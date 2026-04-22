Posadź zamiast lawendy. Zachwyca kwiatami, intensywnie pachnie

Natalia Jabłońska

Szukasz alternatywy dla lawendy? A może chcesz znaleźć dla niej aromatyczne i barwne sąsiedztwo? Postaw na równie efektowną roślinę, która odstrasza komary i kleszcze.

Gęsto rosnąca kocimiętka o fioletowoniebieskich kwiatach i zielonych ząbkowanych liściach w pełnym słońcu
Alternatywa dla lawendy. Wydziela intensywny zapach z nutą cytryny i mięty

Spis treści:

  1. Kocimiętka. Posadź zamiast lawendy. Zachwyca kwiatami, intensywnie pachnie
  2. Kocimiętka i jej wymagania. O tym pamiętaj
  3. Ważny zabieg dla kocimiętki
  4. Kocimiętka: odstrasza komary i kleszcze

Czasami kwitnie już od kwietnia. Kocimiętka to wieloletnia roślina, która tworzy zwarte i gęste kępy. Obsypuje się lawendowymi, niebieskimi lub różowymi kwiatami, które tworzą piękną dekorację. Liście mają drobny, sercowaty kształt, a łodygi pokrywają szare, miękkie włoski. Jeśli szukasz alternatywy dla lawendy, kocimiętka sprawdzi się w tej roli doskonale. Poszczególne gatunki mogą osiągać od 30 do 120 cm. 

Jakie gatunki kocimiętki są idealne do ogrodu?  Kocimiętka zwyczajna kwitnie w kolorach niebiesko-fioletowych i do złudzenia przypomina lawendę. Dorasta do pół metra wysokości. Kocimiętka Faassena to gatunek dekoracyjny, kwitnący na niebiesko lub niebieskofioletowo, osiągający metr wysokości. Popularna jest również odmiana kocimiętki Faassena "Alba" o białych kwiatach (jest mniej okazała). Z kolei odmiana "Walker's Low" charakteryzuje się kwiatami w barwach fioletowo-niebieskich. Co więcej, kocimiętki Faassena mają szczególnie intensywny zapach i są miododajne. 

Fioletowe kwiaty dąbrówki rozłogowej rosnące gęsto na zielonym tle liści, tworząc efektowny, barwny dywan roślinności.
Kocimiętka będzie prawdziwą ozdobą ogrodu

Kocimiętka i jej wymagania. O tym pamiętaj

Uprawa kocimiętki do trudnych nie należy. Gatunki o jasnozielonych liściach wolą żyzną i dość wilgotną ziemię. Preferują lekko zacienione tereny, ale poradzą sobie też na stanowisku umiarkowanie słonecznym. Z kolei kocimiętka o szarych liściach woli pełne słońce i lekką, przepuszczalną glebę. Będzie rosła nawet w kamienistym podłożu, dobrze znosi krótką suszę. Raz do roku warto zaserwować kocimiętce nawóz. Najlepiej postawić na kompost.

Sadzonki kocimiętki w gruncie najlepiej umieszczać od czerwca do września. Przed wsadzeniem korzenie należy obficie nawodnić. Między bylinami najlepiej zachować ok. 40-centymetrowy odstęp.

Z kolei nasiona kocimiętki na rozsadniku należy wysiać od maja do czerwca. Kiełkują już po ok. 3 tygodniach w temperaturze 20 st. C. Ważne, by przykryć je cienką warstwą ziemi i umieścić w słonecznym miejscu.

Ważny zabieg dla kocimiętki

Kocimiętka ma tendencję do nadmiernego rozrastania i może zacząć opanowywać znacznie większą przestrzeń. Dlatego tak ważne, by regularnie ją przycinać. Nie należy tego robić po zakończeniu kwitnienia, bo to tylko zmotywuje ją do ponownego zakwitnięcia. Na zimę najlepiej pozostawić ją w całości, dzięki czemu korzenie zyskują lepszą ochronę. Kocimiętkę należy przycinać przy ziemi wczesną wiosną. 

rząd bujnych roślin z licznymi fioletowoniebieskimi kwiatami rosnący na otwartej, nasłonecznionej przestrzeni, gleba sucha, jasnozielone liście kontrastujące z jasnym niebem
Koty ją uwielbiają, kleszcze nienawidzą - oto kocimiętka

Kocimiętka: odstrasza komary i kleszcze

Kocimiętka w ogrodzie czy w donicy na tarasie będzie skutecznie odstraszać komary i kleszcze. Mowa zwłaszcza o kocimiętce Faassena, wydzielającej intensywny, cytrynowo-miętowy zapach. Dokuczliwe owady będą omijały przestrzeń wypoczynku szerokim łukiem. Kocimiętka odstrasza też małe muszki. Z drugiej strony, zapach rośliny działa niczym magnes na pszczoły, trzmiele i motyle. 

