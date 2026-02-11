Pracowałam na umowę zlecenie przed 20 lat. Ile emerytury dostanę?

Natalia Jabłońska

Umowa zlecenie to cywilnoprawna umowa, w której zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej lub usługowej na rzecz zleceniodawcy. Różni się więc ona znacznie od umowy o pracę. Czy 20 lat pracy na takiej umowie upoważnia do emerytury?

Starsza kobieta w żółtym swetrze stoi w kuchni i trzyma w rękach dokumenty, analizując je uważnie.
Praca na umowie zlecenie przez 20 lat. Jaką emeryturę dostanę?feliks szewczyk123RF/PICSEL

Polski system emerytalny zakłada, że do pobierania emerytury upoważnieni są seniorzy, którzy ukończyli 60 (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn). Co ważne, muszą też oni udowodnić minimalny, wymagany staż pracy, czyli kolejno 20 i 25 lat.

Wysokość świadczenia emerytalnego zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • środków zapisanych na subkoncie,
  • średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto podlegają kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i są waloryzowane.

Osoby, które osiągnęły wymagany wiek emerytalny i mają wystarczający staż pracy, upoważnione są do otrzymywania minimalnej gwarantowanej emerytury, która wynosi w tym roku 1974,36 zł brutto. Każdy przypadek rozpatrywany jest jednak indywidualnie - jeśli suma składek zgromadzonych na funduszu emerytalnym ubezpieczonego nie jest wystarczająca do otrzymania minimalnego świadczenia, jest ona podwyższana z urzędu. Emerytura może być też oczywiście dużo wyższa - kwota ta uzależniona jest właśnie od składek oraz stażu, a według szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, już jeden dodatkowy rok pracy gwarantuje emeryturę wyższą o 8-15 proc. W przeliczeniu może być to nawet 400 zł więcej. Praca dłuższa o dodatkowe siedem lat może za to wręcz podwoić świadczenie emerytalne! Zasady te obowiązują jednak osoby, które pracowały na umowę o pracę, w innej sytuacji są seniorzy, którzy posiadali tylko umową zlecenie. Na jakie świadczenie mogą liczyć?

Praca na umowie zlecenie przez 20 lat. Jaką emeryturę naliczy ZUS?

    Umowa zlecenie wlicza się do emerytury, pod warunkiem jednak, że odprowadzane były od niej składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe). Okres pracy na zleceniu traktowany jest wówczas jako okres składkowy.

    Wysokość emerytury wyliczana będzie w takim przypadku na podstawie sumy odprowadzonych składek emerytalnych i rentowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem jest oskładkowanie umowy. Umowa zlecenie nie wliczała się dotychczas do stażu pracy, ale w 2026 roku ma się to zmienić.

    Dwie kobiece dłonie zapisujące notatki w zeszycie, na pierwszym planie długopis oraz notes. W tle widoczny fragment laptopa, po lewej stronie grafika z napisem 'porady interia kobieta'.
    Czasem wystarczy kilka sprawdzonych wskazówek, by załatwić coś szybciej, taniej i spokojniejCanva ProINTERIA.PL
