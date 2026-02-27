Spis treści: Zielona ozdoba i dodatek do sałatek Jak siać owies wielkanocny? Kiedy siać owies na Wielkanoc? Oto najlepszy termin

Zielona ozdoba i dodatek do sałatek

Owies, podobnie jak rzeżucha, jest jednym z wielkanocnych symboli. W chrześcijaństwie oznacza nadejście nowego życia. Zielone pędy przypominają zieloną łąkę, dlatego też w owsie często umieszcza się figurkę baranka. Co więcej, owies można dodawać do sałatek i innych wielkanocnych potraw. Dlatego też będzie nie tylko świetną ozdobą, ale może też wzbogacić smak różnych przysmaków. Nie trzeba go też poddawać obróbce termicznej.

Gdzie kupić owies? Nasiona bez problemu znajdziesz w sklepach ogrodniczych. Można też sprawdzić oferty on-line. Ceny jednego opakowania zaczynają się od 1,30 zł.

Sprawdź, jak wysiewać owies, by stworzyć naturalną ozdobę wielkanocnego stołu 123RF/PICSEL

Jak siać owies wielkanocny?

Owies na Wielkanoc można wysiać podobnie jak rzeżuchę, czyli na wacie lub ligninie. Świetnie sprawdzi się również doniczka. W tym przypadku ziarna należy umieścić w doniczce wypełnionej ziemią pomieszaną z piaskiem (w proporcji 1:1), a następnie przykryć je cienką jej warstwą.

Roślina powinna rosnąć w ciepłym i słonecznym miejscu, dlatego w tej roli idealnie sprawdzi się parapet. Podłoże powinno być wilgotne, ale nie należy przesadzać z podlewaniem. Wystarczy, że będziesz całość systematycznie zwilżać.

Trawka z owsa to idealna wielkanocna dekoracja pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Kiedy siać owies na Wielkanoc? Oto najlepszy termin

Jeśli zależy ci, aby nasiona owsa zamieniły się w bujną, zieloną łąkę na Wielkanoc, musisz zasiać je w odpowiednim terminie. Dlatego też owies najlepiej posadzić na dwa tygodnie przed świętami - po około dziesięciu dniach od posadzenia zaczną pokazywać się niewielkie źdźbła. Owies wysiany na 16-21 dni przed świętami osiągnie pokaźną wysokość. Termin wysiania dobrze jest dostosować do efektu, jaki chcemy osiągnąć.

Zielony owies będzie się pięknie prezentował w doniczce w kształcie skorupki jajka. Będzie więc idealną ozdobą na wielkanocnym stole. W roli doniczki sprawdzi się też skorupka kurzego jajka. Prosty sposób, a efekt "wow" masz w banku!

