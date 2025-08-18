Suszenie borowików. Wiele osób popełnia ten błąd

Suszenie to jedna z najpopularniejszych metod przechowywania borowików. Pozwala zachować ich aromat i wartości odżywcze, a jednocześnie umożliwia wykorzystanie grzybów w dowolnym momencie, nawet wiele miesięcy po zbiorach. Kluczową zasadą jest to, by grzybów przeznaczonych do suszenia nie myć, lecz dokładnie oczyścić nożem lub przetrzeć wilgotną ściereczką.

Borowiki można suszyć w całości, nawlekając je na nitkę, lub wcześniej krojąc je w plasterki. Następnie wystarczy powiesić grzyby w przewiewnym miejscu.

Suszenie grzybów możemy jednak znacznie przyspieszyć, korzystając z piekarnika lub specjalnej suszarki.

Jeśli zdecydujemy się na użycie piekarnika, warto pamiętać, że temperatura powinna wynosić 90 st. C., a suszenie powinno odbywać się przy uchylonych drzwiczkach. W zależności od wielkości kawałków grzyby potrzebują od 4 do 6 godzin, by stały się odpowiednio kruche i aromatyczne.

Suszone borowiki szlachetne są świetnym dodatkiem do wielu dań. Możemy dodać je do sosu, zupy, gulaszu lub bigosu. Przygotujemy też z nich aromatyczną zupę krem lub pełną smaku kapustę z grzybami.

Marynowane borowiki. Smakowita przekąska na zimę

Kolejnym pomysłem na wykorzystanie prawdziwków w kuchni jest ich marynowanie. Najlepiej sprawdzają się do tego małe, jędrne okazy, które po odpowiednim przygotowaniu zachowują kształt i sprężystość.

Jak marynować borowiki?

Oczyszczone grzyby należy krótko obgotować w osolonej wodzie, a następnie zalać gorącą marynatą przygotowaną z wody, octu, cukru i aromatycznych przypraw, takich jak liść laurowy, ziele angielskie czy gorczyca. Tak przygotowane słoiki należy następnie pasteryzować w temperaturze 100 st. C. przez około 20 minut.

Borowiki marynowane w occie to znakomity dodatek do mięs, wędlin czy sałatek, a ich intensywny smak i chrupkość docenią wszyscy miłośnicy domowych przetworów.

Marynowane grzyby to smaczna przekąska, którą możemy cieszyć się cały rok Krzysztof Radzki East News

Czy można jeść prawdziwki na surowo?

Choć najczęściej prawdziwki poddaje się obróbce termicznej, mało kto wie, że można je również spożywać na surowo. Warunkiem jest świeżość i dokładne oczyszczenie grzybów.

Jedną z propozycji na wyborne danie z surowych prawdziwków jest carpaccio - cienko pokrojone plasterki skrapia się dobrej jakości oliwą z oliwek, doprawia świeżymi ziołami, solą i pieprzem. Do takiego dania świetnie pasuje oliwa smakowa, np. czosnkowa lub z nutą papryczki chili. To prosty, a jednocześnie wyrafinowany sposób na podkreślenie wyjątkowej konsystencji i aromatu borowików.

Ewa gotuje: Cappuccino z grzybów leśnych, filet z gęsi z sosem żurawinowym i rolada z gruszkami Polsat Polsat