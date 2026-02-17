Praca za granicą i 10 lat w Polsce. Jak ZUS policzy emeryturę?

Zacznijmy od tego, że każda ubezpieczona osoba, która pracowała za granicą, może liczyć na polską emeryturę. Od tej zasady są jednak wyjątki. Aby nabyć prawo do świadczenia, ubezpieczony musi spełniać określone prawem warunki, a państwo, w którym pracuje, mieć podpisaną umowę międzynarodową z Polską.

Polska nie posiada skoordynowanego systemu emerytalnego z każdym państwem na świecie, ale jeśli ubezpieczony pracował za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależących do Unii oraz Szwajcarii, oraz w państwach, z którymi Polska ma podpisane oddzielne umowy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, może ubiegać się o polską emeryturę. Co ważne, chodzi o wszystkie osoby prowadzące działalność zawodową w szerokim rozumieniu:

zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,

prowadzące własną działalność gospodarczą.

Przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS uwzględnia zagraniczne okresy ubezpieczenia tylko wtedy, gdy okres ubezpieczenia uzyskany w Polsce nie wystarcza do nabycia prawa do świadczeń emerytalnych.

W sytuacji gdy konieczne jest uwzględnienie zagranicznych okresów ubezpieczenia, ZUS oblicza teoretyczną pełną wysokość świadczenia, jaka przysługiwałaby ubezpieczonemu, gdyby nabył wszystkie okresy ubezpieczenia w kraju. Na podstawie kwoty teoretycznej, oblicza następnie rzeczywistą, czyli proporcjonalną kwotę emerytury odpowiadającą stosunkowi okresów ubezpieczenia w państwie ustalającym świadczenie do sumy okresów ubezpieczenia we wszystkich branych pod uwagę państwach członkowskich.

Praca za granicą i 10 lat w Polsce. Ile wyniesie polska emerytura?

Jeśli przyszły senior przepracował w Polsce 10 lat oraz 15 lat w Niemczech, to ZUS obliczy najpierw kwotę teoretyczną za łączny okres ubezpieczenia wynoszący 25 lat. Następnie, na podstawie kwoty teoretycznej, obliczy rzeczywistą, proporcjonalną kwotę emerytury odpowiadającej stosunkowi polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i niemieckich okresów ubezpieczenia. W przypadku tego seniora będzie to 10/30 kwoty teoretycznej.

