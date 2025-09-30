Spis treści: Jak pomóc ptakom jesienią i zimą? Jakie rośliny przyciągną ptaki do ogrodu? Jak pielęgnować rośliny dla ptaków?

Jak pomóc ptakom jesienią i zimą?

Jesienią, kiedy temperatury zaczynają gwałtownie spadać i pojawiają się pierwsze przymrozki, czas pomyśleć nad przygotowaniem ogrodu do zbliżającej się wielkimi krokami zimy. Poza zabezpieczeniem roślin przez mrozem i wykonaniem wszystkich koniecznych przed zimą prac, warto też pomyśleć o ptakach, dla których mróz bywa prawdziwym koszmarem.

Obecność śniegu i lodu, a także krótkie dni utrudniają im znalezienie pokarmu, a niskie temperatury wymagają zużycia większej ilości energii na ogrzanie ciała. Niestety zdarza się, że srogie, zimowe warunki kończą się dla nich tragicznie. Możemy jednak zrobić coś niewielkim kosztem i praktycznie bez wysiłku, aby pomóc przetrwać ptakom ten trudny okres.

Jeszcze jesienią warto pomyśleć o umieszczeniu w ogrodzie karmników i kiedy przyjdzie mróz regularnie pozostawiać w nich porcje nasion oraz wody. Ptaki będą zachwycone także świeżymi owocami, gotowanymi warzywami, jak również słoniną rozwieszoną na gałęziach.

by ogród stał się jeszcze bardziej przyjazny ptakom warto zasadzić w nim rośliny, których gałęzie zimą dadzą schronienie, a nasiona zapewnią smaczną i odżywczą przekąskę. Poza tym, że zadbasz o te małe stworzenia, urozmaicisz również roślinność w ogrodzie przez co będzie prezentował się jeszcze atrakcyjniej.

Drzewa oraz krzewy będą dla ptaków nie tylko źródłem pożywienia, ale także schronieniem i miejscem odpoczynku 123RF/PICSEL

Jakie rośliny przyciągną ptaki do ogrodu?

Chcąc posiadać w ogrodzie rośliny będące dla ptaków źródłem pożywienia, warto rozważyć posadzenie gatunków, na których chętnie będą siadać przez cały rok. Tym samym twoje przydomowe otoczenie stanie się prawdziwym rajem dla skrzydlatych gości. Wiosną doskonałym wyborem będą kwitnące krzewy - np. bez lilak, forsycja, lawenda, szałwia, które przyciągają owady będące pożywieniem dla ptaków, natomiast latem owocujące krzewy - malina czy jeżyna. Rośliny te można sadzić również jesienią, większość z nich najlepiej do końca października.

W okresie jesienno-zimowym dla ptaków doskonałym pożywieniem i schronieniem będą:

jarzębina, kalina i dzika róża - oferują pożywienie w postaci owoców, które dostarczy im energii (można zasadzić je jesienią, od września do końca listopada),

iglaste drzewa - sosny i świerki zapewnią schronienie przed drapieżnikami, a także miejsce, gdzie ptaki będą mogły odpocząć.

W ogrodzie warto mieć również rośliny z nasionami - m.in. słoneczniki, rdest czy drzewka orzechowe.

Jak pielęgnować rośliny dla ptaków?

Aby rośliny posadzone w ogrodzie były dla ptaków wartościowym pożywieniem i zapewniły im kryjówkę, należy o nie starannie dbać. Zaowocuje to oczywiście estetycznym wyglądem ogrodu. Dbanie o ogród wymaga regularnego lecz nie przesadnego nawadniania (szczególnie w okresach suszy). Istotne jest również nawożenie (najlepiej naturalnymi preparatami), które odżywi rośliny i zapewni prawidłowy rozwój, a także intensywniejsze owocowanie. Z kolei wykorzystanie w ogrodzie naturalnych odstraszaczy szkodników, ustrzeże drzewa i krzewy przed chorobami.