Postaw je w domu. Według feng shui te rośliny mają przyciągać pieniądze i dobrą energię
Czasem wystarczy jeden dobrze dobrany kwiat na biurku, by w pokoju natychmiast poprawiła się atmosfera, a praca szła sprawniej. Według starożytnej chińskiej praktyki feng shui żywa zieleń symbolizuje wzrost, zdrowie oraz życiową energię Chi. Odpowiednie gatunki pomagają harmonizować przestrzeń, a według tradycji przyciągnąć do domu szczęście i finansowy spokój. Oto pięć praktycznych wskazówek, jakie rośliny wybrać i jak o nie dbać, by wspierały dobrą energię.
Spis treści:
- Pachira wodna - drzewo bogactwa
- Grubosz jajowaty - klasyczne "drzewko szczęścia"
- Lucky Bamboo - harmonia i pomyślność
- Skrzydłokwiat - spokój i czyste powietrze
- Gdzie ustawić rośliny, aby działały najskuteczniej?
Pachira wodna - drzewo bogactwa
Pachira wodna (Pachira aquatica) to jedna z najpopularniejszych roślin w feng shui, bezpośrednio kojarzona z finansami. Jej charakterystyczny, zapleciony w warkocz pień symbolizuje zatrzymywanie i gromadzenie bogactwa, natomiast pięć dłoniastych liści na każdej gałązce reprezentuje pięć żywiołów: metal, wodę, drewno, ogień i ziemię. Pachira preferuje jasne stanowiska z rozproszonym światłem oraz umiarkowane podlewanie. Ziemia w doniczce powinna przeschnąć przed kolejnym podlaniem, ponieważ nadmiar wody szkodzi jej korzeniom.
Grubosz jajowaty - klasyczne "drzewko szczęścia"
Grubosz (Crassula ovata) to znany i lubiany sukulent o mięsistych, okrągłych liściach, które kształtem przypominają monety. Właśnie ta cecha sprawia, że w feng shui jest on uważany za magnes na stabilizację finansową i powolny, ale systematyczny wzrost kapitału. Roślina ta jest wyjątkowo niewymagająca. Magazynuje wodę w liściach, dlatego dobrze znosi suszę i rzadkie podlewanie. Najlepiej rośnie na słonecznych parapetach, a jej zdrowy, zielony wygląd przekłada się na dobrą energię w pomieszczeniu.
Lucky Bamboo - harmonia i pomyślność
Dracena Sandera (Dracaena sanderiana), powszechnie sprzedawana pod nazwą Lucky Bamboo, to kolejny klasyk feng shui. Choć z botanicznego punktu widzenia nie jest bambusem, symbolizuje elastyczność i silną energię życiową. Liczba łodyg w kompozycji ma określone znaczenie: trzy przynoszą szczęście, pięć przyciąga bogactwo, a osiem oznacza ogólny dobrobyt. Roślina ta może rosnąć bezpośrednio w wodzie lub w ziemi. Dobrze toleruje półcień, dzięki czemu sprawdzi się w miejscach o mniejszym nasłonecznieniu.
Skrzydłokwiat - spokój i czyste powietrze
Prawdziwy dobrobyt to nie tylko pieniądze, ale również zdrowie fizyczne i spokój ducha. Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) doskonale oczyszcza powietrze z toksyn, co bezpośrednio wpływa na lepsze samopoczucie domowników. Białe, delikatne kwiaty tej rośliny symbolizują harmonię oraz pomyślny "wiatr w żaglach", pomagający pokonywać codzienne trudności. Skrzydłokwiat lubi wilgotne podłoże i stanowiska półcieniste, a o potrzebie podlania informuje sam, delikatnie opuszczając liście.
Gdzie ustawić rośliny, aby działały najskuteczniej?
W feng shui kluczowe znaczenie ma lokalizacja. Aby rośliny wspierające dobrobyt działały optymalnie, warto umieścić je w południowo-wschodniej części mieszkania lub pokoju - jest to strefa tradycyjnie odpowiedzialna za bogactwo. Dobrym miejscem jest także domowy gabinet lub okolice biurka. Należy jednak pamiętać o podstawowej zasadzie: roślina musi być zdrowa. Uschnięte liście lub zaniedbane doniczki blokują przepływ energii, dlatego regularna pielęgnacja jest tutaj najważniejszym elementem całego procesu.
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