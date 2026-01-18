Do kiedy pracodawca powinien wysłać PIT-11?

Wydanie deklaracji PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy, czyli płatnika. Pracodawca powinien przesłać deklarację podatkową do właściwego urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dany pracownik, a następnie deklaracja powinna trafić do podatnika np. w formie elektronicznej.

Przeważnie pracodawca ma czas na wysłanie pracownikowi PIT-11 do końca lutego, natomiast deklaracja do urzędu skarbowego powinna była od pracodawcy do końca stycznia. Jednak w 2026 r. terminy ulegną nieznacznemu przesunięciu, ponieważ ostateczne terminy w styczniu i lutym przypadają na weekend, zatem dni wolne od pracy.

W związku z tym PIT-11 powinien w tym roku zostać przekazany do urzędu skarbowego do 2 lutego, a do podatnika musi trafić najpóźniej 2 marca.

Co zrobić, jeśli nie otrzymamy od pracodawcy PIT-11?

Jeśli pracodawca nie wysłał PIT-11 we wskazanym terminie, pracownik powinien poprosić o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Gdy pracodawca nadal zwleka z wysłaniem deklaracji po terminie, lekceważąc prośby pracownika o wydanie PIT-11, należy wysłać oficjalne ponaglenie listem poleconym, najlepiej z opcją potwierdzenia odbioru listu poleconego przez pracodawcę.

Jeśli i takie rozwiązanie nie przyniesie zamierzonego efektu, o sytuacji należy zawiadomić urząd skarbowy.

Kary dla pracodawcy za brak PIT-11

Jeśli pracodawca nie wyda w terminie PIT-11 i będzie uchylał się od tego obowiązku pomimo ponagleń ze strony pracownika, grozi mu dotkliwa kara finansowa.

Art. 80 Kodeksu karnego skarbowego stanowi jasno: "Kto, będąc obowiązany do sporządzenia i przekazania organowi podatkowemu informacji podatkowej, nie czyni tego w terminie, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych".

