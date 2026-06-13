Spis treści: Portulaka wielkokwiatowa - królowa upałów Dlaczego portulaka wielkokwiatowa tak dobrze znosi upały? Jak pielęgnować portulakę wielkokwiatową na balkonie? Portulaka wielkokwiatowa - kolorystyka kwiatów Gdzie portulaka wielkokwiatowa sprawdza się najlepiej?

Portulaka wielkokwiatowa - królowa upałów

Portulaka wielkowatowa (Portulaca grandiflora) to niezwykle urokliwa roślina jednoroczna, która stanowi doskonałą alternatywę dla roślin balkonowych, które niezbyt dobrze znoszą upały. Pochodzi rejonów Ameryki Południowej (głównie z Argentyny i Brazylii), a w Polsce zdobi ogrody i balkony już od XIX wieku, chociaż dopiero niedawno zyskała większą popularność.

Liście ma mięsiste, wałeczkowate i przypominają grube, zielone igiełki. Działają jak naturalny zbiornik na wodę, dzięki czemu roślina świetnie radzi sobie bez częstego podlewania. Kwiaty osiągają od 2 do 5 cm średnicy w zależność od odmiany. Mogą być pojedyncze, półpełne lub pełne. Co ciekawe otwierają się całkowicie tylko w pełnym słońcu. Portulaka wielkokwiatowa to roślina płożąca, tworząca gęsty kwiatowy dywan. Jest sporą zaletą jest długi czas kwitnienia - pąki utrzymują się od czerwca aż do pierwszych jesiennych przymrozków.

Dlaczego portulaka wielkokwiatowa tak dobrze znosi upały?

Portulaka wielkokwiatowa to prawdziwy "wielbłąd" wśród roślin ogrodowych. To wszystko zasługa tego, że jest ona sukulentem, co oznacza, że jej budowa jest przystosowana do magazynowania płynów. Wodę gromadzi w swoich drobnych, grubych i mięsistych liściach oraz łodygach. Dzięki tym wewnętrznym zapasom roślina nie potrzebuje regularnego podlewania.

Czy wybaczy zapominalstwo w podlewaniu? Tak, gdyż przedłużająca się, wielotygodniowa susza nie zniszczy rośliny. Portulaka przejdzie w tryb przetrwania - jej pędy nie uschną, choć należy mieć na uwadze, że w warunkach skrajnego odwodnienia może nieco osłabić swoje kwitnienie.

Dużo bardziej upał i susza, portulace może zaszkodzić przelewanie oraz wysoka wilgotność. Nadmiernie mokre podłoże i długo utrzymujące się deszcze sprawiają, że jej korzenie łodygi bardzo szybko zaczynają gnić.

Portulaka to piękna roślina, która zniesie nawet 30 st. C 123RF/PICSEL

Jak pielęgnować portulakę wielkokwiatową na balkonie?

Portulaka wielkokwiatowa to roślina, którą można posadzić i niemalże o niej zapomnieć. Wybacza mnóstwo błędów, ale warto zapewnić jej dobry start. Po ukorzenieniu jest niemalże samowystarczalna. Jakie wymagania ma ten kwiat? Przede wszystkim należy zada o takie kwestie jak:

Wysadzanie - zaraz po umieszczeniu młodych roślinek w donicach docelowych, należy je regularnie podlewać. Na tym etapie wilgoć jest potrzebna, aby system korzeniowy dobrze się rozrósł i ustabilizował. Gdy roślina się zadomowi należy mocno ograniczyć wodę.

Stanowisko - w pełni słoneczne. Im więcej bezpośrednich promieni słonecznych, tym obficiej roślina kwitnie.

Podłoże - musi być przepuszczalne i lekkie. Klasyczna ziemia uniwersalna do kwiatów jest zbyt ciężka i zatrzymuje za dużo wilgoci. Przed posadzeniem portulaki warto rozluźnić glebę mieszając ją z piaskiem, perlitem lub drobnym żwirkiem (w stosunku ok. 2:1 lub 3:1).

Nawożenie - nie jest to zabieg konieczny, ponieważ roślina ma minimalne wymagania pokarmowe. Chcąc maksymalnie podkręcić kwitnienie, można od czasu do czasu zastosować uniwersalny nawóz do roślin kwitnących.

Przycinanie - kwiat ten naturalnie zachowuje ładny, płożący pokrój i nie wymaga przycinania. Niemniej warto regularnie usuwać przekwitłe kwiatostany. To sprawi, że wypuści więcej nowych pąków i utrzyma intensywne kwitnienie aż do pierwszych przymrozków.

Ochrona przed szkodnikami - portulaka wielokwiatowa wykazuje bardzo dobrą odporność na - portulaka wielokwiatowa wykazuje bardzo dobrą odporność na szkodniki oraz większość chorób.

Portulakę na balkon warto wystawiać w czerwcu (najszybciej po 15 maja), kiedy nie ma już ryzyka nocnych przymrozków.

Portulaka wielkokwiatowa - kolorystyka kwiatów

Portulaka wielkokwiatowa ma bardzo rozbudowaną paletę barw. Znajdziemy odmiany w kolorach takich jak: róż, fuksja, słoneczny żółty, pomarańczowy, czerwień, biel, kremowy, łososiowy czy też brzoskwiniowy. Jedne z ciekawszych odmian to m.in.:

'Peppermint' - ciekawa odmiana, która wyróżnia się różowymi kwiatami z ciemniejszymi cętkami.

'Sundance' - ma zjawiskowe, pełne kwiaty, które nie zamykają się w czasie gorszej pogody.

'Tequila' - kolejna odmiana o pełnych kwiatach, idealna do tworzenia wielobarwnych, gęstych dywanów.

'Happy Hour' - rośnie błyskawicznie, ma zwarty pokrój i kwitnie w cudownych, ciepłych odcieniach (żółcienie, pomarańcze, czerwienie).

'Swan Lake' - wyjątkowa, niezwykle elegancka odmiana, która kwitnie na czysty, śnieżnobiały kolor.

Gdzie portulaka wielkokwiatowa sprawdza się najlepiej?

Portulaka wielkokwiatowa jako sukulent potrzebuje stanowisk słonecznych. Najlepiej będzie rosła na balkonach południowych i zachodnich. Poza tym dorasta ona do ok. 12 cm wysokości i ma zwarty pokrój, dzięki czemu jest odporna na silniejsze podmuchy wiatru. Co za tym idzie, można ją bez obaw wysadzać na wysokich piętrach i wietrznych balkonach.

Jednak nie tylko balkony to dla niej idealne miejsce. Portulaka wielkokwiatowa doskonale sprawdzi się jako roślina na kwiatowe dywany - można ją także sadzić na obrzeżach ścieżek. Mając w ogrodzie miejsce, gdzie podłoże jest suche i mało żyzne, można tam umieścić właśnie tę roślinę. Dzięki pokładającym się pędom portulaka najlepiej nadaje się do obsadzania wszelkiego rodzaju skarp i suchych murków oporowych. Jej pędy malowniczo przewieszają się w dół, tworząc kaskady kwiatów.

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