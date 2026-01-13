Potrafi unieruchomić auto na dłuższy czas. Kierowcy wciąż popełniają ten błąd

Jacek Waśkiel

Szyba zamarznięta od środka potrafi opóźnić wyjazd o kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt minut, mimo że z zewnątrz samochód wygląda zupełnie normalnie. To powtarzający się problem tysięcy kierowców, szczególnie podczas przedłużających się mrozów. Wyjaśniamy, dlaczego lód pojawia się wewnątrz auta i jak skutecznie się go pozbyć.

Kobieta w zimowej kurtce i rękawiczkach usuwa śnieg z szyby samochodu za pomocą szczotki, wokół pada śnieg, a auto stoi na tle ogrodzenia.
Szyba zamarza wewnątrz kabiny? Tak szybko pozbędziesz się problemu.Vital123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wilgoć w aucie. Główny winowajca zimowych problemów
  2. Jak zapobiec zamarzaniu szyby od środka? Sprawdzone sposoby
  3. Czego nie robić, gdy szyba zamarza od środka?

Wilgoć w aucie. Główny winowajca zimowych problemów

Mechanizm zamarzania szyby od środka wynika wprost z różnicy temperatur. Podczas nocnego postoju szkło bardzo szybko przejmuje temperaturę otoczenia i staje się najzimniejszym elementem auta. Ciepłe, wilgotne powietrze z kabiny styka się wtedy z zimną powierzchnią szyby, para wodna skrapla się, a przy mrozie zamienia w szron lub cienką warstwę lodu. Nie musi to oznaczać awarii ogrzewania - znacznie częściej jest to skutek nagromadzonej wilgoci, której zimą trudno się pozbyć, zwłaszcza przy krótkich przejazdach i częstym wsiadaniu do auta w mokrym obuwiu.

    Źródeł wilgoci jest jednak znacznie więcej niż tylko woda widoczna na dywanikach. Do kabiny trafia ona z mokrych ubrań i przedmiotów pozostawianych w środku, takich jak kurtki, płaszcze czy czapki, ale także w wyniku oddychania pasażerów. Osobną kategorię stanowią nieszczelności nadwozia: zużyte uszczelki drzwi i szyberdachu, zatkane odpływy oraz źle odprowadzana woda z rejonu podszybia mogą kierować wilgoć na inne elementy pojazdu, gdzie przez długi czas pozostaje niewidoczna. Słaba wentylacja i zabrudzony filtr kabinowy dodatkowo ograniczają wymianę powietrza i spowalniają osuszanie wnętrza podczas jazdy.

    Dlatego problem często wraca mimo doraźnego osuszania. Wytarcie szyb usuwa tylko objawy, a nie przyczynę, ponieważ woda nadal znajduje się w tapicerce, warstwach wygłuszających i pod dywanikami. Przy jeździe na krótkich odcinkach ogrzewanie szybko podnosi temperaturę, ale nie ma czasu, by skutecznie wyprowadzić parę wodną na zewnątrz, a po zgaszeniu silnika wilgoć ponownie osiada na wychładzających się elementach. Z tego powodu regularne zamarzanie szyby od środka najczęściej świadczy o zaniedbaniach eksploatacyjnych, a nie o jednej konkretnej awarii, a jednorazowe środki osuszające działają trwale tylko wtedy, gdy równolegle usunięte zostaną źródła wilgoci.

      Jak zapobiec zamarzaniu szyby od środka? Sprawdzone sposoby

      Skuteczna profilaktyka zaczyna od trwałego ograniczenia ilości wody w kabinie. Oznacza to regularne opróżnianie i suszenie gumowych dywaników oraz sprawdzanie, czy pod wykładziną nie gromadzi się wilgoć, która pozostaje niewidoczna, a przez wiele dni oddaje parę do wnętrza. W starszych autach ogromne znaczenie ma kontrola uszczelek i drożności odpływów, szczególnie w rejonie podszybia, gdzie nieszczelności regularnie przepuszczają wilgoć. Istotnym elementem profilaktyki jest także mycie szyb od środka, ponieważ czyste szkło wolniej zbiera parę wodną i szybciej daje się osuszyć strumieniem ciepłego powietrza.

