańcze faktycznie są bogate w witaminę C, przeciwutleniacze, błonnik oraz związki wspierające układ krążenia. Sok z kolei pomaga uzupełnić zapasy energii i sprzyja nawodnieniu.

Problem pojawia się wtedy, gdy produkty te spożywane są na pusty żołądek. Uwzględnienia ich w jadłospisie z samego rana może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Pomarańcze na czczo. Dlaczego nie są dobrym pomysłem?

Mimo że pomarańcze mają wiele zalet, ich spożywanie na pusty żołądek może powodować nieprzyjemne skutki. Odpowiadają za to m.in. kwasy organiczne zawarte w owocach. Zdarza się, że podrażniają błonę śluzową żołądka, co u osób wrażliwych może wywołać zgagę, refluks lub dyskomfort trawienny.

Szklanka soku wydaje się najprostszym sposobem na dostarczenie ciału porcji wartościowych składników? Trzeba wziąć pod uwagę, że produkt może powodować szybki wzrost poziomu cukru we krwi. Po nim następuje gwałtowny spadek, który rozpoznamy na podstawie:

nagłego uczucia zmęczenia,

rozdrażnienia,

szybszego pojawienia się głodu.

Jak wskazano w artykule serwisu Interia Zdrowie, powołującym się na badania naukowców z Princeton University, "spożywanie soku pomarańczowego na pusty żołądek przytłacza układ trawienny i sieje spustoszenie wśród dobrych bakterii bytujących w jelitach". Wiąże się to z faktem, że produkt jest bogaty we fruktozę. Naturalny cukier owocowy okazuje się problematyczny z samego rana, ponieważ organizm po okresie nocnego postu nie radzi sobie z jego przetwarzaniem.

Nie zaczynaj dnia od pomarańczy. Organizm ci podziękuje 123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej jeść pomarańcze i pić sok pomarańczowy?

Znalezienie właściwej pory jest podstawą czerpania korzyści zdrowotnych z produktów takich sok pomarańczowy i same owoce. Najlepiej sięgać po nie jako uzupełnienie posiłku, kiedy żołądek nie jest już pusty. Bardzo dobrze sprawdzają się jako składnik drugiego śniadania lub podwieczorku.

Zalecanym rozwiązaniem jest łączenie pomarańczy z jogurtem naturalnym, owsianką albo orzechami. Dzięki takim składnikom spowolnione zostaje wchłanianie cukrów, co z kolei zmniejsza ryzyko gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi.

