Jagoda kamczacka jest obcopylna. Sama nie zaowocuje

Największym sekretem jagody kamczackiej jest to, że jako roślina obcopylna nie zapyla się sama. Możesz mieć najpiękniejszy, największy krzew, ale jeśli rośnie samotnie, owoców będzie niewiele albo wcale. Do zawiązania owoców roślina potrzebuje pyłku z innej odmiany, kwitnącej w tym samym czasie. Absolutną podstawą jest posadzenie co najmniej dwóch różnych odmian jagody, a najlepiej trzech. Dopiero wtedy owady mogą przenieść pyłek, a krzew zaczyna owocować, jakby dostał dodatkową moc.

Ważna jest również rozsada krzewów różnych odmian. Ta roślina nie lubi rosnąć zbyt blisko siebie, ale odległość nie może też być za duża. Jagody kamczackie najlepiej czują się posadzone w odległości mniej więcej dwóch metrów od siebie. Wtedy owady bez problemu przenoszą pyłek, a krzewy nie konkurują o zasoby. Taka odległość od krzewów działa to o wiele lepiej niż sadzenie pojedynczych krzewów w różnych zakątkach ogrodu.

Jagoda kamczacka kształtem przypominają spłaszczony walec, natomiast kolorem dobrze znaną borówkę amerykańską.

Te odmiany jagody kamczackiej sadź obok siebie

Nie każda odmiana dobrze zapyla inną. Są pary, które współpracują idealnie, i takie, które mijają się terminami kwitnienia. Jeśli chcesz pewnego efektu, posadź obok siebie te odmiany jagody kamczackiej:

'Wojtek' i 'Zojka' - klasyka, która niemal zawsze "odpala" obfite owocowanie;

'Atut' i 'Duet' - świetne polskie odmiany, bardzo kompatybilne;

'Aurora' i 'Honeybee' - duet dający wyjątkowo pełne, dorodne jagody;

Seria Boreal: 'Boreal Blizzard', 'Boreal Beauty' i zapylacz 'Boreal Beast' - rozwiązanie dla tych, którzy chcą ogromnych owoców.

Jeśli masz miejsce, posadź 3 odmiany obok siebie. Efektem będzie bardziej równomierne kwitnienie i o wiele więcej owoców.

Te rośliny posadź obok jagody kamczackiej

Jagoda kwitnie bardzo wcześnie, dlatego zdarza się, że pierwsze kwiaty pojawiają się, kiedy pszczoły dopiero się budzą. Trzmiele natomiast są aktywne już w chłodniejsze dni, więc to właśnie trzeba przyciągnąć do ogrodu. Dlatego obok jagody kamczackiej posadź rośliny, które kwitną w tym samym okresie: krokusy, pierwiosnki, miodunkę czy ciemierniki. To ich poszukują wcześni zapylacze, a przy okazji odnajdą i krzewy jagody. Z pewnością ich nie ominą, bo o tej porze roku nie mają zbyt wielkiego wyboru wśród kwitnących roślin.

Inne rośliny, które warto posadzić obok jagody kamczackiej to truskawki. Działają jak naturalna ściółka ochronna, a ponieważ mają płytki system korzeniowy, nie konkurują z krzewami o zasoby. Sprawdzą się też czosnek i cebula, które działają grzybobójczo. Z kolei zioła takie jak tymianek i oregano odstraszą mszyce. Obok jagody możesz posadzić też krzewy o podobnych wymaganiach uprawowych, na przykład porzeczki, aronię czy borówkę amerykańską.

Jagodę kamczacką najlepiej sadzić na słonecznym stanowisku

Tego nie sadź obok. Złe towarzystwo dla jagody kamczackiej

Jagoda nie lubi towarzystwa roślin, które zabierają jej wodę lub tworzą suchy, ciężki cień. Najgorszym sąsiadem jest orzech, zwłaszcza włoski. Uwalnia on substancję zwaną juglonem, która potrafi zatrzymać rozwój wrażliwszych roślin. Podobnie jest z berberysami, których korzenie wytwarzają berberynę. Choć jest ona zbawienna dla naszego zdrowia, hamuje rozwój jagody kamczackiej.

Często słyszymy, by jagodę sadzić pod iglakami, bo zakwaszają one ziemię, a właśnie takiej potrzebują wiciokrzewy. Badania gleby dowodzą, że nie zakwaszają one podłoża w aż tak dużym stopniu. Drzewa iglaste tworzą za to suchy, zacieniony mikroklimat, w którym jagoda owocuje słabo. Zasada jest prosta: nie sadź krzewów obok roślin, które będą im zabierały słońce, wodę i składniki odżywcze.

