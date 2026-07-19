Spis treści: Pachira wodna - drzewo bogactwa Grubosz jajowaty - klasyczne "drzewko szczęścia" Lucky Bamboo - harmonia i pomyślność Skrzydłokwiat - spokój i czyste powietrze Gdzie ustawić rośliny, aby działały najskuteczniej?

Pachira wodna - drzewo bogactwa

Pachira wodna (Pachira aquatica) to jedna z najpopularniejszych roślin w feng shui, bezpośrednio kojarzona z finansami. Jej charakterystyczny, zapleciony w warkocz pień symbolizuje zatrzymywanie i gromadzenie bogactwa, natomiast pięć dłoniastych liści na każdej gałązce reprezentuje pięć żywiołów: metal, wodę, drewno, ogień i ziemię. Pachira preferuje jasne stanowiska z rozproszonym światłem oraz umiarkowane podlewanie. Ziemia w doniczce powinna przeschnąć przed kolejnym podlaniem, ponieważ nadmiar wody szkodzi jej korzeniom.

Pachira to efektowna roślina 123RF/PICSEL

Grubosz jajowaty - klasyczne "drzewko szczęścia"

Grubosz (Crassula ovata) to znany i lubiany sukulent o mięsistych, okrągłych liściach, które kształtem przypominają monety. Właśnie ta cecha sprawia, że w feng shui jest on uważany za magnes na stabilizację finansową i powolny, ale systematyczny wzrost kapitału. Roślina ta jest wyjątkowo niewymagająca. Magazynuje wodę w liściach, dlatego dobrze znosi suszę i rzadkie podlewanie. Najlepiej rośnie na słonecznych parapetach, a jej zdrowy, zielony wygląd przekłada się na dobrą energię w pomieszczeniu.

Lucky Bamboo - harmonia i pomyślność

Dracena Sandera (Dracaena sanderiana), powszechnie sprzedawana pod nazwą Lucky Bamboo, to kolejny klasyk feng shui. Choć z botanicznego punktu widzenia nie jest bambusem, symbolizuje elastyczność i silną energię życiową. Liczba łodyg w kompozycji ma określone znaczenie: trzy przynoszą szczęście, pięć przyciąga bogactwo, a osiem oznacza ogólny dobrobyt. Roślina ta może rosnąć bezpośrednio w wodzie lub w ziemi. Dobrze toleruje półcień, dzięki czemu sprawdzi się w miejscach o mniejszym nasłonecznieniu.

Masz tę roślinę w domu? Feng shui przypisuje jej wyjątkową moc 123RF/PICSEL

Skrzydłokwiat - spokój i czyste powietrze

Prawdziwy dobrobyt to nie tylko pieniądze, ale również zdrowie fizyczne i spokój ducha. Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) doskonale oczyszcza powietrze z toksyn, co bezpośrednio wpływa na lepsze samopoczucie domowników. Białe, delikatne kwiaty tej rośliny symbolizują harmonię oraz pomyślny "wiatr w żaglach", pomagający pokonywać codzienne trudności. Skrzydłokwiat lubi wilgotne podłoże i stanowiska półcieniste, a o potrzebie podlania informuje sam, delikatnie opuszczając liście.

Skrzydłokwiat to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych 123RF/PICSEL

Gdzie ustawić rośliny, aby działały najskuteczniej?

W feng shui kluczowe znaczenie ma lokalizacja. Aby rośliny wspierające dobrobyt działały optymalnie, warto umieścić je w południowo-wschodniej części mieszkania lub pokoju - jest to strefa tradycyjnie odpowiedzialna za bogactwo. Dobrym miejscem jest także domowy gabinet lub okolice biurka. Należy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie: roślina musi być zdrowa. Uschnięte liście lub zaniedbane doniczki blokują przepływ energii, dlatego regularna pielęgnacja jest tutaj najważniejszym elementem całego procesu.

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