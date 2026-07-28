Za zbieranie jagód specjalnym urządzeniem grozi mandat

Sezon na jagody potrwa jeszcze przez kilka tygodni, dlatego zanim sięgniemy po te wartościowe owoce leśne, warto pamiętać, jak prawidłowo je zrywać, by nie narażać się na otrzymanie mandatu. A taka kara spotkała kilka dni temu jednego z mężczyzn, który we wsi Naglady na Warmii postanowił wybrać się na jagody.

Sęk w tym, że mężczyzna do zbierania jagód użył pewnego gadżetu. Mowa o specjalnej maszynce do jagód, nazywanej potocznie grzebieniem. Używanie mechanicznych narzędzi do zbierania owoców leśnych jest w Polsce nielegalne. Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 50 zł - poinformowała olsztyńska policja.

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Funkcjonariusze przypominają, że należy przestrzegać kilku prostych zasad, dzięki czemu entuzjaści zbierania darów natury unikną kłopotów. Wobec tego, wybierając się na zbieranie np. jagód, warto pamiętać, że owoce leśne można zbierać wyłącznie rękami. To jedyny sposób, który nie niszczy roślin i wskazują na to art. 153 Kodeksu Wykroczeń, art. 30 Ustawy o Lasach.

To jednak nie koniec obostrzeń. "Zbiór jest bezpłatny, o ile zbieramy owoce na własne potrzeby, a nie w celach komercyjnych. Jeśli chcemy zbierać większe ilości, dla celów przemysłowych, musimy zawrzeć umowę z nadleśnictwem (art. 27 Ustawy o Lasach)" - czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

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Pewien mężczyzna, który zbierał jagody za pomocą specjalnej maszynki, otrzymał mandat 123RF/PICSEL

Dlaczego nie można zbierać owoców leśnych specjalnymi, mechanicznymi gadżetami?

Wykorzystywanie do zbierania m.in. jagód różnego rodzaju maszynek czy tzw. grzebieni, jest zakazane, ponieważ tego typu gadżety niszczą krzewinki poprzez wyrywanie liści, łamanie gałązek, a w skrajnych przypadkach doprowadzają do wyrywania całej rośliny z korzeniami - tłumaczy policja z Olsztyna.

Wedle obowiązujących przepisów jest to niszczenie ekosystemu, co skutkuje mniejszymi zbiorami w późniejszych latach i mniejszą ilością pożywienia dla zwierząt (art. 153 Kodeksu Wykroczeń, art. 30 Ustawy o Lasach).

Ponadto funkcjonariusze dodają, że całkowicie zabronione jest zbieranie owoców leśnych na terenie parków narodowych i rezerwatów przyrody (art. 15 Ustawy o ochronie przyrody).

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