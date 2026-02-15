Posadź to obok ziemniaków. Stonka omija grządki szerokim łukiem

Spis treści: Głodne larwy powodują poważne szkody w uprawach warzyw Warzywa, które lubią stonki Prosty trik na zdrowe ziemniaki. Posadź to w sąsiedztwie

Głodne larwy powodują poważne szkody w uprawach warzyw

Pojawia się w ogrodzie, gdy dni stają się cieplejsze. Stonkę ziemniaczaną można zauważyć już w kwietniu lub maju, kiedy temperatura gleby wynosi ok. 14 st. C. Największa aktywność przypada na czerwiec i lipiec, gdy samice składają jaja na wewnętrznych stronach liści. Najbardziej żarłoczne są larwy, które sieją prawdziwe spustoszenie na grządkach.

Stonka ziemniaczana występuje najczęściej na liściach, łodygach oraz kwiatach ziemniaków 123RF/PICSEL

Ślady ich obecności to skupiska pomarańczowych jaj na spodzie liści i postrzępione ich brzegi. Z czasem pojawiają się czerwono-pomarańczowe larwy w czarne plamki, które są w stanie całkowicie pozbawić roślinę liści. Dorosłe osobniki mają żółto-czarne paski na grzbiecie.

Warzywa, które lubią stonki

Stonka najczęściej atakuje warzywa takie jak:

Ziemniaki - są głównym celem ataku szkodnika. Żerują na nich zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki,

Bakłażan - stonka zjada liście, co osłabia roślinę,

Pomidory - celem stonki są zazwyczaj dolne liście i młode okazy.

Warto regularnie sprawdzać rośliny - pomoże to wcześnie wykryć obecność nieproszonych gości i w odpowiedniej chwili zainterweniować. Pierwsza myśl? Chemiczne preparaty. Dobrym rozwiązaniem - przynajmniej na początek - będzie wypróbowanie naturalnych sposobów.

Prosty trik na zdrowe ziemniaki. Posadź to w sąsiedztwie

Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednie sąsiedztwo dla ziemniaków. Mowa o roślinach, które będą wspomagać i rozwój. Niektóre z nich stworzą natomiast barierę ochronną przed stonką i innymi szkodnikami.

W pobliżu warto posadzić rośliny strączkowe takie jak fasola, groch i bób. Podłoże zostanie dzięki nim wzbogacone w azot, który jest tak ważny dla odpowiedniego rozwoju ziemniaków.

Korzystne warunki pod uprawę ziemniaków stworzą też czerwona i biała kapusta, kalafior, brukselka i kalarepa.

Z kolei niektóre rośliny ozdobne, warzywa i zioła stworzą żelazną barierę przed stonką ziemniaczaną i mątwikiem. Należą do nich:

aksamitki,

nasturcje,

mięta,

bazylia,

czosnek,

rzodkiewka,

chrzan.

Wspomniane rośliny będą nie tylko chronić, ale i korzystnie wpływać na ziemniaki - polepszą ich smak i jakość.

Niektóre rośliny wspomagają wzrost ziemniaków. Polepszają ich smak i jakość TATEVOSIAN YANA 123RF/PICSEL

