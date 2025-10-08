Spis treści: Frędzelnik - niesamowita roślina, która kwitnie zimą Frędzelnik - zasady uprawy i pielęgnacja Jak dbać o młodego frędzelnika?

Frędzelnik - niesamowita roślina, która kwitnie zimą

Frędzelnik zyskał nazwę dzięki nietypowym kwiatostanom, które przypominają wstążeczki. Cienkie płatki tworzą efektowne pompony i kojarzą się z konfetti. Jakby tego było mało, wydzielają słodką i przyjemną woń. Roślina nadaje się do tworzenia żywopłotów, może być też naturalną "osłoną" balkonu. Październik to idealny moment na jej sadzenie - zdąży się ukorzenić przed pierwszymi mrozami, na które zresztą jest odporna. Zakwitnie, kiedy wszystkie inne rośliny będą głęboko uśpione. Frędzelnik zachwyca nie tylko efektownymi różowo-fioletowymi kwiatami, ale też ozdobnymi liśćmi, które są intensywnie zielone, ale wybarwiają się też na wyrazisty purpurowy kolor.

Frędzelnik - zasady uprawy i pielęgnacja

Loropetalum chińskie jest proste w uprawie. Potrzebuje jedynie lekko kwaśnej, przepuszczalnej i próchniczej gleby, a także osłoniętego od wiatru stanowiska. Frędzelnik preferuje też nasłonecznione lub lekko zacienione miejsca. Uprawiając roślinę w donicy, nie wolno zapominać o solidnej warstwie drenażu, a glebę najlepiej zmieszać z torfem. Wiosną roślinę warto nawozić kompostem lub mieszanką do roślin kwitnących. Frędzelnik szybko rośnie i dobrze znosi cięcie, dlatego można go dowolnie formować, by był oryginalną ozdobą balkonów, tarasów czy pergoli.

Loropetalum chińskie jest piękne i odporne na polskie zimy 123RF/PICSEL

Jak dbać o młodego frędzelnika?

W pierwszym roku wzrostu roślina wymaga szczególnej uwagi. Na zimę warto zabezpieczyć ją poprzez ściółkowanie gleby i osłonięcie agrowłókniną. Podlewanie należy ograniczyć do minimum. Za to od wiosny konieczne jest regularne podlewanie, zwłaszcza w okresach upałów i suszy.

Frędzelnik dobrze komponuje się z innymi roślinami, które kwitną zimą. Można sadzić go w pobliżu kaliny wonnej, jaśminu nagokwiatowego, wrzośców czy oczarów.

