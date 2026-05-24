Pelargonia to idealny wybór na balkon. Sprawdź dlaczego

Pelargonii nie trzeba nikomu przedstawiać. Wygląda efektownie zarówno na balkonie, jak i na tarasie. Dorasta do ok. 55 cm wysokości, a jeśli ma odpowiednie warunki, zachwyca bujnym kwitnieniem. Jej liście z charakterystycznym obramowaniem wydzielają lekko słodkawy, cytrusowy zapach. Pelargonia jest częstym wyborem na balkon, ponieważ:

okres kwitnienia jest długi - rozpoczyna się wczesną wiosną i kończy wraz z nadejściem pierwszych przymrozków,

nie są wymagające w pielęgnacji,

są odporne na suszę i wysoką temperaturę,

sprawdzają się idealnie na mocno nasłoneczniony balkon,

zachwycają bujnymi kwiatami w kolorze czerwieni lub różu,

wsklepach ogrodniczych można bez większych problemów znaleźć też dwubarwne okazy.

Zapewnij pelargonii odpowiednie nawadnianie 123RF/PICSEL

Idealna dla początkujących ogrodników

Pelargonie nie przysparzają problemów początkującym ogrodnikom. Wystarczy zadbać o kilka warunków, a doskonale poradzą sobie same. Należy zadbać przede wszystkim o glebę żyzną, kompostową i próchniczą. Idealnie sprawdzi się ta z dodatkiem piasku czy torfu. Roślina uwielbia słońce, dlatego świetnie radzi sobie w miejscu, w którym go nie brakuje.

Pelargonia lubi też towarzystwo innych roślin. Idealni sąsiedzi to np. trzmielina czy stokrotka afrykańska.

Posadź obok pelargonii. Komary znikną z twojego balkonu

W jej sąsiedztwie warto posadzić również komarzycę. Plektrantus koleusowaty i pelargonia to niezawodny duet nie tylko z powodów dekoracyjnych. Obie rośliny mają podobne wymagania i wspólnie stanowią barierę ochronną przed komarami.

Oto kilka powodów, dla których warto sadzić je razem:

pelargonia i komarzyca wydzielają olejki eteryczne, których komary wprost nie znoszą,

komarzyca o biało-zielonych pędach jest idealnym uzupełnieniem barwnych kwiatów pelargonii,

obie rośliny lubią słoneczne (ewentualnie lekko zacienione) stanowiska,

preferują umiarkowane podlewanie.

Komarzycę zaleca się sadzić mniej więcej w połowie maja, czyli po ustąpieniu przymrozków 123RF/PICSEL

Komarzyca, gdy zostanie lekko poruszona, wydziela bardzo intensywny aromat. Komary i część owadów wprost go nie znosi. Dlatego też dobrze sadzić ją w miejscach, w których przebywamy w letnie wieczory. Uciążliwi do tej pory goście już nie będą nam przeszkadzać w relaksie i będą omijać balkon czy taras szerokim łukiem.

Pelargonia chociaż działa równie odstraszająco, to z kolei przyciąga motyle. Jeśli chcesz, by ogród był ich pełen, to wspomniana roślina z pewnością w tym pomoże.

