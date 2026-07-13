Spis treści: Czy klapki to dobre buty na lato? Dlaczego buty "klapią" i jak temu zaradzić?

Czy klapki to dobre buty na lato?

Klapki to jedne z najchętniej noszonych w ciepłe dni butów. Jednocześnie jest to model zalecany z uwagi na fakt, iż zapewniają maksymalną przewiewność, swobodę i wygodę podczas upałów. Pozwalają stopom oddychać, skutecznie zapobiegając przegrzaniu i powstawaniu bolesnych otarć.

Dostępne są w wielu kolorach, wzorach, fasonach, a niektóre za sprawą zdobień prezentują się niezwykle oryginalnie i pasują nawet do eleganckich sukienek czy spodni na uroczyste przyjęcia. Można wybrać ich budżetowe wersje, jak również wydać krocie na luksusowe warianty. Na cenę finalnie ma wpływ marka oraz jakość użytych materiałów.

Klapki skórzane będą znacznie droższe, aniżeli te wykonane ze sztucznych tworzyw. Podobnie ma się sprawa w przypadku tych profilowanych i zdrowotnych. Obuwie bez zapięcia, a odkrytą piętą ma zarówno swoich miłośników, ale także szerokie grono wrogów. Dla wielu pań klapki są zwyczajnie niewygodne i irytujące, za sprawą odgłosów, jakie wydają w czasie chodzenia. Nie każdy jednak wie, że temu problemowi można zaradzić.

Klapki mogą być wygodne, pod warunkiem, że będą odpowiednio dopasowane do stopy 123RF/PICSEL

Dlaczego buty "klapią" i jak temu zaradzić?

Na początek warto sobie uświadomić, że nie wszystkie klapki wydają charakterystyczne odgłosy, odbijając się od pięty. Na intensywność tego problemu może mieć wpływ np. nieodpowiednio dopasowany rozmiar i fason obuwia. Bywa i tak, że klapanie jest wynikiem nadmiernego pocenia się stóp, które w zetknięciu ze słabej jakości materiałem wydają irytujące dźwięki. Aby temu zaradzić warto przede wszystkim:

nie kupować pierwszych lepszych klapek (w szczególności przez internet), a odwiedzić wiele sklepów obuwniczych i wybrać takie, które będą doskonale dopasowane pod względem tęgości stopy oraz rozmiaru,

wybierać klapki skórzane lub wykonane z wysokiej jakości materiałów - lepiej mieć w szafie jedną parę porządnych niż wiele tanich, których noszenie bywa zmorą,

zakupić antypoślizgowe, żelowe lub silikonowe wkładki lub specjalne zapiętki, które mogą rozwiązać problem "klapania" i poprawić komfort noszenia obuwia,

przy intensywnym poceniu się stóp posypać ich spodnią stronę talkiem lub spryskać lakierem do włosów,

w przypadku butów skórzanych można delikatnie spryskać ich wewnętrzną stronę wodą, a następnie użyć suszarki do włosów - dzięki temu materiał delikatnie się skurczy i będzie lepiej przylegał do stopy.

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