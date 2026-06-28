Spis treści: Arbuz - idealny na upały Ogórek - pomaga nawodnić organizm Mięta - daje uczucie chłodu Kefir i maślanka - lekkie i orzeźwiające Ostre przyprawy - pomagają się ochłodzić

Arbuz - idealny na upały

Arbuz to bez wątpienia jeden z letnich faworytów. Składa się on w ponad 92% z wody, co czyni go doskonałym narzędziem do walki z odwodnieniem. Spożywanie arbuza pozwala nie tylko ugasić pragnienie, ale również dostarcza organizmowi cennych soli mineralnych, które tracimy wraz z potem. Ponadto owoc ten jest bogatym źródłem likopenu - silnego antyoksydantu, który pomaga chronić skórę przed negatywnym wpływem promieniowania ultrafioletowego. Plaster schłodzonego arbuza to lekka i orzeźwiająca przekąska na gorące popołudnie.

Ogórek - pomaga nawodnić organizm

Podobnie jak arbuz, ogórek składa się głównie z wody (około 95%) i charakteryzuje się bardzo niską kalorycznością. Zawiera on jednak coś więcej - potas, magnez oraz krzemionkę. Składniki te pomagają w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Plasterki ogórka dodane do wody z cytryną tworzą prosty, domowy napój izotoniczny. Warzywo to doskonale sprawdza się także jako baza do chłodników czy lekkich sałatek, które nie obciążają układu pokarmowego podczas upalnych dni.

Podobnie jak arbuz, ogórek składa się głównie z wody (około 95%) i charakteryzuje się bardzo niską kalorycznością 123RF/PICSEL

Mięta - daje uczucie chłodu

Dodatek świeżej miętowej gałązki do napojów to znany sposób na orzeźwienie. Dzieje się tak za sprawą mentolu - organicznego związku chemicznego, który stymuluje receptory zimna w jamie ustnej. Choć mięta nie obniża bezpośrednio temperatury ciała, wysyła do mózgu sygnał o chłodzie, co przynosi natychmiastową, subiektywną ulgę. Dodatkowo napary z mięty wspomagają trawienie, co bywa pomocne, gdy wysokie temperatury osłabiają nasz apetyt i spowalniają pracę żołądka.

Kefir i maślanka - lekkie i orzeźwiające

Fermentowane produkty mleczne, takie jak kefir, maślanka czy jogurt naturalny, to znakomite elementy letniej diety. Są lekkostrawne, a podawane na zimno przynoszą natychmiastowe ukojenie. Zawarte w nich kultury bakterii kwasu mlekowego wspierają mikroflorę jelitową, która w trakcie upałów może być osłabiona. Co więcej, produkty te dostarczają pełnowartościowego białka oraz wapnia, pomagając zregenerować siły bez uczucia ciężkości, które często towarzyszy tradycyjnym, ciepłym posiłkom.

Co warto pić podczas upałów? 123RF/PICSEL

Ostre przyprawy - pomagają się ochłodzić

Może to brzmieć dziwnie, ale dodanie odrobiny chili, pieprzu cayenne czy imbiru do posiłku może pomóc w walce z upałem. Zawarta w pikantnych przyprawach kapsaicyna stymuluje receptory ciepła w organizmie, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i wzmożonego wydzielania potu. Parowanie potu z powierzchni skóry to naturalny i najbardziej efektywny sposób, w jaki nasz organizm obniża swoją temperaturę. Metodę tę od wieków z powodzeniem stosują mieszkańcy najcieplejszych regionów świata, m.in. Meksyku czy Indii.

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