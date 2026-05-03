Proporcje zapisz w notesie. Storczyk prężnie zabierze się za kwitnienie

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Storczyki nie dają nigdy o sobie zapomnieć, bo wystarczy spojrzeć na parapety sąsiadów: na pewno doliczymy się ich całkiem sporo. Co zrobić jeśli nasz egzemplarz nie chce kwitnąć? Prawdopodobnie trzeba storczyka nieco zachęcić: zamiast wyrzucać warto mu dać szansę na rozwój. Sprawdźmy zatem, w jaki sposób można pobudzić roślinę do kwitnięcia za pomocą wody utlenionej.

Dwa storczyki z wielobarwnymi kwiatami stojące na parapecie, liście pokryte kroplami wody.
Hit z apteki pomoże storczykowi. Parapet będzie znów ukwiecony123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kiedy storczyki kwitną? Oto cenna informacja
  2. Storczyk nie chce kwitnąć? Oto powód
  3. Jak pobudzić storczyka do kwitnienia? Oto domowe patenty
  4. Storczyk przekwitł? Pamiętaj o tych zabiegach

Kiedy storczyki kwitną? Oto cenna informacja

Storczyki są darzone albo miłością, albo nienawiścią. Ci drudzy często zniechęcają się uprawą, ponieważ roślina nie chce kwitnąć. Zanim jednak przyjrzymy się, w jaki sposób można storczyka zachęcić do wypuszczania nowych pąków, warto sprawdzić, kiedy storczyki kwitną.

Przyjmuje się, że storczyki kwitną od jesieni, aż do wczesnej wiosny. To właśnie od października aż do lutego wyglądają najpiękniej. Trzeba wiedzieć jedno: termin kwitnięcia storczyków nie jest sztywny, ponieważ w domowych warunkach - gdy zapewnimy im dogodne warunki - mogą kwitnąć praktycznie przez cały rok.

Co prawda, kwitnięcie storczyków jest również długotrwałe: kolorowe płatki mogą się mienić na parapecie nieprzerwanie przez kilka miesięcy. Później następuje przekwitnięcie ( co jest procesem naturalnym), a także stan spoczynku, kiedy ozdobą storczyka są wyłącznie liście - trwa on minimum dwa miesiące.

Zobacz również:

Koktajle można przyrządzać na wiele różnych sposobów. Warto przemycać do nich jak najwięcej dobroczynnych składników
Porady

Dodawaj do koktajli, a będą sycące, odżywcze i przepyszne. Dzięki takim posiłkom szybciej schudniesz

InteriaKobieta Redakcja

Storczyk nie chce kwitnąć? Oto powód

Zazwyczaj storczyki nie potrzebują zachęty do zakwitnięcia i po pewnym czasie same wypuszczają nowe łodygi, które pokrywają się kwiatami. Jeśli dzieje się inaczej, to na pewno mamy problem z warunkami albo roślina atakowana jest przez choroby grzybicze, które opóźniają storczykowi nowy start. Jeśli mamy do czynienia z tym drugim , możemy go zniwelować w łatwy sposób za pomocą wody utlenionej. Wystarczy sporządzić roztwór z wodą (w proporcjach 1:4). Jeśli mamy już przygotowaną mieszankę, możemy wykorzystać je na dwa sposoby: albo wymoczyć w niej korzenie storczyka przez minimum kilkadziesiąt minut, albo podlewać nią nasz egzemplarz.

Zobacz również:

Co włożyć do doniczki, aby nawodnić roślinę?
Ogród

Zamiast wlewać wodę, włóż do doniczki ze storczykiem to. Nawodnisz go i pobudzisz do kwitnienia

Agnieszka Sabat
Agnieszka Sabat

Jak pobudzić storczyka do kwitnienia? Oto domowe patenty

Rząd kwitnących storczyków w różnych doniczkach ustawionych na parapecie, oświetlonych naturalnym światłem słonecznym wpadającym przez duże okno.
W domu można przygotować cały arsenał preparatów do stroczyków123RF/PICSEL

Jeśli storczyk nadal nie chce kwitnąć, możemy jeszcze spróbować pobudzić go na wiele domowych sposobów. Dla naszej rośliny wystarczy przygotować kilka odżywek, które mogą pomóc wypuścić nowe kwiaty. Co warto rozważyć?

  • Woda z czosnkiem - kilka (ok. pięciu, sześciu sztuk) ząbków czosnku rozgnieść, zalać litrem ciepłej wody, przykryć, zostawić na całą noc, a później podlać storczyki. Woda z czosnkiem ma wartości przeciwgrzybicze oraz przeciwbakteryjne.
  • Woda z cytryną - kilka kropel soku z cytryny jest pomocna dla zmiany pH wody. Jeśli będzie mniej zasadowa, wtedy storczyk lepiej będzie rósł i czerpał właściwości odżywcze.
  • Woda bananowa - skórkę po jednym owocu zalewamy wodą i odstawiamy na dobę. Mieszanką podlewamy storczyki i tym sposobem zapewnimy im solidną dawkę potasu.

Storczyk przekwitł? Pamiętaj o tych zabiegach

Fioletowo-różowe kwiaty storczyka o wyrazistych pręgowanych płatkach, osadzone na smukłej łodydze, stoją w plastikowej doniczce na parapecie przy oknie, z zielonymi liśćmi rozłożonymi wokół podstawy rośliny.
Storczyki potrzebują odpoczynku. Po nim mogą zakwitnąć123RF/PICSEL

Wiemy już, że storczyk po przekwitnięciu potrzebują okresu odpoczynku, ale niewiele osób wie, co to może oznaczać. Roślina nasza akurat wtedy nie potrzebuje specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych: wtedy zaprzestaje się podlewania oraz nawożenia. Storczyk może być także przeniesiony do chłodniejszego miejsca, ale nie jest to konieczne.

Jedyne, co możemy zrobić, to usunąć martwe części rośliny. Najczęściej dotyczy to suchych liści. A co zrobić z łodygami? Najlepiej je pozostawić, ponieważ mogą na niej odrosnąć zdrowe odnogi, które w przyszłości pokryją się kwiatami. Usunąć możemy je wyłącznie wtedy, kiedy zacznie usychać.

Zobacz również:

Co zrobić, żeby storczyk się zazielenił i zaczął wypuszczać pąki?
Rośliny domowe

Pielęgnacja storczyka, która stymuluje kwitnienie. Na pędach pojawiają się pąki, liście przestaną żółknąć

Justyna Nachman
Justyna Nachman

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Doniczki z kwiatami, głównie fioletowymi bratkami, ustawione w ogrodzie, rozmyte tło tworzy przyjemną atmosferę letniego dnia. W tle widoczne napisy 'porady' oraz 'interia KOBIETA'.
Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobamiCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Kotlety szu szu. Hit z PRL-uPolsat

Najnowsze