        Ogrzewanie pomaga w walce z lodem tylko wtedy, gdy równocześnie usuwa wilgoć z powietrza. W wielu samochodach tryb odmrażania automatycznie uruchamia klimatyzację, ponieważ jej parownik działa jak naturalny osuszacz, na którym skrapla się część pary wodnej. Do kabiny wraca wtedy świeże powietrze, co przyspiesza znikanie wilgoci i zapobiega jej ponownemu osiadaniu na szybie. Samo podnoszenie temperatury przy dużej wilgotności często jest nieskuteczne, bo szyba tylko na chwilę staje się przejrzysta, a po wyłączeniu silnika znów szybko pokrywa się wilgocią. Najlepszy efekt daje połączenie nawiewu skierowanego na szybę i delikatne uchylenie okna lub włączenie klimatyzacji.

        Duże znaczenie mają również codzienne nawyki, które nie wymagają żadnych inwestycji. Krótkie przewietrzenie kabiny po zakończeniu jazdy pozwala części wilgoci opuścić wnętrze, zanim auto zacznie się wychładzać. Pochłaniacze mogą wspierać walkę z nadmiarem pary, zwłaszcza gdy samochód stoi na zewnątrz i ma ograniczoną wentylację, ale nie zastąpią usunięcia głównych źródeł wody z podłogi i tapicerki. Gdy mimo tych działań szron regularnie wraca, warto sprawdzić filtr kabinowy i wydajność nawiewu. Taka wizyta u mechanika nie musi oznaczać dużych wydatków - wymiana filtra i podstawowy serwis wentylacji to zwykle koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

          Czego nie robić, gdy szyba zamarza od środka?

          Oszroniona lub zaparowana szyba stanowi poważne zagrożenie na drodze. Ograniczone pole widzenia wydłuża czas reakcji kierowcy, utrudnia ocenę prędkości i odległości oraz sprawia, że przeszkoda może zostać zauważona zbyt późno. Najgroźniejsze są pierwsze metry jazdy, gdy widoczność jest jeszcze słaba, a sytuacja na drodze zmienia się dynamicznie. Dlatego z takim stanem nie wolno ruszać w trasę - najpierw trzeba doprowadzić szybę do pełnej przejrzystości.

            Ten obowiązek nie wynika wyłącznie ze zdrowego rozsądku, ale także z przepisów. Art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym nakazuje utrzymywać pojazd w stanie zapewniającym kierującemu dostateczne pole widzenia i możliwość bezpiecznego prowadzenia. Jeśli oszroniona lub zaparowana szyba ogranicza widoczność, policjant może uznać to za naruszenie i nałożyć mandat w wysokości od 20 do 500 zł.

            Oszroniona lub zaparowana szyba stanowi poważne zagrożenie na drodze
            Oszroniona lub zaparowana szyba stanowi poważne zagrożenie na drodze123RF/PICSEL

            Nie należy też sięgać po metody, które przynoszą więcej szkody niż pożytku. Skrobanie lodu od środka twardymi narzędziami powoduje mikrorysy na szkle, a topniejący lód spływa na deskę rozdzielczą i w szczeliny, gdzie zamienia się w kolejne źródło wilgoci. Polewanie szyby gorącą wodą grozi pęknięciem szkła na skutek gwałtownej różnicy temperatur, zwłaszcza przy silnym mrozie. Błędem jest również długotrwałe korzystanie z zamkniętego obiegu powietrza, który co prawda szybciej nagrzewa kabinę, ale zatrzymuje wilgoć w środku i sprawia, że problem z parowaniem i zamarzaniem szyb wraca już na następnym postoju.

