Praca podczas upału. Co na to przepisy?

Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje, że pracodawca musi zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach. Oznacza to, że ich koszty pokrywa pracodawca. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami napoje powinni otrzymywać pracujący:

na otwartej przestrzeni, przy temperaturze poniżej 10 st. C lub powyżej 25 st. C ,

na stanowiskach, na których temperatura w wyniku panujących warunków atmosferycznych przekracza 28 st. C ,

przy pracach fizycznych, powodujących w ciągu jednej zmiany efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) w przypadku kobiet,

w warunkach gorącego mikroklimatu , charakteryzującego się wskaźnikiem obciążenia termicznego (WBGT) > 25 st. C ,

w zimnym mikroklimacie, w którym wartość siły chłodzącej powietrza (WCI) > 1 000.

Ponadto posiłki profilaktyczne i napoje przysługują pracownikom tylko w naturze i nie można w zamian wypłacać ekwiwalentu pieniężnego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od kilkudziesięciu miesięcy pracuje nad nowymi przepisami, które miałyby wprowadzać dla pracowników nowe rozwiązania prawne podczas wykonywania obowiązków służbowych w trakcie trwania upałów.

Serwis Fakt wskazuje, że projekt rozporządzenia określa m.in. tzw. temperatury maksymalne.

"Praca musiałaby być wstrzymana, jeśli słupki rtęci przekroczą 35 stopni Celsjusza. Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni, związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet taka temperatura graniczna to 32 stopnie Celsjusza" czytamy na fakt.pl.

Ponadto w przypadku pracy biurowej, jeśli temperatura przekroczy 28 st. C, pracodawca miałby być zobowiązany do zastosowania rozwiązań technicznych, które pozwolą na obniżenie temperatury, a mowa m.in. o zainstalowaniu klimatyzacji.

"W przypadku pracy biurowej chodzi m.in. o możliwość wykonywania pracy zdalnej, wprowadzenie dodatkowych przerw, skrócenie czasu pracy, organizację pracy zmianowej, zapewnienie odpoczynku w klimatyzowanych pomieszczeniach, stosowanie środków ochrony indywidualnej, np. kamizelek chłodzących" - wskazuje Fakt, i dodaje, że choć projekt jest potrzebny, to napotkał na opór w rządzie. Wobec tego trudno obecnie przewidzieć, kiedy nowe, proponowane regulacje mogłyby wejść w życie i w jaki wymiarze.

Resort rodziny pracuje nad nowymi przepisami ws. pracy podczas upałów, ale nie wiadomo, kiedy regulacje mogłyby wejść w życie 123RF/PICSEL

Czy za pracę zdalną podczas upału należy się pracownikowi dzień wolny?

W przypadku pracy zdalnej zasady BHP wyglądają nieco inaczej niż regulacje stosowane do pracy w biurze. Zanim pracownik rozpocznie pracę z domu, składa specjalne oświadczenie, wskazując, że na stanowisku pracy zdalnej są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku udzielenia dnia wolnego z powodu upałów, bez względu na to, czy praca wykonywana jest w biurze, czy zdalnie z domu. Przepisy prawa pracy w Polsce nie przewidują automatycznego wolnego od pracy, gdy temperatura na zewnątrz lub w pomieszczeniu przekracza określony limit.

Ponadto pracodawca nie ma obowiązku instalowania klimatyzacji czy dostarczania wiatraków pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie.

Co w przypadku wspomnianych napojów, które w pewnych, określonych w przepisach okolicznościach pracodawca musi zapewnić? Otóż przepisy nie precyzują czy należą się one nieodpłatnie podczas pracy zdalnej.

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