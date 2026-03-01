Posadź na balkonie w tym terminie, podlej specjalną odżywką. Bratki będą kwitnąć do końca lata
"Żelazne rośliny". Tak często mówi się o bratkach, które są w stanie przetrwać nawet przymrozki. Kiedy najlepiej sadzić je na balkonie? Wcale nie trzeba czekać do kwietnia. Co więcej, bujne kwitnienie zapewnisz, serwując im specjalną odżywkę.
Spis treści:
- Kiedy posadzić bratki na balkonie? Wcale nie musisz długo czekać
- Nawóz pobudzi bratki do kwitnienia. Wykorzystaj jeden składnik
- Jak dbać o bratki na balkonie?
Rzut oka na bratki i zachwyt gwarantowany. Kojarzą się z wiosną, a ich kolory potrafią cieszyć oko aż do końca lata. A czasami nawet i jesieni. Wszystko zależy od odpowiedniej pielęgnacji, która do skomplikowanych nie należy. Wystarczy regularne podlewanie, nawożenie, usuwanie przekwitłych kwiatów i ochrona przed szkodnikami. Przestrzeganie prostych zasada da spektakularne efekty.
Kiedy posadzić bratki na balkonie? Wcale nie musisz długo czekać
Bratki to piękna ozdoba balkonu. Trudno się dziwić, że większość z nas nie może się doczekać, by wystawić je na zewnątrz. Nie trzeba z tym zwlekać do kwietnia - jeśli w prognozach nie są przewidywane mrozy poniżej -7 st. C, kwiaty możesz posadzić na balkonie już w połowie marca. Rośliny kupione w lutym lub marcu w centrach ogrodniczych powinny być już odpowiednio zahartowane. Jeśli jednak kupujesz bratki w kwiaciarni, gdzie stały w cieple, dobrze jest je przygotować. Wystarczy, że przez 2-3 dni będziesz je wystawiać na zewnątrz, a na noc zabierać z powrotem do środka.
Bratki preferują miejsca słoneczne lub w lekkim półcieniu. Zbyt duża ekspozycja na słońce sprawia, że roślina ulega przesuszeniu. Z kolei zbyt duży cień osłabia kwitnienie. Ważna jest również żyzna, przepuszczalna gleba o odczynie obojętnym lub kwaśnym. Podłoże musi być stale wilgotne - bratki lubią systematyczne podlewanie. Nie można o nim zapominać zwłaszcza w czasie suszy.
Nawóz pobudzi bratki do kwitnienia. Wykorzystaj jeden składnik
Jeszcze w marcu warto zaserwować bratkom specjalną odżywkę. Dzięki niej będą bujnie kwitły aż do końca lata. Naturalny nawóz wzmocni je i pobudzi do kwitnienia. Do przygotowania domowej mikstury potrzebujesz dojrzałego banana.
Owoc wraz ze skórką pokrój w cienkie plastry i wrzuć do litrowego słoika. Zalej ciepłą wodą i pozostaw zakręcony na dwa dni. Zawarty w bananie potas i fosfor zadziała pozytywnie na wzrost kwiatów.
Po tym czasie całość przecedź i miksturą podlej bratki. Nawóz stosuj regularnie, najlepiej co dwa tygodnie.
Jak dbać o bratki na balkonie?
Odpowiednia pielęgnacja bratków sprawi, że będą zachwycać wyglądem przez wiele tygodni. Ważne, by podłoże w doniczce było stale wilgotne, ale nie mokre. Najlepiej podlewać bratki o poranku, prosto do podłoża. Należy unikać zraszania liści i kwiatów. To ważne przede wszystkim w marcu i kwietniu. Niskie temperatury i wilgoć to prosta droga do rozwoju chorób grzybowych.
