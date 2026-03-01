Spis treści: Kiedy posadzić bratki na balkonie? Wcale nie musisz długo czekać Nawóz pobudzi bratki do kwitnienia. Wykorzystaj jeden składnik Jak dbać o bratki na balkonie?

Rzut oka na bratki i zachwyt gwarantowany. Kojarzą się z wiosną, a ich kolory potrafią cieszyć oko aż do końca lata. A czasami nawet i jesieni. Wszystko zależy od odpowiedniej pielęgnacji, która do skomplikowanych nie należy. Wystarczy regularne podlewanie, nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatów i ochrona przed szkodnikami. Przestrzeganie prostych zasada da spektakularne efekty.

Kiedy posadzić bratki na balkonie? Wcale nie musisz długo czekać

Bratki to piękna ozdoba balkonu. Trudno się dziwić, że większość z nas nie może się doczekać, by wystawić je na zewnątrz. Nie trzeba z tym zwlekać do kwietnia - jeśli w prognozach nie są przewidywane mrozy poniżej -7 st. C, kwiaty możesz posadzić na balkonie już w połowie marca. Rośliny kupione w lutym lub marcu w centrach ogrodniczych powinny być już odpowiednio zahartowane. Jeśli jednak kupujesz bratki w kwiaciarni, gdzie stały w cieple, dobrze jest je przygotować. Wystarczy, że przez 2-3 dni będziesz je wystawiać na zewnątrz, a na noc zabierać z powrotem do środka.

Bratki preferują miejsca słoneczne lub w lekkim półcieniu. Zbyt duża ekspozycja na słońce sprawia, że roślina ulega przesuszeniu. Z kolei zbyt duży cień osłabia kwitnienie. Ważna jest również żyzna, przepuszczalna gleba o odczynie obojętnym lub kwaśnym. Podłoże musi być stale wilgotne - bratki lubią systematyczne podlewanie. Nie można o nim zapominać zwłaszcza w czasie suszy.

Bratki to jedne z najbardziej kolorowych kwiatów w ogrodzie i na balkonie 123RF/PICSEL

Nawóz pobudzi bratki do kwitnienia. Wykorzystaj jeden składnik

Jeszcze w marcu warto zaserwować bratkom specjalną odżywkę. Dzięki niej będą bujnie kwitły aż do końca lata. Naturalny nawóz wzmocni je i pobudzi do kwitnienia. Do przygotowania domowej mikstury potrzebujesz dojrzałego banana.

Owoc wraz ze skórką pokrój w cienkie plastry i wrzuć do litrowego słoika. Zalej ciepłą wodą i pozostaw zakręcony na dwa dni. Zawarty w bananie potas i fosfor zadziała pozytywnie na wzrost kwiatów.

Po tym czasie całość przecedź i miksturą podlej bratki. Nawóz stosuj regularnie, najlepiej co dwa tygodnie.

Bratki kwitnące do października? To możliwe Canva Pro INTERIA.PL

Jak dbać o bratki na balkonie?

Odpowiednia pielęgnacja bratków sprawi, że będą zachwycać wyglądem przez wiele tygodni. Ważne, by podłoże w doniczce było stale wilgotne, ale nie mokre. Najlepiej podlewać bratki o poranku, prosto do podłoża. Należy unikać zraszania liści i kwiatów. To ważne przede wszystkim w marcu i kwietniu. Niskie temperatury i wilgoć to prosta droga do rozwoju chorób grzybowych.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 166: Karolina Karolczak INTERIA.PL