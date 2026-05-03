Spis treści: Kiedy storczyki kwitną? Oto cenna informacja Storczyk nie chce kwitnąć? Oto powód Jak pobudzić storczyka do kwitnienia? Oto domowe patenty Storczyk przekwitł? Pamiętaj o tych zabiegach

Kiedy storczyki kwitną? Oto cenna informacja

Storczyki są darzone albo miłością, albo nienawiścią. Ci drudzy często zniechęcają się uprawą, ponieważ roślina nie chce kwitnąć. Zanim jednak przyjrzymy się, w jaki sposób można storczyka zachęcić do wypuszczania nowych pąków, warto sprawdzić, kiedy storczyki kwitną.

Przyjmuje się, że storczyki kwitną od jesieni, aż do wczesnej wiosny. To właśnie od października aż do lutego wyglądają najpiękniej. Trzeba wiedzieć jedno: termin kwitnięcia storczyków nie jest sztywny, ponieważ w domowych warunkach - gdy zapewnimy im dogodne warunki - mogą kwitnąć praktycznie przez cały rok.

Co prawda, kwitnięcie storczyków jest również długotrwałe: kolorowe płatki mogą się mienić na parapecie nieprzerwanie przez kilka miesięcy. Później następuje przekwitnięcie ( co jest procesem naturalnym), a także stan spoczynku, kiedy ozdobą storczyka są wyłącznie liście - trwa on minimum dwa miesiące.

Storczyk nie chce kwitnąć? Oto powód

Zazwyczaj storczyki nie potrzebują zachęty do zakwitnięcia i po pewnym czasie same wypuszczają nowe łodygi, które pokrywają się kwiatami. Jeśli dzieje się inaczej, to na pewno mamy problem z warunkami albo roślina atakowana jest przez choroby grzybicze, które opóźniają storczykowi nowy start. Jeśli mamy do czynienia z tym drugim , możemy go zniwelować w łatwy sposób za pomocą wody utlenionej. Wystarczy sporządzić roztwór z wodą (w proporcjach 1:4). Jeśli mamy już przygotowaną mieszankę, możemy wykorzystać je na dwa sposoby: albo wymoczyć w niej korzenie storczyka przez minimum kilkadziesiąt minut, albo podlewać nią nasz egzemplarz.

Jak pobudzić storczyka do kwitnienia? Oto domowe patenty

Jeśli storczyk nadal nie chce kwitnąć, możemy jeszcze spróbować pobudzić go na wiele domowych sposobów. Dla naszej rośliny wystarczy przygotować kilka odżywek, które mogą pomóc wypuścić nowe kwiaty. Co warto rozważyć?

Woda z czosnkiem - kilka (ok. pięciu, sześciu sztuk) ząbków czosnku rozgnieść, zalać litrem ciepłej wody, przykryć, zostawić na całą noc, a później podlać storczyki. Woda z czosnkiem ma wartości przeciwgrzybicze oraz przeciwbakteryjne.

Woda z cytryną - kilka kropel soku z cytryny jest pomocna dla zmiany pH wody. Jeśli będzie mniej zasadowa, wtedy storczyk lepiej będzie rósł i czerpał właściwości odżywcze.

Woda bananowa - skórkę po jednym owocu zalewamy wodą i odstawiamy na dobę. Mieszanką podlewamy storczyki i tym sposobem zapewnimy im solidną dawkę potasu.

Storczyk przekwitł? Pamiętaj o tych zabiegach

Wiemy już, że storczyk po przekwitnięciu potrzebują okresu odpoczynku, ale niewiele osób wie, co to może oznaczać. Roślina nasza akurat wtedy nie potrzebuje specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych: wtedy zaprzestaje się podlewania oraz nawożenia. Storczyk może być także przeniesiony do chłodniejszego miejsca, ale nie jest to konieczne.

Jedyne, co możemy zrobić, to usunąć martwe części rośliny. Najczęściej dotyczy to suchych liści. A co zrobić z łodygami? Najlepiej je pozostawić, ponieważ mogą na niej odrosnąć zdrowe odnogi, które w przyszłości pokryją się kwiatami. Usunąć możemy je wyłącznie wtedy, kiedy zacznie usychać.

