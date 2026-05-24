Posadź obok pelargonii. Komary znikną z twojego balkonu
Pelargonia to niekwestionowana królowa balkonów. W Polsce cieszy się ogromną popularnością. Nie ma wielu wymagań, a do tego bujnie kwitnie. Przyda się jej sąsiedztwo konkretnej rośliny - duet zachwyci kolorami i odstraszy uciążliwe komary.
Spis treści:
- Pelargonia to idealny wybór na balkon. Sprawdź dlaczego
- Idealna dla początkujących ogrodników
- Posadź obok pelargonii. Komary znikną z twojego balkonu
Pelargonia to idealny wybór na balkon. Sprawdź dlaczego
Pelargonii nie trzeba nikomu przedstawiać. Wygląda efektownie zarówno na balkonie, jak i na tarasie. Dorasta do ok. 55 cm wysokości, a jeśli ma odpowiednie warunki, zachwyca bujnym kwitnieniem. Jej liście z charakterystycznym obramowaniem wydzielają lekko słodkawy, cytrusowy zapach. Pelargonia jest częstym wyborem na balkon, ponieważ:
- okres kwitnienia jest długi - rozpoczyna się wczesną wiosną i kończy wraz z nadejściem pierwszych przymrozków,
- nie są wymagające w pielęgnacji,
- są odporne na suszę i wysoką temperaturę,
- sprawdzają się idealnie na mocno nasłoneczniony balkon,
- zachwycają bujnymi kwiatami w kolorze czerwieni lub różu,
- wsklepach ogrodniczych można bez większych problemów znaleźć też dwubarwne okazy.
Idealna dla początkujących ogrodników
Pelargonie nie przysparzają problemów początkującym ogrodnikom. Wystarczy zadbać o kilka warunków, a doskonale poradzą sobie same. Należy zadbać przede wszystkim o glebę żyzną, kompostową i próchniczą. Idealnie sprawdzi się ta z dodatkiem piasku czy torfu. Roślina uwielbia słońce, dlatego świetnie radzi sobie w miejscu, w którym go nie brakuje.
Pelargonia lubi też towarzystwo innych roślin. Idealni sąsiedzi to np. trzmielina czy stokrotka afrykańska.
Posadź obok pelargonii. Komary znikną z twojego balkonu
W jej sąsiedztwie warto posadzić również komarzycę. Plektrantus koleusowaty i pelargonia to niezawodny duet nie tylko z powodów dekoracyjnych. Obie rośliny mają podobne wymagania i wspólnie stanowią barierę ochronną przed komarami.
Oto kilka powodów, dla których warto sadzić je razem:
- pelargonia i komarzyca wydzielają olejki eteryczne, których komary wprost nie znoszą,
- komarzyca o biało-zielonych pędach jest idealnym uzupełnieniem barwnych kwiatów pelargonii,
- obie rośliny lubią słoneczne (ewentualnie lekko zacienione) stanowiska,
- preferują umiarkowane podlewanie.
Komarzyca, gdy zostanie lekko poruszona, wydziela bardzo intensywny aromat. Komary i część owadów wprost go nie znosi. Dlatego też dobrze sadzić ją w miejscach, w których przebywamy w letnie wieczory. Uciążliwi do tej pory goście już nie będą nam przeszkadzać w relaksie i będą omijać balkon czy taras szerokim łukiem.
Pelargonia chociaż działa równie odstraszająco, to z kolei przyciąga motyle. Jeśli chcesz, by ogród był ich pełen, to wspomniana roślina z pewnością w tym pomoże.
Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady