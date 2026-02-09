Posadź obok pomidorów wiosną. Z działki wyniesiesz kosze owoców

Bazylia i pomidory - oto duet, który doskonale współgra ze sobą, o czym wiedzą wszyscy ci, którzy choć raz mieli styczność z kuchnią włoską. Takie połączenie nie tylko powinno gościć na talerzu, ale również w ogrodzie. Co prawda, do sezonu jeszcze pozostało trochę czasu, jednak schyłek zimy, to doskonały czas, aby już planować to, co będziemy umieszczać na grządkach. Bazylia przy pomidorach? Sprawdźmy, jakie daje korzyści.

Dojrzałe czerwone pomidory w koszyku ozdobione świeżymi zielonymi liśćmi bazylii, krople wody podkreślają świeżość warzyw.
Pomidory i bazylia to duet doskonały nie tylko na talerzu123RF/PICSEL

Połączenie bazylii i pomidorów

Wiemy już, że bazylia i pomidory mają ze sobą wiele wspólnego, do czego Włosi przekonują nas w serwowaniu dań z użyciem akurat tych dwóch produktów. Sama ich bliskość w ogrodzie również ma wiele korzyści. Przede wszystkim pomidory i bazylię łączy to, że potrzebują ogromną dawkę promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. Jeśli mamy okazję sadzenia w domowym ogródku pomidorów i bazylii, to zastanówmy się, czy można je zasadzić w pobliżu: albo na grządce, albo w szklarni. Nie tylko ze względu na to, że otrzymamy bardzo duże plony.

    Dlaczego warto sadzić bazylię koło pomidorów?

    Dojrzewające pomidory wiszące na zielonych łodygach, otoczone liśćmi w ogrodowym środowisku. Tło rozmyte, skupienie na owocach o intensywnie pomarańczowo-czerwonej barwie.
    Sadzonki pomidorów będę zdrowsze dzięki obecności bazyliigoodbuka123RF/PICSEL

    Towarzystwo bazylii i pomidorów ma jeszcze jedną korzyść, którą można przekuć w sukces w trakcie uprawy. Chodzi o to, że zioło zawiera olejki eteryczne o wielu właściwościach. Przede wszystkim bazylia ma intensywny zapach. Nie dość, że ma przyjemny aromat, to na dodatek może zapobiegać występowaniu chorób pomidorów: przędziorków, mszyc i mączlika szklarniowego.

    Ponadto bazylia przyciąga pożyteczne owady, takie jak np. pszczoły, które na dodatek będą zapylały kwiaty pomidorów, co sprzyja zawiązywaniu się owoców.

      Sadzenie pomidorów i bazylii

      Sadzenie pomidorów i bazylii do gruntu powinno odbywać się po 15 maja, kiedy ryzyko występowania przymrozków jest minimalne. Wcześniej trzeba przygotować rozsady w domu, czyli umieścić nasionka w gruncie i poczekać, aż zaczną kiełkować. Kiedy zabrać się za tę czynność? Aby sadzonki były gotowe do maja, nasiona trzeba wysiewać do pojemników w domu w połowie marca.

      Oczywiście, sadzonki można również kupić na targowiskach oraz w sklepach ogrodniczych. Tutaj obowiązuje taka sama zasada, co w przypadku przygotowywanych samodzielnie roślinek - umieszczenie ich w gruncie bądź szklarni powinno następować po 15 maja, kiedy ryzyko przymrozków jest minimalne.

