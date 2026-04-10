Producenci faszerują nim żywność na potęgę. Najbardziej narażone są dzieci
Badania naukowe nad dodatkami do żywności, oceniające ich wpływ na zdrowie człowieka sprawiły, że wiele konserwantów zostało już wycofywanych z użytku. W niektórych krajach Unii Europejskiej zakazany jest np. toksyczny barwnik, a w Polsce nadal pozostaje on obecny w produktach spożywczych. Co gorsza, dodaje się go do słodyczy, którymi zajadają się dzieci. O jaki związek chodzi i dlaczego jego spożywanie może być bardzo niebezpieczne?
Szkodliwe dodatki do żywności czyli o tym jak trują nas producenci
Żywność przetworzona to prawdziwa plaga dzisiejszych czasów. Mimo iż dookoła mówi się, jakie skutki zdrowotne wiążą się z dietą, w której dominują produkty wysokoprzetworzone, wciąż niewielu bierze je sobie do serca. Największy problem stanowią dziś przede wszystkim słodkie i słone przekąski, na które każdego dnia wydajemy niemałe pieniądze. Jeszcze gorzej, że spożywają je również dzieci, które szczególnie narażone są na dolegliwości i choroby związane z nadmierną ilością cukru, soli oraz sztucznych dodatków i konserwantów w diecie. Jednym z najgorszych składników, jakie producenci dodają do słodyczy (ale nie tylko) na potęgę jest czerwień allura (E129). Ten syntetyczny barwnik zakazano już w Danii, Francji, Norwegii i Szwajcarii, a w Polsce nadal jest ogólnie dostępny. Dlaczego spożywanie tego związku może być bardzo niebezpieczne i w jakich konkretnie produktach się znajduje?
Gdzie znajduje się czerwień allura?
Czerwień allura to syntetyczny barwnik spożywczy o intensywnym, czerwonym kolorze. Stosuje się do w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym już od lat 70. XX wieku. Do Polski trafił nieco później i mimo tego, że budzi wiele kontrowersji, w żywności obecny jest do dziś. Znajduje się głównie z słodkich, wysokoprzetworzonych przekąskach jak żelki, cukierki, lizaki, galaretki, ciastka, ale również dodaje się go do napojów, polew czy płatków śniadaniowych. Zdarza się, że czerwień allura obecna jest także w produktach mięsnych, sosach czy dipach. Barwnik ten stosuje się również do produkcji niektórych leków (znajduje się np. na powłokach tabletek) oraz kosmetyków.
Dlaczego czerwień allura może być niebezpieczna dla zdrowia?
Wiele przeprowadzonych dotychczas na świecie badań - m.in. na myszach sugeruje, że regularne spożywanie syntetycznego barwnika E129 niesie poważne konsekwencje zdrowotne. Przedstawiciele komitetu Naukowego UE ds. Żywności oraz WHO/FAO ds. Dodatków do Żywności stwierdzili co prawda, iż barwnik ten nie wykazuje potencjału genotoksyczności, jednak może mieć on wpływ na powstawanie reakcji alergicznych i nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. W doświadczeniu z udziałem Donna McCanna potwierdzono, że barwnik ten zmniejsza również skupienie u dzieci w wieku 3 i 8/9 lat, a z kolei badania z McMaster University w Kanadzie dowodzą, że długoterminowa ekspozycja na ten związek sprzyja zapaleniu jelita grubego u myszy. Zdaniem wielu ekspertów, w tym polskich specjalistów z dziedziny medycyny, czerwień allura to związek potencjalnie niebezpieczny, dlatego w Polsce jego stosowanie powinno być również zakazane, a ilość produktów zawierających inne syntetycznych barwników stale monitorowana. Najlepiej oczywiście unikać ich jak tylko się da i czytać dokładnie etykiety. W przypadku barwnika E129 w Polsce już jakiś czas temu zastosowano rekomendację o zamieszczeniu deklaracji na etykietach produktów, które go zawierają, a mianowicie:
"Może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci"
Dietetycy oraz eksperci ds. żywienia rekomendują, aby uświadamiać rodziców o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania norm dziennego spożycia E129. Tym bardziej, że zaburzenia psychoruchowe i nadpobudliwość u dzieci w Polsce diagnozuje się dziś nierzadko. Należy też wiedzieć, że na rynku dostępnych jest mnóstwo słodkich przekąsek wyprodukowanych w oparciu o naturalne składniki, bez użycia toksycznych dodatków, a czerwień allura w żywności może być zastąpiona wieloma naturalnymi biobarwnikami - np. antocyjanami pochodzenia roślinnego, które nadają czerwone odcienie.