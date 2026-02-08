Posadź między warzywami. Szkodniki uciekną w popłochu

Nieproszeni goście ucztują wśród warzyw w ogrodzie? Wykorzystaj naturalny sposób, by temu zaradzić. W tej roli świetnie sprawdzą się aksamitki, które stworzą barierę ochronną. Obok jakich roślin najlepiej je sadzić? Jakie szkodniki będą skutecznie odstraszać? Sprawdźcie.

Aksamitki to obowiązkowe rośliny, jeśli w ogrodzie często mamy nieproszonych gości
Aksamitki to obowiązkowe rośliny, jeśli w ogrodzie często mamy nieproszonych gości

Spis treści:

  1. Posadź między warzywami, czyli kto się boi aksamitek
  2. Obok jakich warzyw sadzić aksamitki?
  3. Jak dbać o aksamitki?

Aksamitki to nie tylko wdzięczne rośliny będące piękną ozdobą ogrodu. Są przede wszystkim pożyteczne. Doświadczeni ogrodnicy nie bez powodu sadzą je przy grządkach z warzywami. Chodzi nie tylko o walory estetyczne, ale przede wszystkim właściwości odstraszające szkodniki.

Posadź między warzywami, czyli kto się boi aksamitek

Aksamitki - nazywane również śmierdziuszkami czy kopciuszkami - należą do rodziny astrowatych. Jak magnes działają na motyle i pszczoły, a jednocześnie odstraszają szkodniki. Poszczególne odmiany różnią się między sobą wyglądem i kolorem kwiatów. W Polsce najczęściej uprawia się te dorastające do 50 cm wysokości.

Aksamitki kwitną od lata do jesieni i przez ten czas są piękną ozdobą balkonu czy ogrodu. Można je sadzić w donicach i na rabatach. Świetnym miejscem są też grządki.

Roślina wydziela charakterystyczny zapach, który odstrasza:

  • mszyce,
  • mrówki,
  • mątwiki korzeniowe,
  • mączliki warzywne. 
Uprawa ogrodu warzywnego z rzędami kapusty, sałaty i innych warzyw oraz pomarańczowych kwiatów nagietka pomiędzy grządkami, uporządkowane zagony otoczone zielenią.
Aksamitki doskonale nadają się na żywą ściółkę w warzywniku

Aksamitki stworzą naturalną barierę, która ochroni warzywa przed ich żerowaniem czy podgryzaniem liści. Są one też sprzymierzeńcem w walce z nicieniami glebowymi podgryzającymi korzenie. Zwabią je do swoich korzeni i zadziałają toksycznie - nicienie będą powoli wymierać, a po kilku miesiącach ich populacja znacząco spadnie.

Kwiaty są też świetną osłoną przed ślimakami - zatrzymają się na nich, a to uchroni uprawy przed dewastacją. Aksamitki można sadzić również w pobliżu róż, które często padają ofiarą mszyc.

Obok jakich warzyw sadzić aksamitki?

Śmierdziuchy najlepiej sadzić obok warzyw takich jak:

  • warzyw kapustnych (kapusty, kalafiora,brukselki, brokułów),
  • fasoli,
  • pomidorów,
  • marchwi,
  • porów,
  • ziemniaków,
  • truskawek i poziomek.
Rzędy dorodnych, zielonych główek sałaty rosnących w uporządkowanym warzywniku, wokół widoczne są inne rośliny i kwiaty w pełnym rozkwicie, a całość oświetla jasne, naturalne światło słoneczne.
W przydomowych ogródkach coraz częściej pojawiają się warzywniki

Jak dbać o aksamitki?

Uprawa aksamitek nie należy do zbyt wymagających. Roślina jest odporna na suszę i może rosnąć praktycznie w każdym zakątku ogrodu. Ze względu na to, że gromadzi wodę, nie trzeba jej często podlewać. Nie jest też konieczne nawożenie.

Śmierdziuchy można wysiewać z nasion na rozsadę lub bezpośrednio do gruntu. Przygotowanie rozsady najlepiej rozpocząć pod koniec lutego, ale wysiew do donic można kontynuować w marcu i kwietniu.

Aksamitki bezpośrednio do gruntu najlepiej wysiewać dopiero w połowie maja, gdy minie ryzyko porannych przymrozków. Są wrażliwe na chłód, dlatego też niska temperatura może im poważnie zaszkodzić. Najlepiej sadzić je w odpowiedniej odległości - co 10-20 cm.

Aksamitki nadają się na obwódki rabat
Aksamitki nadają się na obwódki rabat

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami
