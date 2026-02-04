Spis treści: Jakie są możliwe przyczyny tego, że pralka nie wiruje? Filtr jest zapchany: najczęstszy problem pralki Problemy z wężem odpływowym: pralka przestaje wirować Źle wyważony bęben w pralce Pralka nie wiruje: awaria

Jakie są możliwe przyczyny tego, że pralka nie wiruje?

Pralka nie wiruje, a pranie po wyciągnięciu jest całe mokre? Nie musimy od razu wzywać fachowca, ani rozkręcać urządzenia. Czasami, wystarczy kilka samodzielnych działań, aby wszystko wróciło do normy.

Jedną z najczęstszych przyczyn tego, że pralka nie wiruje, jest zapchany filtr albo wąż odpływowy. Czasami problem leży po stronie wsadu - bęben pralki jest zbyt obciążony i pralka nie może odwirować prania, lub faktycznie dochodzi do awarii. Zanim jednak zaczniemy kreślić w głowie najczarniejsze scenariusze, zacznijmy szukać przyczyny i rozwiązania problemu.

Filtr jest zapchany: najczęstszy problem pralki

O ile czyszczenie bębna w pralce jeszcze nie jest ogromnym problemem, to rzadziej skupiamy się na filtrze pompy odpływowej. On ma za zadanie zatrzymywać wszelkie nieczystości oraz drobne przedmioty, które dostają się do bębna urządzenia. Jeśli ta część pralki jest zapchana, urządzenie nie będzie wirować.

Jeśli urządzenie w trakcie prania nie wiruje, sprawdźmy stan filtra. Pralkę odłączamy od prądu i zaczynamy szukać tej części. Zazwyczaj filtr jest zlokalizowany z przodu na dole urządzenia: albo za odłączanym panelem, albo za klapką. Zanim go rozkręcimy, podstawmy płaskie naczynie albo chłonne ręczniki, ponieważ w trakcie rozkręcania zacznie wylewać się zgromadzona woda.

Po tej czynności wyciągamy filtr, czyścimy go pod bieżącą wodą oraz usuwamy zanieczyszczenia i przedmioty. Następnie umieszczamy filtr z powrotem w pralce i ustawiamy program wirowania.

Problemy z wężem odpływowym: pralka przestaje wirować

Co jeszcze może powodować, że pralka nie chce wirować? Zablokowany wąż, przez którego pompa nie może usunąć wody z urządzenia. Czasami wystarczy go poprawić, jeśli jest zaplątany, a czasami winny jest zator w środku. Jeśli odetkanie go (np. długim i cienkim przedmiotem) nie pomaga, czasami konieczna jest wymianą węża odpływowego pralki.

Źle wyważony bęben w pralce

Pralka nie chce wirować? Warto sprawdzić przez drzwiczki, w którym momencie dochodzi do usterki. Jeśli widzimy, że w środku nie ma już wody, a pralka obraca delikatnie bębnem pod koniec cyklu, problemem jest źle wyważona wsadem pralka. Co to oznacza? Najprościej mówiąc: prania jest albo za dużo, przez co pralka jest przeładowana, albo za mało i jest niedociążona. Co trzeba w tej sytuacji zrobić?

W przypadku przeładowanej pralki ubrania trzeba podzielić wsad na dwie części i spróbować odwirować. Jeśli zaś pralka była niedociążona, to musimy pamiętać w przyszłości, aby jednak zapełniać bęben większą ilością ubrań.

Pralka nie wiruje: awaria

Jeśli powyższe możliwości nie są przyczyną braku wirowania prania, to najczęściej mamy do czynienia z awarią. Niektóre modele pralek wyświetlają kod błędu: można go rozszyfrować za pomocą instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia. W starszych urządzeniach musimy albo sami zlokalizować przyczynę usterki, albo skorzystać z usługi fachowca.

