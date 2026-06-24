Spis treści: Stokrotka afrykańska to roślina słońca Jak wygląda stokrotka afrykańska? Bogactwo kolorów zachwyca przez całe lato Kiedy kwitnie stokrotka afrykańska? Jakie stanowisko będzie najlepsze? Jaką ziemię wybrać do uprawy? Podlewanie i nawożenie stokrotki afrykańskiej. Nie można o nich zapomnieć Dwa ważne zabiegi w pielęgnacji ozdobnej rośliny balkonowej

Stokrotka afrykańska to roślina słońca

Stokrotka afrykańska (Osteospermum) pochodzi z południowej Afryki. Ta informacja może nam wiele powiedzieć na temat naturalnych warunków, do których jest przyzwyczajona. Rozwija się w ciepłym i suchym klimacie, więc doskonale poradzi sobie z wysokimi temperaturami i intensywnym nasłonecznieniem również na polskich balkonach.

Najczęściej jest uprawiana jako roślina jednoroczna. Choć można zimować ją w chłodnym pomieszczeniu, w kolejnym roku uprawy kwitnienie stokrotki afrykańskiej będzie mniej obfite i nie do końca satysfakcjonujące z ogrodniczej perspektywy.

Jak wygląda stokrotka afrykańska?

Największą ozdobą rośliny są duże, efektowne kwiaty, które przypominają połączenie stokrotek i gerber. W zależności od odmiany osiągają od kilku do nawet kilkunastu centymetrów średnicy. Charakterystyczną cechą jest kontrastowy środek, który często przybiera ciemnoniebieską, fioletową lub niemal czarną barwę.

Roślina tworzy zwarte kępy. Liście stokrotki afrykańskiej są ciemnozielone i stanowią atrakcyjne tło dla kolorowych kwiatów. Okaz ten nadaje się zarówno do uprawy w donicach, jak i w gruncie.

Kolorowe kwiaty przyciągają wzrok i pożyteczne owady zapylające 123RF/PICSEL

Bogactwo kolorów zachwyca przez całe lato

Jednym z powodów, przez które stokrotka afrykańska zyskuje coraz większą popularność, jest różnorodność kolorystyczna. Kwiaty mogą być białe, kremowe, żółte różowe, fioletowe, niebieskawe lub dwukolorowe. Dzięki temu łatwo jest dopasować je do różnych aranżacji balkonowych. Wybierając różne odmiany, stworzymy kolorową mozaikę, której pozazdroszczą nam sąsiedzi i przechodnie.

Kiedy kwitnie stokrotka afrykańska?

Długi okres kwitnienia to kolejny atut rośliny. Pierwsze kwiaty pojawiają się już pod koniec maja, a przy odpowiedniej pielęgnacji stokrotka afrykańska zachowuje atrakcyjny wygląd aż do października. Najbardziej intensywne kwitnienie przypada na miesiące letnie, kiedy wiele innych gatunków słabnie z powodu wysokich temperatur i prażącego słońca.

Ciekawą cechą tego okazu jest fakt, że kwiaty otwierają się podczas słonecznej pogody. W pochmurne dni mogą pozostawać częściowo zamknięte, co daje nam jasno do zrozumienia, że upały roślinie nie są straszne.

Jakie stanowisko będzie najlepsze?

Stokrotka afrykańska kocha słońce. W dodatku z wzajemnością - im więcej światła otrzyma, tym obficiej będzie kwitła. Najlepiej czuje się na balkonach południowych oraz południowo-zachodnich. Poradzi sobie także w półcieniu, choć kwitnienie w takich warunkach okaże się mniej spektakularne.

Jaką ziemię wybrać do uprawy?

Roślina preferuje lekkie, przepuszczalne i umiarkowanie żyzne podłoże. Nie lubi zastojów wody, dlatego donice powinny mieć otwory oraz warstwę drenażową. Zbyt mokra i ciężka ziemia prowadzi bowiem do gnicia korzeni i rozwoju chorób grzybowych.

Podlewanie i nawożenie stokrotki afrykańskiej. Nie można o nich zapomnieć

Mimo że stokrotka afrykańska dobrze znosi krótkotrwałą suszę, nie zwalnia to nas całkowicie z podlewania. Najlepiej wykonywać ten zabieg, gdy wierzchnia warstwa gleby w doniczce przeschnie.

W celu utrzymania spektakularnego i długiego kwitnienia, warto regularnie zasilać ją nawozem przeznaczonym do roślin kwitnących. W okresie intensywnego wzrostu wystarczy stosować go co 1-2 tygodnie. Dostarczanie dawki składników odżywczych sprzyja tworzeniu nowych pąków i poprawia wybarwienie płatków.

Dwa ważne zabiegi w pielęgnacji ozdobnej rośliny balkonowej

Choć opieka nad tym okazem nie należy do wyjątkowo angażujących zajęć, warto wspomóc jej wzrost w prosty sposób. Przede wszystkim zaleca się na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany. Dzięki temu stokrotka afrykańska nie będzie tracić energii na tworzenie nasion, a skupi się na kwitnieniu.

W połowie sezonu można również ostrożnie przyciąć zbyt długie pędy. W ten sposób roślina zachowa zwarty, estetyczny pokrój.

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