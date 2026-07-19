Jak pogoda wpływa na Internet?

Czy pogoda ma jakikolwiek wpływ na Internet w domu? Okazuje się, że tak. Niekorzystna aura, takie jak np. opady deszczu, burze i śnieżyce mogą zakłócać dostęp do sieci. Trzeba powiedzieć jednak jedno: taka sytuacja ma jedynie miejsce wtedy, kiedy korzystamy z Internetu mobilnego albo przez dostęp satelitarny.

A jak to jest z tzw. Internetem po kablu albo światłowodem? Eksperci mówią jasno: pogoda nie ma bezpośredniego wpływu na dostęp do sieci, ale wiadomo także, że jeśli w trakcie zjawisk pogodowych dojdzie do awarii albo uszkodzenia przewodów, sieci elektrycznej, skrzynek rozdzielczych, które są na zewnątrz, możemy mieć brak dostępu do Internetu. W takich sytuacjach warto skonsultować się z operatorem, który w łatwy sposób udzieli bezpośrednich wskazówek dotyczących rozwiązania problemu.

Deszcz i śnieg niestraszny. Wi-fi powinno "śmigać"

Sieć wi-fi jest odporna na pogodę, ale nie na router 123RF/PICSEL

Wiele osób zastanawia się, czy pogoda ma wpływ na dostęp do wi-fi. Okazuje się, że wewnętrzna sieć jest nie jest podatna na niekorzystne warunki atmosferyczne. Dlatego pogoda nie powinna mieć wpływu na to, że w naszym domu dostęp do Internetu jest zaburzony. Inaczej dzieje się wtedy, kiedy przeciążona jest sieć albo do wi-fi podłączono bardzo dużo urządzeń. Wtedy niektóre działania wykonywane na naszym sprzęcie mogą być np. spowolnione.

Wi-fi w upały? Co dzieje się z Internetem?

Wiemy już, że pogoda nie wpływa na działanie naszego wi-fi, ale upały mogą powodować pewne niedogodności. Wszystko przez działania routera, który sam poprzez swoje intensywne działanie wydziela dość sporo ciepła, dlatego dodatkowy upał z zewnątrz może czasami go spowalniać. Pamiętajmy, że wysoka temperatura to największy wróg elektroniki i upał przyczynia się do nieprawidłowego działania routera oraz zmniejsza jego wydajność i skraca żywotność.

Kiedy tak się dzieje? Zazwyczaj wtedy, kiedy router ustawiony jest np. na słonecznym parapecie albo w miejscach nieprzewiewnych, takich jak szafki, gdzie cyrkulacja powietrza jest zaburzona. Jakie sprawę rozwiązać? Wtedy najlepiej przemyśleć zmianę położenia routera tak, aby się nie nagrzewał albo ustawić go w zacienionym miejscu.

Co może wpływać na działanie wi-fi w domu?

Zbyt duża liczba podłączonych urządzeń może wpływać na działanie routera 123RF/PICSEL

Jeśli pogoda jest sprzyjająca, sieć jest prawidłowo podłączona, a wi-fi działa nie tak, jak powinno, trzeba przyjrzeć się problemowi nieco głębiej. Okazuje się, że umieszczenie routera w domu ma kluczowe znaczenie, ponieważ istnieją pewne "blokery", a to wpływa na fakt, że Internet dociera do komputera albo smartfona gorzej.

Co wpływa na działania routera?

Ustawienie w pobliżu ścian nośnych - grube ściany żelbetowe utrudniają przesyłanie danych.

T owarzystwo urządzeń - mikrofalówki, głośniki, telewizory - nie zawsze "współgrają" z siecią wi-fi, a zwłaszcza wtedy, kiedy są przestarzałe.

Ingerencje w sprzęt - nie są najlepsze dla naszego wi-fi. Samodzielne ulepszanie routera i brak aktualizacji czasami przynoszą skutek odwrotny od oczekiwań. Zawsze trzeba trzymać się zaleceń producenta.

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