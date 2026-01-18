Pracodawca zwleka z wydaniem PIT-11? Zrób to w pierwszej kolejności
Przepisy zobowiązują pracodawców do wydania pracownikom w określonym terminie PIT-11 za poprzedni rok podatkowy. Jeśli jednak z jakichś powodów taki dokument nie dotrze do adresata, warto powziąć odpowiednie kroki, które w zdecydowany sposób mogą uchronić przed przykrymi konsekwencjami.
Do kiedy pracodawca powinien wysłać PIT-11?
Wydanie deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy, czyli płatnika. Pracodawca powinien przesłać deklarację podatkową do właściwego urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dany pracownik, a następnie deklaracja powinna trafić do podatnika np. w formie elektronicznej.
Przeważnie pracodawca ma czas na wysłanie pracownikowi PIT-11 do końca lutego, natomiast deklaracja do urzędu skarbowego powinna była od pracodawcy do końca stycznia. Jednak w 2026 r. terminy ulegną nieznacznemu przesunięciu, ponieważ ostateczne terminy w styczniu i lutym przypadają na weekend, zatem dni wolne od pracy.
W związku z tym PIT-11 powinien w tym roku zostać przekazany do urzędu skarbowego do 2 lutego, a do podatnika musi trafić najpóźniej 2 marca.
Co zrobić, jeśli nie otrzymamy od pracodawcy PIT-11?
Jeśli pracodawca nie wysłał PIT-11 we wskazanym terminie, pracownik powinien poprosić o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Gdy pracodawca nadal zwleka z wysłaniem deklaracji po terminie, lekceważąc prośby pracownika o wydanie PIT-11, należy wysłać oficjalne ponaglenie listem poleconym, najlepiej z opcją potwierdzenia odbioru listu poleconego przez pracodawcę.
Jeśli i takie rozwiązanie nie przyniesie zamierzonego efektu, o sytuacji należy zawiadomić urząd skarbowy.
Kary dla pracodawcy za brak PIT-11
Jeśli pracodawca nie wyda w terminie PIT-11 i będzie uchylał się od tego obowiązku pomimo ponagleń ze strony pracownika, grozi mu dotkliwa kara finansowa.
Art. 80 Kodeksu karnego skarbowego stanowi jasno: "Kto, będąc obowiązany do sporządzenia i przekazania organowi podatkowemu informacji podatkowej, nie czyni tego w terminie, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych".
Warto wiedzieć: Nowe zasady wyjazdu do sanatorium NFZ. Co się zmieniło?
Nie wszystko trzeba wiedzieć od razu, ale warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Zajrzyj po proste i rzetelne porady, które pomogą ci w codziennych sprawach od sąsiedzkich nieporozumień po ważne dokumenty i świadczenia. Więcej na kobieta.interia.pl/porady