Posadź obok pelargonii. Komary znikną z twojego balkonu

Natalia Jabłońska

Pelargonia to niekwestionowana królowa balkonów. W Polsce cieszy się ogromną popularnością. Nie ma wielu wymagań, a do tego bujnie kwitnie. Przyda się jej sąsiedztwo konkretnej rośliny - duet zachwyci kolorami i odstraszy uciążliwe komary.

Mały balkon z żółtą elewacją udekorowany donicami z pelargoniami i innymi kwiatami, balustrada i parapet z roślinami.
Posadź obok królowej balkonu. Będzie rosła jeszcze bujniej

Spis treści:

  1. Pelargonia to idealny wybór na balkon. Sprawdź dlaczego
  2. Idealna dla początkujących ogrodników
  3. Posadź obok pelargonii. Komary znikną z twojego balkonu

Pelargonia to idealny wybór na balkon. Sprawdź dlaczego

Pelargonii nie trzeba nikomu przedstawiać. Wygląda efektownie zarówno na balkonie, jak i na tarasie. Dorasta do ok. 55 cm wysokości, a jeśli ma odpowiednie warunki, zachwyca bujnym kwitnieniem. Jej liście z charakterystycznym obramowaniem wydzielają lekko słodkawy, cytrusowy zapach. Pelargonia jest częstym wyborem na balkon, ponieważ:

  • okres kwitnienia jest długi - rozpoczyna się wczesną wiosną i kończy wraz z nadejściem pierwszych przymrozków,
  • nie są wymagające w pielęgnacji,
  • są odporne na suszę i wysoką temperaturę,
  • sprawdzają się idealnie na mocno nasłoneczniony balkon,
  • zachwycają bujnymi kwiatami w kolorze czerwieni lub różu,
  • wsklepach ogrodniczych można bez większych problemów znaleźć też dwubarwne okazy. 
Zapewnij pelargonii odpowiednie nawadnianie
Zapewnij pelargonii odpowiednie nawadnianie

Idealna dla początkujących ogrodników

Pelargonie nie przysparzają problemów początkującym ogrodnikom. Wystarczy zadbać o kilka warunków, a doskonale poradzą sobie same. Należy zadbać przede wszystkim o glebę żyzną, kompostową i próchniczą. Idealnie sprawdzi się ta z dodatkiem piasku czy torfu. Roślina uwielbia słońce, dlatego świetnie radzi sobie w miejscu, w którym go nie brakuje. 

Pelargonia lubi też towarzystwo innych roślin. Idealni sąsiedzi to np. trzmielina czy stokrotka afrykańska.

W jej sąsiedztwie warto posadzić również komarzycę. Plektrantus koleusowaty i pelargonia to niezawodny duet nie tylko z powodów dekoracyjnych. Obie rośliny mają podobne wymagania i wspólnie stanowią barierę ochronną przed komarami.

Oto kilka powodów, dla których warto sadzić je razem:

  • pelargonia i komarzyca wydzielają olejki eteryczne, których komary wprost nie znoszą,
  • komarzyca o biało-zielonych pędach jest idealnym uzupełnieniem barwnych kwiatów pelargonii,
  • obie rośliny lubią słoneczne (ewentualnie lekko zacienione) stanowiska,
  • preferują umiarkowane podlewanie. 
Komarzycę zaleca się sadzić mniej więcej w połowie maja, czyli po ustąpieniu przymrozków
Komarzycę zaleca się sadzić mniej więcej w połowie maja, czyli po ustąpieniu przymrozków

Komarzyca, gdy zostanie lekko poruszona, wydziela bardzo intensywny aromat. Komary i część owadów wprost go nie znosi. Dlatego też dobrze sadzić ją w miejscach, w których przebywamy w letnie wieczory. Uciążliwi do tej pory goście już nie będą nam przeszkadzać w relaksie i będą omijać balkon czy taras szerokim łukiem.

Pelargonia chociaż działa równie odstraszająco, to z kolei przyciąga motyle. Jeśli chcesz, by ogród był ich pełen, to wspomniana roślina z pewnością w tym pomoże.

