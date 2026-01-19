Jak nieodpowiednia temperatura w sypialni negatywnie wpływa na sen?

Temperatura panująca w sypialni ma ogromny wpływ na to, czy następnego dnia rano wstaniemy wypoczęci i pełni energii, czy raczej będziemy senni, zmęczeni i otępiali. Zimą, zwłaszcza gdy na zewnątrz od wielu dni panuje duży mróz, wiele osób nie zważa, że pomieszczenie przeznaczone do nocnej regeneracji może być zdecydowanie przegrzane, wychodząc z błędnego założenia, że im cieplej, tym lepiej.

Zbyt wysoka temperatura w sypialni może skutecznie utrudniać zasypianie, zaburzając termoregulację organizmu, a pokłosiem tego stanu rzeczy jest mniejsza liczba przespanych godzin i w konsekwencji poranne zmęczenie.

Ponadto, jeśli w pomieszczeniu jest zbyt ciepło, nierzadko skróceniu ulega faza głębokiego snu i snu REM oraz wzrasta ryzyko częstego wybudzania się w nocy. Jeśli wspomniane fazy snu zostaną zakłócone, możemy być niemal pewni, że organizm będzie niedostatecznie zregenerowany.

Zbyt wysoka temperatura w sypialni to również inne konsekwencje zdrowotne. Mowa m.in. o wysuszaniu śluzówki gardła i nosa, przez co stają się one mniej odporne na wirusy i bakterie. Im mniejsza odporność, tym większe ryzyko rozwinięcia się przeziębienia.

Bardzo ciepłe, a zimą również bardzo suche powietrze w pomieszczeniu, mogą zwiększać i pogarszać objawy alergii m.in. na pyłki i kurz.

Jaka jest najlepsza temperatura do spania?

Zanim oddamy się w objęcia Morfeusza, sprawdźmy, czy nie zachodzi potrzeba przykręcenia wartości na grzejniku w sypialni. Odpowiednie ustawienie pokrętła na kaloryferze rozwiąże nasz problem ze zbyt wysoką temperaturą w sypialni, dzięki czemu w prosty i szybki sposób zadbamy o jakościowy sen.

Komfort termiczny może rzecz jasna oznaczać coś innego w zależności od osoby. Niektórzy lepiej się czują w odrobinę wyższej temperaturze, ale są i tacy, którzy cenią sobie niższe wartości.

Zimą idealna temperatura w sypialni powinna zawierać się w przedziale 16-19 st. C. To właśnie taki zakres sprzyja głębszemu, regenerującemu snu. W przypadku dzieci i osób starszych temperatura w sypialni powinna być odrobinę wyższa i wynosić od 18 st. C do 22 st. C.

