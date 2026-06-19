Najlepszy dodatek do truskawek

Sezon truskawkowy w pełni, zatem warto skorzystać z niego z maksymalnymi korzyściami dla zdrowia i smaku. Oprócz bardzo zdrowego jedzenia truskawek solo, które mogą być doskonałą propozycją zwłaszcza na upały, warto wiedzieć z czym jeszcze można je łączyć, by zapewnić sobie nie tylko uczucie sytości na dłużej, ale także dawkę niezbędnych składników odżywczych.

Popularne w sezonie letnim koktajle truskawkowe lub dodawanie truskawek do jogurtów czy owsianek to nie wszystko. Możesz zmaksymalizować korzystne działanie dla usprawnienia metabolizmu oraz pracy jelit. Wystarczy wymienić mleko, jogurt czy śmietanę, które są najpowszechniejszymi dodatkami do truskawek na... kefir. Dlaczego to najlepszy pomysł?

Lista korzyści jest długa

Do koktajlu, jako polewa, do muesli z truskawkami - ten duet to najlepsze wsparcie dla jelit 123RF/PICSEL

Jeśli zależy ci na zadbaniu o mikrobiotę jelitową, regularnych wypróżnieniach, pozbyciu się wzdęć i ogólnie usprawnieniu układu trawienia, do truskawek jako źródło białka sięgnij po kefir. Połączenie truskawek właśnie z tym dodatkiem jest pod wieloma względami najlepsze. Oto, co zyskasz:

Wsparcie pracy jelit - kefir dostarcza bakterii fermentacji mlekowej (probiotyków), a truskawki zawierają błonnik i związki działające jak pożywka dla korzystnych bakterii. To połączenie może sprzyjać lepszej mikroflorze jelitowej.

Pomoc w trawieniu - kefir jest zwykle łatwiej trawiony niż mleko, a truskawki dzięki zawartości błonnika mogą wspierać regularność wypróżnień.

Sytość na dłużej - białko z kefiru i błonnik z owoców pomagają ograniczać nagłe napady głodu i podjadanie.

Kontrola masy ciała - to lekki, niskokaloryczny posiłek lub przekąska, która dostarcza składników odżywczych bez dużej ilości kalorii.

Dawka antyoksydantów - truskawki są bogate w witaminę C i związki roślinne pomagające chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Wsparcie odporności - witamina C z truskawek uczestniczy w pracy układu odpornościowego.

Odpowiednie nawodnienie - truskawki składają się głównie z wody.

Korzystny wpływ na serce - truskawki zawierają potas, błonnik i przeciwutleniacze, a fermentowane produkty mleczne bywają wiązane ze wsparciem zdrowia układu krążenia.

Niewielka zmiana może przynieść realne wsparcie dla całego organizmu - spróbujesz zamienić najpopularniejsze dodatki mleczne na kefir i dodać go do truskawek jako polewa lub składnik koktajlu?

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Sezon na truskawki w pełni. Mało brakowało, a stragany byłyby puste Polsat News Polsat News