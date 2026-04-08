Pysznogłówka ogrodowa. Skąd pochodzi i czym się wyróżnia?

Pysznogłówka ogrodowa (Monarda L.) to rodzaj roślin należących do rodziny jasnotowatych, obejmujący, w zależności od źródła od ok. 12 do 22 gatunków. Łacińska nazwa pysznogłówki pochodzi od nazwiska hiszpańskiego lekarza i botanika, Nicolása Bautisty Monardesa, który podjął się sklasyfikowania nowych gatunków roślin z Nowego Świata. Przodkiem monardy była "dzika bergamotka" o delikatnych, liliowych kwiatach.

Wszystkie rośliny z rodziny jasnotowatych rosną dziko w Ameryce Północnej na obszarze od Kanady po Meksyk. Występują głównie w lasach, na preriach i suchych polach. Szereg gatunków został rozprzestrzeniony jako uprawne, niektóre spotykamy również w Polsce.

Pysznogłówka ogrodowa o prozdrowotnych właściwościach

Pysznogłówka ogrodowa to nie tylko roślina ozdobna - ma dużo więcej zalet i wykorzystywana jest zarówno w kuchni jak i ziołolecznictwie. Monarda pochodzi z tej samej rodziny co mięta i, podobnie jak ona, ma silne działanie łagodzące, ściągające, poprawiające działanie układu pokarmowego oraz wspomagające przy niestrawności. Można ją także przyjmować pomocniczo przy przeziębieniach i infekcjach.

Przyciąga pszczoły, odstrasza kleszcze

Pysznogłówka ogrodowa jest miododajna i licznie odwiedzana przez pszczoły. Owady uwielbiają jej mocny zapach i piękne kwiaty w tak intensywnych kolorach jak:

bordowy,

kremowy,

różowy,

fioletowy,

żółty.

To wszystko sprawia, że pysznogłówka jest prawdziwą ozdobą każdego ogrodu, wabi motyle, pszczoły i owady zapylające, za to skutecznie odstrasza natrętne kleszcze!

Monarda, pysznogłówka, bergamotka - roślina doczekała się już kilku nazw 123RF/PICSEL

Pielęgnacja pysznogłówki i jej rola w ogrodzie

Pysznogłówka preferuje ciepłe i słoneczne miejsca, w których potrafi kwitnąć nawet przez 90 dni. W pełnym cieniu jej kwiaty będą mniejsze i mniej efektowne. Monarda lubi żyzne, lekko wilgotne gleby, a jej pielęgnacja jest prosta i ogranicza się do regularnego podlewania i przycinania. W upalne dni należy podlewać ją częściej, ale zawsze z umiarem, tak by podłoże było tylko lekko wilgotne.

Roślinę warto też zasilać nawozami organicznymi. Jako roślina mrozoodporna, nie wymaga ona okrywania na zimę.

Pysznogłówka ogrodowa, jak sama nazwa wskazuje, sprawdzi się doskonale w przydomowych ogródkach. Jej zapach szybko i skutecznie odstrasza kleszcze, a przy okazji także ślimaki i pędraki. Warto więc postawić na nią jeszcze w tym sezonie!

Rośliny, które odstraszają kleszcze. Posadź je w ogrodzie

Pysznogłówka ogrodowa to oczywiście nie jedyna roślina, która skutecznie odstrasza kleszcze. Podobne właściwości mają:

wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) - roślina, znana ze swojego specyficznego zapachu, który skutecznie odstrasza kleszcze, komary, a nawet mole czy mszyce,

kocimiętka Faassena - jej intensywny zapach odstrasza kleszcze, za to przyciąga koty, które wręcz szaleją za tą rośliną,

złocień dalmatyński (chrysanthemum cinerariaefolium) - roślina, której kwiaty zawierają substancje o działaniu owadobójczym,

rozmaryn lekarski - mało wymagająca roślina o zapachu, którego kleszcze wręcz nienawidzą,

komarzyca - bylina o nazwie plektrantus, która szybko rośnie, a jej charakterystyczny, cytrynowy, kamforowy zapach odstrasza komary i kleszcze

lawenda - pełna uroku roślina ozdobna o fioletowych kwiatach i wyjątkowo mocnym zapachu, który skutecznie odstrasza zarówno kleszcze, jak i mniej groźne, ale uporczywe owady,

pelargonia - piękna roślina ozdobna z różowymi, fioletowymi lub czerwonymi kwiatami, która jest wysoce toksyczna, na szczęście także dla kleszczy. Niestety, jest groźna dla psów i kotów!

aksamitki - urocze, jednoroczne rośliny o żółto-pomarańczowych kwiatach, nazywane śmierdziuchami. Kleszcze nie znoszą ich zapachu.

Kleszcze lubią wysokie gęste trawy i krzewy, wiec by je odstraszyć, warto na bieżąco je przycinać, usuwać chwasty i bardzo nisko kosić trawnik.

