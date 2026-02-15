Posadź to obok ziemniaków. Stonka omija grządki szerokim łukiem
Jest jednym z najbardziej uciążliwych szkodników. Stonka jest w stanie zniszczyć pokaźne uprawy ziemniaków i innych warzyw, w tym m.in. pomidorów. Nie trzeba jednak od razu sięgać po chemiczne preparaty. W pobliżu ziemniaków warto posadzić konkretne rośliny. To naturalny wróg stonki.
Spis treści:
- Głodne larwy powodują poważne szkody w uprawach warzyw
- Warzywa, które lubią stonki
- Prosty trik na zdrowe ziemniaki. Posadź to w sąsiedztwie
Głodne larwy powodują poważne szkody w uprawach warzyw
Pojawia się w ogrodzie, gdy dni stają się cieplejsze. Stonkę ziemniaczaną można zauważyć już w kwietniu lub maju, kiedy temperatura gleby wynosi ok. 14 st. C. Największa aktywność przypada na czerwiec i lipiec, gdy samice składają jaja na wewnętrznych stronach liści. Najbardziej żarłoczne są larwy, które sieją prawdziwe spustoszenie na grządkach.
Ślady ich obecności to skupiska pomarańczowych jaj na spodzie liści i postrzępione ich brzegi. Z czasem pojawiają się czerwono-pomarańczowe larwy w czarne plamki, które są w stanie całkowicie pozbawić roślinę liści. Dorosłe osobniki mają żółto-czarne paski na grzbiecie.
Warzywa, które lubią stonki
Stonka najczęściej atakuje warzywa takie jak:
- Ziemniaki - są głównym celem ataku szkodnika. Żerują na nich zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki,
- Bakłażan - stonka zjada liście, co osłabia roślinę,
- Pomidory - celem stonki są zazwyczaj dolne liście i młode okazy.
Warto regularnie sprawdzać rośliny - pomoże to wcześnie wykryć obecność nieproszonych gości i w odpowiedniej chwili zainterweniować. Pierwsza myśl? Chemiczne preparaty. Dobrym rozwiązaniem - przynajmniej na początek - będzie wypróbowanie naturalnych sposobów.
Prosty trik na zdrowe ziemniaki. Posadź to w sąsiedztwie
Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednie sąsiedztwo dla ziemniaków. Mowa o roślinach, które będą wspomagać i rozwój. Niektóre z nich stworzą natomiast barierę ochronną przed stonką i innymi szkodnikami.
W pobliżu warto posadzić rośliny strączkowe takie jak fasola, groch i bób. Podłoże zostanie dzięki nim wzbogacone w azot, który jest tak ważny dla odpowiedniego rozwoju ziemniaków.
Korzystne warunki pod uprawę ziemniaków stworzą też czerwona i biała kapusta, kalafior, brukselka i kalarepa.
Z kolei niektóre rośliny ozdobne, warzywa i zioła stworzą żelazną barierę przed stonką ziemniaczaną i mątwikiem. Należą do nich:
- aksamitki,
- nasturcje,
- mięta,
- bazylia,
- czosnek,
- rzodkiewka,
- chrzan.
Wspomniane rośliny będą nie tylko chronić, ale i korzystnie wpływać na ziemniaki - polepszą ich smak i jakość.
Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady