Porzeczki nie powiedziały ostatniego słowa. Podlewaj miksturą w czerwcu i zbieraj owoce całe lato
Porzeczki to jedne z najpopularniejszych krzewów, które można w polskim krajobrazie. Nieważne, czy mamy czarne, czerwone czy białe, jedno jest pewne: nie są one trudne w uprawie, a niewielkim nakładem pracy możemy uzyskać satysfakcjonujące plony. Chcemy, aby owoców było więcej, a zbiory były obfitsze? Wystarczy do podlewania porzeczek użyć genialnego, domowego nawozu.
Spis treści:
- Czy porzeczki wymagają nawożenia?
- Powiększysz plony porzeczki łatwym sposobem
- Nawóz z obierków: jak szybko go zrobić?
Czy porzeczki wymagają nawożenia?
Porzeczki kojarzą się z bezobsługowymi krzewami, które owocują prawie zawsze. Oczywiście, jest w tym sporo prawdy, ale jeśli faktycznie nic nie robimy przy nich, to plony mogą nie być satysfakcjonujące. Chcemy poprawić jakość plonów oraz ich ilość? Musimy sięgnąć po nawozy.
Ogrodnicy zazwyczaj skupiają się na wiosennym nawożeniu porzeczek. Wtedy trzeba dostarczyć im azotu, który pobudza je do intensywnego wzrostu. Co prawda, można sięgnąć po preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych, ale nikt nie zabroni nam korzystać z tego, co daje nam natura. Wtedy najlepiej korzystać z obornika lub kompostu, które rozsypuje się przy łodygach. Taki zabieg jest wskazany co roku, choć wiele osób sądzi, że optymalny interwał wynosi raz na trzy lata.
Powiększysz plony porzeczki łatwym sposobem
Co prawda możemy ograniczyć się do niezbędnego minimum i stosować nawożenie wiosenne, ale możemy zasilać porzeczki nawet wtedy, kiedy już zaczynają owocować. Szczyt plonowania przypada w czerwcu, ale i w lipcu, i w sierpniu pojawiają się na krzewach porzeczki.
Porzeczki warto także zasilać domowym nawozem w czerwcu, co poprawi owocowanie. Co jest dobre dla naszych krzaczków? Wystarczy sięgnąć po domowy nawóz z obierków ziemniaków. Można go szybko przygotować, a daje wiele korzyści. Zapewnia potas i fosfor, a to doskonale wpływa na jakość i ilość owoców.
Nawóz z obierków: jak szybko go zrobić?
Przygotowanie nawozu z obierków ziemniaków do porzeczek jest banalne. Wystarczy je zebrać i zalać od razu gorącą wodą, później trzeba tylko odstawić na kilka godzin (najlepiej całą noc) i podlewać porzeczki przygotowaną miksturą.
Nawóz z obierków można stosować regularnie przez cały sezon wegetacyjny, aż do momentu zaprzestania owocowania porzeczek.
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