Szukasz "żelaznej rośliny" na cmentarz? Rozchodnik okazały sprawdzi się w tej roli znakomicie. Pogoda w listopadzie bywa kapryśna i niskie temperatury dają się już we znaki. Jeśli zależy ci, by roślina dekorująca grób przetrwała nawet dwa razy dłużej niż chryzantema, rozchodnik to odpowiedni wybór.

Rozchodnik okazały to alternatywa dla chryzantem 123RF/PICSEL

Rozchodnik okazały słynie z wytrzymałości na rozmaite pogodowe niespodzianki. Kwiatami obsypuje się już w sierpniu, a te utrzymują się nawet do końca listopada. Nie straszne mu niskie temperatury - gdy inne rośliny marnieją, on nadal zachwyca kwiatami. Rozchodnik nie jest też skomplikowany w pielęgnacji. Nie potrzebuje żyznej gleby i jest odporny na suszę, więc wystarczy go podlewać dopiero, gdy podłoże będzie już suche. Występuje w różnych kolorach - możemy kupić rośliny w kolorze różowym, zielonym czy burgundowym.

Rozchodniki tworzą bujne kępy. Ich łodygi są grube i proste, a owalne, jasnozielone liście rośliny są przystosowane do gromadzenia wody. Kwiaty na szczycie łodygi są zebrane w baldachy. Co ciekawe, to roślina nektarodajna. Dlatego też jesienią - gdy nie ma już zbyt wielu kwiatów - jest tak cenna dla owadów.

Jesienią rozchodnik prezentuje się szczególnie efektownie 123RF/PICSEL

Wśród najciekawszych odmian rozchodnika okazałego znajdują się "Brilliant" o jasnoróżowych kwiatach, purpurowo-fioletowa "Cherry Truffle" z różowymi kwiatami czy "Mr Goodbud" o ciemno-różowych kwiatach.

Zamiast chryzantem. Lista "żelaznych roślin", które przetrwają niskie temperatury

Rozchodnik to nie jedyna propozycja na liście "żelaznych roślin". Niektórzy dekorują groby wrzosami, które również świetnie dają sobie radę w chłodniejszych temperaturach. Co więcej, utrzymują barwę dość długo, nawet po przekwitnięciu.

Kolejny dobry wybór to niewielkie odmiany iglaków, które nie są wymagające co do pielęgnacji. Odporne na wiatr i niskie temperatury są też trawy ozdobne.

W ostatnim czasie popularnością cieszy się też kapusta ozdobna. Jest wyjątkowo odporna na niskie temperatury. Niestraszny jej nawet mróz sięgający nawet -10 st. C. Zachowuje też kształt i kolor nawet do pierwszego śniegu. Gdy zima jest dość łagodna, może w takiej formie przetrwać nawet do lutego.

