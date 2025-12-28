Spis treści: Świerk serbski. Co to za iglak? Zadbaj o to, a zachwyci. Wymagania świerka serbskiego Posadź w ogrodzie, a stworzy zielony mur

Nie tylko tuje. W roli gęstego żywopłotu idealnie sprawdzi się również świerk serbski. To gatunek endemiczny, który pochodzi z niewielkiego obszaru w zachodniej części Serbii i Bośni. Podbił serca ogrodników dzięki dużej odporności i efektownemu wyglądowi.

Świerk serbski. Co to za iglak?

Iglak o "choinkowym" kształcie potrafi dorastać nawet do 100 cm rocznie. Jako drzewo soliterowe osiąga od 20 do 30 m wysokości. W ogrodzie potrafi stworzyć gęsty, zielony mur - utrzymać go w ryzach pomoże regularne cięcie.

Walorem świerka serbskiego są efektowne igły - mają kolor ciemnozielony i biało-niebieski spód. Innym znakiem rozpoznawczym są szyszki. Na drzewie utrzymują się naprawdę długo. U młodych okazów są one małe i mają fioletowy kolor, a brązowieją dopiero z czasem.

Zadbaj o to, a zachwyci. Wymagania świerka serbskiego

Aby świerk serbski cieszył oczy, należy spełnić jego wymagania. Ważne, by rósł na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym. Jeśli chodzi o glebę, to iglak dobrze poradzi sobie w ogrodowej - ważne, by była przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna.

Świerk serbski jest odporny na mróz, suszę, jak i warunki atmosferyczne. Dobrze toleruje również miejskie zanieczyszczenia. Za atut uchodzi również mniejsza podatność na szkodniki czy choroby.

Iglak przez cały rok świetnie pełni funkcje dekoracyjne, ponieważ igły pozostają na nim i zachowują swój intensywny kolor.

Posadź w ogrodzie, a stworzy zielony mur

Roślina może stanowić piękną ozdobę zarówno w pojedynkę, jak i większej grupie. Można uprawiać z sadzonek lub pojemników. Kiedy najlepiej sadzić żywopłot? Idealny termin to wiosna (kwiecień-maj). Pomiędzy sadzonkami należy zachować przynajmniej 50-70 cm odstępu. Ważne, by były umieszczane tak głęboko, jak w pojemniku. Po posadzeniu należy udeptać podłoże wokół iglaków i podlać je.

Aby roślina zachowała swój "choinkowy" kształt, nie należy zapominać o regularnym przycinaniu. Świerk w pierwszych latach należy przycinać wiosną - najlepiej sekatorem. Dopiero później można zacząć wykorzystywać w tym celu nożyce do cięcia żywopłotu. Systematyczne skracanie wierzchołka będzie pobudzało iglak do rozkrzewiania.

