Aksamitki to nie tylko wdzięczne rośliny będące piękną ozdobą ogrodu. Są przede wszystkim pożyteczne. Doświadczeni ogrodnicy nie bez powodu sadzą je przy grządkach z warzywami. Chodzi nie tylko o walory estetyczne, ale przede wszystkim właściwości odstraszające szkodniki.

Aksamitki - nazywane również śmierdziuszkami czy kopciuszkami - należą do rodziny astrowatych. Jak magnes działają na motyle i pszczoły, a jednocześnie odstraszają szkodniki. Poszczególne odmiany różnią się między sobą wyglądem i kolorem kwiatów. W Polsce najczęściej uprawia się te dorastające do 50 cm wysokości.

Aksamitki kwitną od lata do jesieni i przez ten czas są piękną ozdobą balkonu czy ogrodu. Można je sadzić w donicach i na rabatach. Świetnym miejscem są też grządki.

Roślina wydziela charakterystyczny zapach, który odstrasza:

mszyce,

mrówki,

mątwiki korzeniowe,

mączliki warzywne.

Aksamitki stworzą naturalną barierę, która ochroni warzywa przed ich żerowaniem czy podgryzaniem liści. Są one też sprzymierzeńcem w walce z nicieniami glebowymi podgryzającymi korzenie. Zwabią je do swoich korzeni i zadziałają toksycznie - nicienie będą powoli wymierać, a po kilku miesiącach ich populacja znacząco spadnie.

Kwiaty są też świetną osłoną przed ślimakami - zatrzymają się na nich, a to uchroni uprawy przed dewastacją. Aksamitki można sadzić również w pobliżu róż, które często padają ofiarą mszyc.

Obok jakich warzyw sadzić aksamitki?

Śmierdziuchy najlepiej sadzić obok warzyw takich jak:

warzyw kapustnych (kapusty, kalafiora,brukselki, brokułów),

fasoli,

pomidorów,

marchwi,

porów,

ziemniaków,

truskawek i poziomek.

Jak dbać o aksamitki?

Uprawa aksamitek nie należy do zbyt wymagających. Roślina jest odporna na suszę i może rosnąć praktycznie w każdym zakątku ogrodu. Ze względu na to, że gromadzi wodę, nie trzeba jej często podlewać. Nie jest też konieczne nawożenie.

Śmierdziuchy można wysiewać z nasion na rozsadę lub bezpośrednio do gruntu. Przygotowanie rozsady najlepiej rozpocząć pod koniec lutego, ale wysiew do donic można kontynuować w marcu i kwietniu.

Aksamitki bezpośrednio do gruntu najlepiej wysiewać dopiero w połowie maja, gdy minie ryzyko porannych przymrozków. Są wrażliwe na chłód, dlatego też niska temperatura może im poważnie zaszkodzić. Najlepiej sadzić je w odpowiedniej odległości - co 10-20 cm.

