Dane nie kłamią. Polacy mają problemy ze snem

41,4 proc. Polaków narzeka na jakość swojego snu. Najwięcej osób skarży się, że nie może zasnąć przez gonitwę myśli (42,9 proc.), wielokrotnie budzi się w nocy (34,1 proc.) i martwi się o swoją przyszłość (33,1 proc.).

Na czwartym miejscu uplasował się stres, a na piątym - nadużywanie technologii, czyli m.in. korzystanie z telefonu. Z jakości swojego snu zadowolenie wyraża natomiast 52,7 proc. Polaków. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego w 2025 roku przez UCE Research i platformę ePscyholodzy.pl.

Dane nie napawają optymizmem. Problemy ze snem i zbyt mała jego ilość mają ogromny wpływ na pogorszenie stanu zdrowia - nie tylko fizycznego, ale i psychicznego.

Zdrowy sen to podstawa dobrego samopoczucia. Rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki 123RF/PICSEL

Problemy ze snem? Sprawdź, na czym polega metoda 4-7-8

Zdrowy sen sprzyja regeneracji organizmu, zapewnia psychiczną i fizyczną równowagę i korzystnie wpływa na działanie ośrodkowego układu nerwowego. Co więcej, sen odpowiada też za sprawnie funkcjonujący umysł. Jeśli doskwierają ci problemy ze snem, możesz spróbować sobie pomóc poprzez stosowanie specjalnych technik.

Jedną z nich jest metoda 4-7-8, polegająca na świadomej kontroli oddechu. Wywodzi się z pranayamy, czyli starożytnej tradycji jogicznej. Pomaga wprowadzić umysł i ciało w stan relaksu i tym samym ułatwić zasypianie.

Autorem metody jest dr Andrew Weil z University of Arizona Center for Integrative Medicine. Metoda 4-7-8 polega na głębokim i rytmicznym oddechu, co pomaga obniżyć stres i szybciej zasnąć. Aktywuje układ przywspółczulny odpowiedzialny za wprowadzenie ciała w tryb odpoczynku i trawienia, a "wyłącza" współczulny odpowiadający za reakcję stresową.

Jak wykonać poprawnie metodę 4-7-8?

Najpierw zrób wdech przez nos, licząc do czterech. Wstrzymaj oddech na siedem sekund. Wydychaj powietrze przez osiem sekund. W tym czasie przez zaciśnięte usta wydawaj "syczący" dźwięk. Całość powtórz cztery razy.

Prawidłowy oddech pozwala wyrównać pracę serca oraz uspokoić się w sytuacji stresowej CanvaPro INTERIA.PL

Kiedy stosować metodę 4-7-8?

Metodę opracowaną przez Andrew Weila można stosować nie tylko przed zaśnięciem lub gdy przebudzimy się w nocy. Możemy ją wypróbować również w trakcie dnia, jeśli chcemy się wyciszyć i uspokoić. Ekspert zaleca, by wykonywać ją regularnie. Zaznacza, że świetne rezultaty zaobserwujemy, jeśli będziemy powtarzać technikę systematycznie dwa razy dziennie.

"Gdy opanujesz technikę oddechową, ćwicząc ją codziennie, dwa razy dziennie. Stanie się bardzo przydatnym narzędziem, które zawsze będziesz mieć przy sobie. Używaj jej zawsze, gdy wydarzy się coś niepokojącego - zanim zareagujesz. Używaj jej zawsze, gdy jesteś świadomy wewnętrznego napięcia. Używaj jej, aby ułatwić sobie zasypianie. Używaj jej, aby radzić sobie z napadami głodu. To ćwiczenie jest idealne dla osób o łagodnym i umiarkowanym nasileniu lęku, a jego stosowanie jest niezwykle zalecane. Każdy może z niego skorzystać" - zaznacza Andrew Weil.

