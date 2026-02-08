Posadź między warzywami. Szkodniki uciekną w popłochu
Nieproszeni goście ucztują wśród warzyw w ogrodzie? Wykorzystaj naturalny sposób, by temu zaradzić. W tej roli świetnie sprawdzą się aksamitki, które stworzą barierę ochronną. Obok jakich roślin najlepiej je sadzić? Jakie szkodniki będą skutecznie odstraszać? Sprawdźcie.
Aksamitki to nie tylko wdzięczne rośliny będące piękną ozdobą ogrodu. Są przede wszystkim pożyteczne. Doświadczeni ogrodnicy nie bez powodu sadzą je przy grządkach z warzywami. Chodzi nie tylko o walory estetyczne, ale przede wszystkim właściwości odstraszające szkodniki.
Posadź między warzywami, czyli kto się boi aksamitek
Aksamitki - nazywane również śmierdziuszkami czy kopciuszkami - należą do rodziny astrowatych. Jak magnes działają na motyle i pszczoły, a jednocześnie odstraszają szkodniki. Poszczególne odmiany różnią się między sobą wyglądem i kolorem kwiatów. W Polsce najczęściej uprawia się te dorastające do 50 cm wysokości.
Aksamitki kwitną od lata do jesieni i przez ten czas są piękną ozdobą balkonu czy ogrodu. Można je sadzić w donicach i na rabatach. Świetnym miejscem są też grządki.
Roślina wydziela charakterystyczny zapach, który odstrasza:
- mszyce,
- mrówki,
- mątwiki korzeniowe,
- mączliki warzywne.
Aksamitki stworzą naturalną barierę, która ochroni warzywa przed ich żerowaniem czy podgryzaniem liści. Są one też sprzymierzeńcem w walce z nicieniami glebowymi podgryzającymi korzenie. Zwabią je do swoich korzeni i zadziałają toksycznie - nicienie będą powoli wymierać, a po kilku miesiącach ich populacja znacząco spadnie.
Kwiaty są też świetną osłoną przed ślimakami - zatrzymają się na nich, a to uchroni uprawy przed dewastacją. Aksamitki można sadzić również w pobliżu róż, które często padają ofiarą mszyc.
Obok jakich warzyw sadzić aksamitki?
Śmierdziuchy najlepiej sadzić obok warzyw takich jak:
- warzyw kapustnych (kapusty, kalafiora,brukselki, brokułów),
- fasoli,
- pomidorów,
- marchwi,
- porów,
- ziemniaków,
- truskawek i poziomek.
Jak dbać o aksamitki?
Uprawa aksamitek nie należy do zbyt wymagających. Roślina jest odporna na suszę i może rosnąć praktycznie w każdym zakątku ogrodu. Ze względu na to, że gromadzi wodę, nie trzeba jej często podlewać. Nie jest też konieczne nawożenie.
Śmierdziuchy można wysiewać z nasion na rozsadę lub bezpośrednio do gruntu. Przygotowanie rozsady najlepiej rozpocząć pod koniec lutego, ale wysiew do donic można kontynuować w marcu i kwietniu.
Aksamitki bezpośrednio do gruntu najlepiej wysiewać dopiero w połowie maja, gdy minie ryzyko porannych przymrozków. Są wrażliwe na chłód, dlatego też niska temperatura może im poważnie zaszkodzić. Najlepiej sadzić je w odpowiedniej odległości - co 10-20 cm.
