Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Wiemy, że są niezdrowe, tuczące, a w dodatku szybko uzależniają, a mimo to wciąż po nie sięgamy. Słodycze po prostu kuszą słodkim smakiem, poprawiają humor (przynajmniej na krótki moment) i sprawiają, że nie możemy się bez nich obejść. I chociaż dietetycy zachęcają, by całkiem wyeliminować je z diety, to bardziej "ludzkim" sposobem wydaje się rozsądne ograniczanie. Duńscy naukowcy ustalili bezpieczną tygodniową dawkę słodyczy, która nie grozi rozwojem chorób czy nadwagą.

Ile słodyczy można jeść tygodniowo bez szkody dla zdrowia? Naukowcy ustalili określoną ilość
Ile słodyczy można jeść tygodniowo bez szkody dla zdrowia? Naukowcy ustalili określoną ilość123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Jak słodycze wpływają na zdrowie?
  2. Ile słodyczy można jeść tygodniowo bez szkody dla zdrowia?
  3. Co daje ograniczenie słodyczy?

Jak słodycze wpływają na zdrowie?

Słodycze kupowane w sklepie zawierają wiele substancji niekorzystnych dla zdrowia. Przede wszystkim mnóstwo cukrów prostych, które wywołują gwałtowne skoki glukozy we krwi, a zatem także insuliny, co jest obciążające dla trzustki. Cukier ma też właściwości uzależniające - poprawia nastrój i dodaje energii, jednak chwilę potem, po zjedzeniu słodyczy czujemy się ospali i pozbawieni energii. To zachęca do spożycia kolejnej porcji ciasteczek czy czekolady. Tymczasem to puste kalorie, które szybko odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej.

W słodyczach znajdziemy też szkodliwe tłuszcze trans, które coraz częściej "oskarża się" o zaburzenia metaboliczne, a także nowotwory. Tego typu produkty zawierają również syrop glukozowo-fruktozowy, który uzależnia, zwiększa apetyt i przyczynia się do cukrzycy typu 2., insuliooporności czy problemów z wątrobą. Zbyt częste spożywanie słodyczy to prosta droga do nadwagi, otyłości, próchnicy zębów i schorzeń metabolicznych.

Ile słodyczy można jeść tygodniowo bez szkody dla zdrowia?

Mimo że słodycze są szkodliwe dla zdrowia, trudno się im oprzeć. Słodki smak uzależnia, a szeroka gama produktów o różnej teksturze, smakach i aromatach sprawia, że słodka przekąska zyskuje w naszym umyśle status nagrody. Skrajności nigdy nie są dobre, dlatego zamiast całkowicie eliminować słodycze z diety, a następnie wracać do dawnych nawyków, lepiej zachować umiar.

Duńscy naukowcy z Urzędu ds. Weterynarii i Żywności określili, że bezpieczna tygodniowa dawka słodyczy to pięć porcji, przy czym jedna porcja powinna mieścić się w dłoni. To dodatkowe ułatwienie, ponieważ dłoń dziecka czy kobiety jest mniejsza od dłoni mężczyzny - podobnie jak zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Porcja oznacza wszystkie słodycze i przekąski, a także płyny - lody, ciastka, cukierki, ciasta, chipsy czy kolorowe napoje. Niewielką ilość tych produktów powinniśmy więc jeść łącznie tylko pięć razy w tygodniu.

Dłoń trzymająca trzy ozdobione kolorową posypką ciasteczka na ciemnym, lekko marmurkowym tle.
Porcja słodyczy to tyle, ile mieści się w jednej dłoni. Słodkości nie powinno się jeść częściej niż pięć razy w tygodniu123RF/PICSEL

Co daje ograniczenie słodyczy?

Jedząc jak najmniej cukru i słodyczy, które zalicza się do żywności wysokoprzetworzonej, szybko poczujesz różnicę. Najprawdopodobniej przybędzie ci energii - pożegnasz ciągłe skoki glukozy i związaną z tym senność i apatię. Łatwiej też będzie ci schudnąć lub utrzymać prawidłową masę ciała. Nadmiar cukru w diecie pogarsza też kondycję skóry - nie tylko przyspiesza procesy starzenia się, ale też powoduje trądzik i inne niedoskonałości. Im mniej cukru w diecie, tym ładniejsza i bardziej promienna cera.

Ograniczenie słodyczy w diecie przynosi jednak o wiele więcej długofalowych korzyści - przede wszystkim zmniejsza ryzyko schorzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca typu 2., insulinooporność czy otyłość. Unikanie słodyczy poprawia też kondycję jelit i całego układu pokarmowego, a w szczególności wątroby. Korzystnie wpływa także na układ nerwowy i sercowo-naczyniowy - zmniejszenie stanów zapalnych, które wywołuje nadmiar cukru, zmniejsza ryzyko uszkodzeń naczyń krwionośnych, także tych w obrębie mózgu.

