Połączenie bazylii i pomidorów

Wiemy już, że bazylia i pomidory mają ze sobą wiele wspólnego, do czego Włosi przekonują nas w serwowaniu dań z użyciem akurat tych dwóch produktów. Sama ich bliskość w ogrodzie również ma wiele korzyści. Przede wszystkim pomidory i bazylię łączy to, że potrzebują ogromną dawkę promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury. Jeśli mamy okazję sadzenia w domowym ogródku pomidorów i bazylii, to zastanówmy się, czy można je zasadzić w pobliżu: albo na grządce, albo w szklarni. Nie tylko ze względu na to, że otrzymamy bardzo duże plony.

Dlaczego warto sadzić bazylię koło pomidorów?

Sadzonki pomidorów będę zdrowsze dzięki obecności bazylii goodbuka 123RF/PICSEL

Towarzystwo bazylii i pomidorów ma jeszcze jedną korzyść, którą można przekuć w sukces w trakcie uprawy. Chodzi o to, że zioło zawiera olejki eteryczne o wielu właściwościach. Przede wszystkim bazylia ma intensywny zapach. Nie dość, że ma przyjemny aromat, to na dodatek może zapobiegać występowaniu chorób pomidorów: przędziorków, mszyc i mączlika szklarniowego.

Ponadto bazylia przyciąga pożyteczne owady, takie jak np. pszczoły, które na dodatek będą zapylały kwiaty pomidorów, co sprzyja zawiązywaniu się owoców.

Sadzenie pomidorów i bazylii

Sadzenie pomidorów i bazylii do gruntu powinno odbywać się po 15 maja, kiedy ryzyko występowania przymrozków jest minimalne. Wcześniej trzeba przygotować rozsady w domu, czyli umieścić nasionka w gruncie i poczekać, aż zaczną kiełkować. Kiedy zabrać się za tę czynność? Aby sadzonki były gotowe do maja, nasiona trzeba wysiewać do pojemników w domu w połowie marca.

Oczywiście, sadzonki można również kupić na targowiskach oraz w sklepach ogrodniczych. Tutaj obowiązuje taka sama zasada, co w przypadku przygotowywanych samodzielnie roślinek - umieszczenie ich w gruncie bądź szklarni powinno następować po 15 maja, kiedy ryzyko przymrozków jest minimalne.

