Spis treści: Szkodliwe dodatki do żywności czyli o tym jak trują nas producenci Gdzie znajduje się czerwień allura? Dlaczego czerwień allura może być niebezpieczna dla zdrowia?

Szkodliwe dodatki do żywności czyli o tym jak trują nas producenci

Żywność przetworzona to prawdziwa plaga dzisiejszych czasów. Mimo iż dookoła mówi się, jakie skutki zdrowotne wiążą się z dietą, w której dominują produkty wysokoprzetworzone, wciąż niewielu bierze je sobie do serca. Największy problem stanowią dziś przede wszystkim słodkie i słone przekąski, na które każdego dnia wydajemy niemałe pieniądze. Jeszcze gorzej, że spożywają je również dzieci, które szczególnie narażone są na dolegliwości i choroby związane z nadmierną ilością cukru, soli oraz sztucznych dodatków i konserwantów w diecie. Jednym z najgorszych składników, jakie producenci dodają do słodyczy (ale nie tylko) na potęgę jest czerwień allura (E129). Ten syntetyczny barwnik zakazano już w Danii, Francji, Norwegii i Szwajcarii, a w Polsce nadal jest ogólnie dostępny. Dlaczego spożywanie tego związku może być bardzo niebezpieczne i w jakich konkretnie produktach się znajduje?

Gdzie znajduje się czerwień allura?

Czerwień allura to syntetyczny barwnik spożywczy o intensywnym, czerwonym kolorze. Stosuje się do w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym już od lat 70. XX wieku. Do Polski trafił nieco później i mimo tego, że budzi wiele kontrowersji, w żywności obecny jest do dziś. Znajduje się głównie z słodkich, wysokoprzetworzonych przekąskach jak żelki, cukierki, lizaki, galaretki, ciastka, ale również dodaje się go do napojów, polew czy płatków śniadaniowych. Zdarza się, że czerwień allura obecna jest także w produktach mięsnych, sosach czy dipach. Barwnik ten stosuje się również do produkcji niektórych leków (znajduje się np. na powłokach tabletek) oraz kosmetyków.

Badania wskazują, że nadużywanie E129 wiąże się w wieloma negatywnymi skutkami zdrowotnymi

Dlaczego czerwień allura może być niebezpieczna dla zdrowia?

Wiele przeprowadzonych dotychczas na świecie badań - m.in. na myszach sugeruje, że regularne spożywanie syntetycznego barwnika E129 niesie poważne konsekwencje zdrowotne. Przedstawiciele komitetu Naukowego UE ds. Żywności oraz WHO/FAO ds. Dodatków do Żywności stwierdzili co prawda, iż barwnik ten nie wykazuje potencjału genotoksyczności, jednak może mieć on wpływ na powstawanie reakcji alergicznych i nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. W doświadczeniu z udziałem Donna McCanna potwierdzono, że barwnik ten zmniejsza również skupienie u dzieci w wieku 3 i 8/9 lat, a z kolei badania z McMaster University w Kanadzie dowodzą, że długoterminowa ekspozycja na ten związek sprzyja zapaleniu jelita grubego u myszy. Zdaniem wielu ekspertów, w tym polskich specjalistów z dziedziny medycyny, czerwień allura to związek potencjalnie niebezpieczny, dlatego w Polsce jego stosowanie powinno być również zakazane, a ilość produktów zawierających inne syntetycznych barwników stale monitorowana. Najlepiej oczywiście unikać ich jak tylko się da i czytać dokładnie etykiety. W przypadku barwnika E129 w Polsce już jakiś czas temu zastosowano rekomendację o zamieszczeniu deklaracji na etykietach produktów, które go zawierają, a mianowicie:

"Może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci"

Dietetycy oraz eksperci ds. żywienia rekomendują, aby uświadamiać rodziców o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania norm dziennego spożycia E129. Tym bardziej, że zaburzenia psychoruchowe i nadpobudliwość u dzieci w Polsce diagnozuje się dziś nierzadko. Należy też wiedzieć, że na rynku dostępnych jest mnóstwo słodkich przekąsek wyprodukowanych w oparciu o naturalne składniki, bez użycia toksycznych dodatków, a czerwień allura w żywności może być zastąpiona wieloma naturalnymi biobarwnikami - np. antocyjanami pochodzenia roślinnego, które nadają czerwone odcienie.

