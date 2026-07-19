Praca zdalna w upał jest horrorem? Oto jak pogoda wpływa na router
Praca zdalna dla tysięcy Polaków to codzienność albo konieczność. Wtedy dostęp do Internetu jest warunkiem koniecznym, aby dobrze wykonywać swoje obowiązki. Czasami sieć wi-fi może płatać figle i wtedy dostęp do sieci może być zaburzony, choć nie zawsze może być to po winie operatora. Czy pogoda ma wpływ na wi-fi w domu? Czy w trakcie upałów dostęp do Internetu jest utrudniony? Przekonajmy się.
Jak pogoda wpływa na Internet?
Czy pogoda ma jakikolwiek wpływ na Internet w domu? Okazuje się, że tak. Niekorzystna aura, takie jak np. opady deszczu, burze i śnieżyce mogą zakłócać dostęp do sieci. Trzeba powiedzieć jednak jedno: taka sytuacja ma jedynie miejsce wtedy, kiedy korzystamy z Internetu mobilnego albo przez dostęp satelitarny.
A jak to jest z tzw. Internetem po kablu albo światłowodem? Eksperci mówią jasno: pogoda nie ma bezpośredniego wpływu na dostęp do sieci, ale wiadomo także, że jeśli w trakcie zjawisk pogodowych dojdzie do awarii albo uszkodzenia przewodów, sieci elektrycznej, skrzynek rozdzielczych, które są na zewnątrz, możemy mieć brak dostępu do Internetu. W takich sytuacjach warto skonsultować się z operatorem, który w łatwy sposób udzieli bezpośrednich wskazówek dotyczących rozwiązania problemu.
Deszcz i śnieg niestraszny. Wi-fi powinno "śmigać"
Wiele osób zastanawia się, czy pogoda ma wpływ na dostęp do wi-fi. Okazuje się, że wewnętrzna sieć jest nie jest podatna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego pogoda nie powinna mieć wpływu na to, że w naszym domu dostęp do Internetu jest zaburzony. Inaczej dzieje się wtedy, kiedy przeciążona jest sieć albo do wi-fi podłączono bardzo dużo urządzeń. Wtedy niektóre działania wykonywane na naszym sprzęcie mogą być np. spowolnione.
Wi-fi w upały? Co dzieje się z Internetem?
Wiemy już, że pogoda nie wpływa na działanie naszego wi-fi, ale upały mogą powodować pewne niedogodności. Wszystko przez działania routera, który sam poprzez swoje intensywne działanie wydziela dość sporo ciepła, dlatego dodatkowy upał z zewnątrz może czasami go spowalniać. Pamiętajmy, że wysoka temperatura to największy wróg elektroniki i upał przyczynia się do nieprawidłowego działania routera oraz zmniejsza jego wydajność i skraca żywotność.
Kiedy tak się dzieje? Zazwyczaj wtedy, kiedy router ustawiony jest np. na słonecznym parapecie albo w miejscach nieprzewiewnych, takich jak szafki, gdzie cyrkulacja powietrza jest zaburzona. Jakie sprawę rozwiązać? Wtedy najlepiej przemyśleć zmianę położenia routera tak, aby się nie nagrzewał albo ustawić go w zacienionym miejscu.
Co może wpływać na działanie wi-fi w domu?
Jeśli pogoda jest sprzyjająca, sieć jest prawidłowo podłączona, a wi-fi działa nie tak, jak powinno, trzeba przyjrzeć się problemowi nieco głębiej. Okazuje się, że umieszczenie routera w domu ma kluczowe znaczenie, ponieważ istnieją pewne "blokery", a to wpływa na fakt, że Internet dociera do komputera albo smartfona gorzej.
Co wpływa na działania routera?
- Ustawienie w pobliżu ścian nośnych - grube ściany żelbetowe utrudniają przesyłanie danych.
- Towarzystwo urządzeń - mikrofalówki, głośniki, telewizory - nie zawsze "współgrają" z siecią wi-fi, a zwłaszcza wtedy, kiedy są przestarzałe.
- Ingerencje w sprzęt - nie są najlepsze dla naszego wi-fi. Samodzielne ulepszanie routera i brak aktualizacji czasami przynoszą skutek odwrotny od oczekiwań. Zawsze trzeba trzymać się zaleceń producenta.
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