Spis treści: Dlaczego jelita to jeden z najważniejszych organów? Jakie objawy świadczą o chorobie jelit? Dieta na zdrowe jelita. Te produkty działają jak "plaster" na ich ściany

Dlaczego jelita to jeden z najważniejszych organów?

Jelita to niezwykle ważny, odgrywający kluczową rolę w organizmie narząd, który ma istotny wpływ na ogólne zdrowie i samopoczucie. Opowiadają za końcowe trawienie, wchłanianie składników odżywczych, wody i elektrolitów do krwi oraz transport treści pokarmowej. Stan oraz kondycja jelit mają ogromny wpływ również na odporność, zdrowie fizyczne i psychiczne, stan skóry, poziom energii i może wiązać się z szeregiem dolegliwości - nie tylko od strony układu pokarmowego.

Dlatego tak ważne jest, aby o jelita dbać ze szczególnym zaangażowaniem, bo to one w głównej mierze decydują o podatności na choroby, a zdaniem ekspertów - ich poziom sprawności może wpływać również na długość życia. Jelita są często porównywane do pewnego rodzaju "silnika napędowego", dzięki któremu organizm człowieka może prawidłowo działać. Ich zaburzona perystaltyka oraz utrzymujące się latami stany zapalne, wpływają na rozwój innych, niebezpiecznych chorób, siejących spustoszenie w organizmie.

Jakie objawy świadczą o chorobie jelit?

Objawy są zazwyczaj łatwe do zdiagnozowania i dotyczą przede wszystkim utrzymujących się przed dłuższy czas bóli brzucha, wzdęć, biegunek, zaparć, gazów, a także obecności krwi w stolcu czy zmiany rytmu wypróżnień. Niekiedy powiązane są również z oznakami pozajelitowymi jak bóle stawów, zmiany skórne, przewlekłe zmęczenie, anemia czy choroby ginekologiczne i zaburzania hormonalne u kobiet. Bywa i tak, że będące w kiepskim stanie jelita przez długi czas nie dają żadnych oznak, a nasilające się stany zapalne alarmują dopiero po wielu latach, powodując poważniejsze schorzenia.

Fermentowane produkty mleczne są źródłem naturalnych probiotyków, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowanie jelit 123RF/PICSEL

Dieta na zdrowe jelita. Te produkty działają jak "plaster" na ich ściany

Aby wzmocnić, odżywić jelita, a przede wszystkim uszczelnić i wzbogacić je o dobroczynne bakterie probiotyczne, niezbędna i kluczowa jest właściwa dieta. W największym stopniu niszczą je produkty wysokoprzetworzone, sztuczne dodatki, cukier (pożywka dla szkodliwych baterii i drożdżaków), a także tłuszcze trans i rafinowana pszenica.

Oprócz modyfikacji codziennego jadłospisu ogromną poprawę w przypadku dolegliwości trawiennych, jak również innych chorób, które mogą mieć z nimi związek, może przynieść natomiast regularne spożywanie kilku łatwo dostępnych, niedrogich produktów. Często pomijamy je w codziennej jadłospisie, a potrafią zrobić więcej dobrego, niż mogłoby się wydawać.

Wpływają fantastycznie nie tylko na mikrobiotę jelitową, ale też na wiele innych organów. Mogą być pomocne zarówno w profilaktyce jak i leczeniu chorób układu pokarmowego, zmian skórnych, niedoborów pokarmowych i wielu innych dolegliwości. Należą do nich:

Produkty bogate w błonnik - pełnoziarniste płatki zbożowe, otręby, gruboziarniste kasze, komosa ryżowa, świeże owoce ze skórką (np. jabłka, śliwki, gruszki, owoce jagodowe), warzywa (brokuły, szpinak, jarmuż, marchew, zielony groszek, ziemniaki, bataty), rośliny strączkowe (soczewica, ciecierzyca, groch). Działają w jelitach jak "miotełka", pobudzają ich perystaltykę, przyspieszając pasaż jelitowy i wspomagając detoksykację.

Produkty zawierające naturalne probiotyki - rozmaite kiszonki (ogórki, kapusta, buraki itp.) oraz fermentowane produkty mlecze (kefiry, maślanki, jogurty) - wspierają florę bakteryjną jelit i stymulują układ odpornościowy, a także wzmacniają strukturę ich nabłonka i mogą redukować zespół nieszczelnego jelita.

Produkty prebiotyczne - w szczególności warzywa cebulowe: czosnek, cebula, por, szalotka, a także szparagi, karczochy i banany - są bogate w prebiotyki, które stanowią pożywkę dla korzystnych bakterii jelitowych.

Produkty bogate w kwasy omega-3 - tłuste ryby morskie, orzechy, nasiona chia, oleje roślinne - działają przeciwzapalnie, regenerują błonę śluzową jelit i zmniejszają jej przepuszczalność.

Buraki to jeden z najlepszych dla zdrowia jelit warzyw 123RF/PICSEL

Siemię lniane - działa osłonowo, regeneracyjnie i przeciwzapalnie na jelita. Dzięki wysokiej zawartości błonnika rozpuszczalnego (śluzów), siemię lniane łagodzi podrażnienia, wpływa na regularność wypróżnień, zapobiega zaparciom i wspiera mikrobiotę jelitową. Picie "kisielu" z siemienia lnianego (zmielone ziarenka zalane gorącą wodą, odstawione do przestudzenia), polecane jest przy zespole jelita drażliwego (IBS), uchyłkach jelita grubego, a także po infekcjach pokarmowych.

Buraki - uznawane za jedne z najzdrowszych i najlepszych dla jelit warzyw. Buraki - zarówno te surowe, gotowane jak i kiszone zawierają glutaminę, która działa przeciwzapalnie i przyspiesza regenerację śluzówki jelit, co może być pomocne m.in. przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Woda - tak oczywiste, a jakże często pomijane. Woda jest niezbędna do utrzymania prawidłowej pracy jelit, a jej niedostatek ma bezpośredni, negatywny wpływ na ich funkcjonowanie.

Siedem milionów tulipanów i innych kwiatów. Holenderski ogród przyciąga tłumy turystów © 2026 Associated Press