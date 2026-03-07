Spis treści: Fast-food i desery na bazie sera Grzyby Tłuste mięso Orzechy i nasiona roślin strączkowych

Fast-food i desery na bazie sera

Nawet domowej roboty pizza czy hamburgery to spore wyzwanie dla jelit. Takie posiłki zawierają duże ilości tłuszczu i sera, czerwone mięso też jest ciężkostrawne. Nic dziwnego, że trawienie takich pokarmów może trwać nawet do 3 dni. Jeśli bardzo je lubisz, staraj się jeść mniejsze ilości i ogranicz tłuste dodatki na rzecz np. warzyw.

Równie ciężkostrawne są ciasta i desery na bazie serów i twarogów, np. mascarpone i bitej śmietany. Połączenie dużej ilości cukrów prostych, masła i sera to ogromne obciążenie dla układu pokarmowego. Ważne, by zachować umiar i np. zamienić tłuste mascarpone na znacznie lżejszą ricottę.

Grzyby

Amatorzy grzybów zwykle cieszą się dobrą kondycją układu pokarmowego. W przeciwnym razie raczej nie byliby w stanie ich jeść. Mimo że grzyby zawierają dużo wody, to znajdująca się w nich chityna jest nierozpuszczalna przez kwasy żołądkowe. Z tego względu grzyby długo zalegają w jelitach, powodując wzdęcia i bóle brzucha. Ich ciężkostrawność można nieco złagodzić, przyrządzając je w ziołach, np. majeranku czy tymianku.

Tłuste mięso

Do najbardziej ciężkostrawnych produktów zalicza się również czerwone mięso, zwłaszcza tłuste, takie jak boczek, karkówkę czy golonkę. U wrażliwych osób mogą powodować silne bóle brzucha, biegunki i zaparcia. Nieco lepszym rozwiązaniem jest spożywanie szynki czy schabu bez tłuszczu, ale osoby zmagające się z problemami jelitowymi powinny raczej wybierać białe mięso.

Tłuste, poddane obróbce cieplnej mięso jest jednym z najbardziej ciężkostrawnych produktów 123RF/PICSEL

Orzechy i nasiona roślin strączkowych

Orzechy to jedne z najzdrowszych produktów świata, niestety zawierają mnóstwo tłuszczu, a do tego fityniany i garbniki, które mogą powodować wzdęcia i niestrawność. Podobnie jak nasiona roślin strączkowych - groch, fasola, ciecierzyca czy soja. Zawierają one duże ilości oligosacharydów - cukrów, które są trudne do stawienia, a dodatkowo sporo błonnika. Substancje te fermentują w jelitach, powodując silne wzdęcia i uczucie ciężkości w brzuchu. Efekt ten można zniwelować dzięki długotrwałemu moczeniu nasion w wodzie (najlepiej ok. 12 godzin), a następnie gotowaniu do miękkości.

