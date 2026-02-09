Posadź obok pomidorów wiosną. Z działki wyniesiesz kosze owoców
Bazylia i pomidory - oto duet, który doskonale współgra ze sobą, o czym wiedzą wszyscy ci, którzy choć raz mieli styczność z kuchnią włoską. Takie połączenie nie tylko powinno gościć na talerzu, ale również w ogrodzie. Co prawda, do sezonu jeszcze pozostało trochę czasu, jednak schyłek zimy, to doskonały czas, aby już planować to, co będziemy umieszczać na grządkach. Bazylia przy pomidorach? Sprawdźmy, jakie daje korzyści.
Spis treści:
- Połączenie bazylii i pomidorów
- Dlaczego warto sadzić bazylię koło pomidorów?
- Sadzenie pomidorów i bazylii
Połączenie bazylii i pomidorów
Wiemy już, że bazylia i pomidory mają ze sobą wiele wspólnego, do czego Włosi przekonują nas w serwowaniu dań z użyciem akurat tych dwóch produktów. Sama ich bliskość w ogrodzie również ma wiele korzyści. Przede wszystkim pomidory i bazylię łączy to, że potrzebują ogromną dawkę promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. Jeśli mamy okazję sadzenia w domowym ogródku pomidorów i bazylii, to zastanówmy się, czy można je zasadzić w pobliżu: albo na grządce, albo w szklarni. Nie tylko ze względu na to, że otrzymamy bardzo duże plony.
Dlaczego warto sadzić bazylię koło pomidorów?
Towarzystwo bazylii i pomidorów ma jeszcze jedną korzyść, którą można przekuć w sukces w trakcie uprawy. Chodzi o to, że zioło zawiera olejki eteryczne o wielu właściwościach. Przede wszystkim bazylia ma intensywny zapach. Nie dość, że ma przyjemny aromat, to na dodatek może zapobiegać występowaniu chorób pomidorów: przędziorków, mszyc i mączlika szklarniowego.
Ponadto bazylia przyciąga pożyteczne owady, takie jak np. pszczoły, które na dodatek będą zapylały kwiaty pomidorów, co sprzyja zawiązywaniu się owoców.
Sadzenie pomidorów i bazylii
Sadzenie pomidorów i bazylii do gruntu powinno odbywać się po 15 maja, kiedy ryzyko występowania przymrozków jest minimalne. Wcześniej trzeba przygotować rozsady w domu, czyli umieścić nasionka w gruncie i poczekać, aż zaczną kiełkować. Kiedy zabrać się za tę czynność? Aby sadzonki były gotowe do maja, nasiona trzeba wysiewać do pojemników w domu w połowie marca.
Oczywiście, sadzonki można również kupić na targowiskach oraz w sklepach ogrodniczych. Tutaj obowiązuje taka sama zasada, co w przypadku przygotowywanych samodzielnie roślinek - umieszczenie ich w gruncie bądź szklarni powinno następować po 15 maja, kiedy ryzyko przymrozków jest minimalne.
Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady