Posadź w ogrodzie, a stworzy zielony mur. Alternatywa dla tui
Konkurencja dla tui? Świerk serbski uchodzi za równie trwałą alternatywę. Iglaki tworzą gęsty szpaler, który wywoła efekt "wow". A do tego uchodzą za trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Jeśli zadbamy o odpowiednią pielęgnację, zielony płot będzie długo zachwycał wyglądem.
Spis treści:
- Świerk serbski. Co to za iglak?
- Zadbaj o to, a zachwyci. Wymagania świerka serbskiego
Nie tylko tuje. W roli gęstego żywopłotu idealnie sprawdzi się również świerk serbski. To gatunek endemiczny, który pochodzi z niewielkiego obszaru w zachodniej części Serbii i Bośni. Podbił serca ogrodników dzięki dużej odporności i efektownemu wyglądowi.
Świerk serbski. Co to za iglak?
Iglak o "choinkowym" kształcie potrafi dorastać nawet do 100 cm rocznie. Jako drzewo soliterowe osiąga od 20 do 30 m wysokości. W ogrodzie potrafi stworzyć gęsty, zielony mur - utrzymać go w ryzach pomoże regularne cięcie.
Walorem świerka serbskiego są efektowne igły - mają kolor ciemnozielony i biało-niebieski spód. Innym znakiem rozpoznawczym są szyszki. Na drzewie utrzymują się naprawdę długo. U młodych okazów są one małe i mają fioletowy kolor, a brązowieją dopiero z czasem.
Zadbaj o to, a zachwyci. Wymagania świerka serbskiego
Aby świerk serbski cieszył oczy, należy spełnić jego wymagania. Ważne, by rósł na stanowisku słonecznym lub lekko zacienionym. Jeśli chodzi o glebę, to iglak dobrze poradzi sobie w ogrodowej - ważne, by była przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna.
Świerk serbski jest odporny na mróz, suszę, jak i warunki atmosferyczne. Dobrze toleruje również miejskie zanieczyszczenia. Za atut uchodzi również mniejsza podatność na szkodniki czy choroby.
Iglak przez cały rok świetnie pełni funkcje dekoracyjne, ponieważ igły pozostają na nim i zachowują swój intensywny kolor.
Roślina może stanowić piękną ozdobę zarówno w pojedynkę, jak i większej grupie. Można uprawiać z sadzonek lub pojemników. Kiedy najlepiej sadzić żywopłot? Idealny termin to wiosna (kwiecień-maj). Pomiędzy sadzonkami należy zachować przynajmniej 50-70 cm odstępu. Ważne, by były umieszczane tak głęboko, jak w pojemniku. Po posadzeniu należy udeptać podłoże wokół iglaków i podlać je.
Aby roślina zachowała swój "choinkowy" kształt, nie należy zapominać o regularnym przycinaniu. Świerk w pierwszych latach należy przycinać wiosną - najlepiej sekatorem. Dopiero później można zacząć wykorzystywać w tym celu nożyce do cięcia żywopłotu. Systematyczne skracanie wierzchołka będzie pobudzało iglak do rozkrzewiania.
