Spis treści: Pelargonie idealne do doniczek Posadź obok pelargonii. Kaskady kwiatów przez całe lato Petunia Lawenda wąskolistna Lobelia przylądkowa

Pelargonie idealne do doniczek

Królowa balkonu - takie określenie nie bez powodu przylgnęło do pelargonii. Jej uprawa do trudnych nie należy, a barwne kwiaty są ozdobą od maja aż do pierwszych przymrozków. Na liście pelargonii najpopularniejszych do sadzenia w doniczkach znajdują się

Pelargonia wielkokwiatowa: ma duże, sztywne, owłosione liście pokryte ząbkami na brzegach. Kwiaty są duże i znajdują się na szczycie wzniesionego pędu, gdzie tworzą efektowne baldachy. Nie przepadają za chłodem, deszczem i pełnym słońcem. Najlepiej kwitną w osłoniętym od wiatru, półcienistym stanowisku,

Pelargonia pasiasta: najbardziej wytrzymała i uniwersalna, dlatego też cieszy się największą popularnością. Ma gęste i kuliste kwiatostany i duże, omszone liście. Pelargonie pasiaste są odporne na suszę, dobrze znoszą wiosenne temperatury. Lubią zarówno stanowisko słoneczne, jak i półcieniste,

Pelargonie bluszczolistne: w odróżnieniu od poprzedniczek ma niewielkie kwiaty zebrane na szczytach pędów, tworzące baldachowate kwiatostany. Liście są błyszczące i przypominają liście bluszczu. Preferują stanowisko słoneczne, ale osłonięte od wiatru.

Posadź obok pelargonii. Kaskady kwiatów przez całe lato

Okazałe kwiaty pelargonii nie potrzebują konkurencji. Warto jednak podkreślić ich urok odpowiednim towarzystwem. W jednej doniczce warto posadzić rośliny, z którymi będzie się pięknie komponowała. Możemy postawić na rozmaite zestawienia kolorystyczne, np.: róż, fiolet, szary, srebrny lub czerwony, żółty, pomarańczowy. Najbardziej uniwersalnym kolorem jest oczywiście biel, która potrafi dodać całości nieco lekkości i oddzielić od siebie poszczególne kolory.

Jakie rośliny posadzić w towarzystwie pelargonii? Oto trzy sprawdzone propozycje.

Petunia

Roślina numer jeden, która w duecie z pelargonią po prostu zachwyci? Tutaj w szranki stają petunie i surfinie. W jednej doniczce stworzą gęstą kompozycję, która będzie zachwycała kaskadami kwiatów aż do jesieni.

Pelargonie i petunie/surfinie lubią światło, żyzne i przepuszczalne podłoże. Rośliny mogą stworzyć piękne kolorystyczne połączenie - zarówno kontrastowe, jak i delikatniejsze, np. pastelowe. Będą świetnie wyglądać w wiszących pojemnikach - zwisające petunie stworzą "ramę" wokół rosnących ku górze pelargonii.

Lawenda wąskolistna

Pelargonia i lawenda to kolejne świetne połączenie. Róż lub czerwień w towarzystwie fioletu? Takie połączenie od razu kojarzy się z wiosną i latem. Co więcej, powstanie też przyjemna mieszanka zapachów, która dodatkowo odstraszy komary. Obie rośliny preferują stanowiska jasne i słoneczne, są odporne na suszę, co znacznie ułatwia ich wspólną uprawę. Lawenda woli nieco bardziej suche podłoże, więc warto zapewnić jej drenaż na dnie doniczki. To pomoże uniknąć gnicia korzeni. Barwny duet należy podlewać w sposób umiarkowany. Obie rośliny nie przepadają za nadmiarem wody.

Lobelia przylądkowa

Pelargonia polubi też towarzystwo lobelii przylądkowej. Roślina o niewielkich niebieskich lub białych kwiatach stworzy z nią efektowną kompozycję. Lobelia słynie z dużej liczby kwiatów, które wypełnią przestrzenie między pelargoniami rabatowymi. Będą też doskonale komponować się z pelargonią bluszczolistną o zwisających pędach.

