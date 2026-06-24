Spis treści: Czy porzeczki wymagają nawożenia? Powiększysz plony porzeczki łatwym sposobem Nawóz z obierków: jak szybko go zrobić?

Czy porzeczki wymagają nawożenia?

Porzeczki kojarzą się z bezobsługowymi krzewami, które owocują prawie zawsze. Oczywiście, jest w tym sporo prawdy, ale jeśli faktycznie nic nie robimy przy nich, to plony mogą nie być satysfakcjonujące. Chcemy poprawić jakość plonów oraz ich ilość? Musimy sięgnąć po nawozy.

Ogrodnicy zazwyczaj skupiają się na wiosennym nawożeniu porzeczek. Wtedy trzeba dostarczyć im azotu, który pobudza je do intensywnego wzrostu. Co prawda, można sięgnąć po preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych, ale nikt nie zabroni nam korzystać z tego, co daje nam natura. Wtedy najlepiej korzystać z obornika lub kompostu, które rozsypuje się przy łodygach. Taki zabieg jest wskazany co roku, choć wiele osób sądzi, że optymalny interwał wynosi raz na trzy lata.

Powiększysz plony porzeczki łatwym sposobem

Porzeczki będą dorodne, jeśli zapewnimy krzaczkom dobry i naturalny nawóz 123RF/PICSEL

Co prawda możemy ograniczyć się do niezbędnego minimum i stosować nawożenie wiosenne, ale możemy zasilać porzeczki nawet wtedy, kiedy już zaczynają owocować. Szczyt plonowania przypada w czerwcu, ale i w lipcu, i w sierpniu pojawiają się na krzewach porzeczki.

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Porzeczki warto także zasilać domowym nawozem w czerwcu, co poprawi owocowanie. Co jest dobre dla naszych krzaczków? Wystarczy sięgnąć po domowy nawóz z obierków ziemniaków. Można go szybko przygotować, a daje wiele korzyści. Zapewnia potas i fosfor, a to doskonale wpływa na jakość i ilość owoców.

Nawóz z obierków: jak szybko go zrobić?

Nawóz z obierków nadaje się do wszystkich porzeczek 123RF/PICSEL

Przygotowanie nawozu z obierków ziemniaków do porzeczek jest banalne. Wystarczy je zebrać i zalać od razu gorącą wodą, później trzeba tylko odstawić na kilka godzin (najlepiej całą noc) i podlewać porzeczki przygotowaną miksturą.

Nawóz z obierków można stosować regularnie przez cały sezon wegetacyjny, aż do momentu zaprzestania owocowania porzeczek.

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