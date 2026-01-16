Proste i sprawdzone ćwiczenia na pelikany dla każdego. Pomogą ci skutecznie pozbyć się tłuszczu z ramion

Spis treści: Skąd się biorą pelikany? To nie tylko kwestia wieku Czas na konkrety. Te 4 ćwiczenia odmienią twoje ramiona Pelikany, czyli obwisła skóra na ramionach - jak im zapobiegać?

Skąd się biorą pelikany? To nie tylko kwestia wieku

To zmora wielu z nas, która pojawia się znienacka, gdy tylko robi się cieplej i sięgamy po bluzki na ramiączkach. Nielubiane "pelikany", czyli wiotka skóra na ramionach, to problem, który ma kilka konkretnych przyczyn. Warto je poznać, żeby wiedzieć, jak skutecznie z nimi walczyć.

Przede wszystkim, z wiekiem nasza skóra po prostu się rozleniwia. Produkuje coraz mniej kolagenu i elastyny, czyli tego superduetu, który odpowiada za jej napięcie i sprężystość. Wyobraź sobie, że to taka wewnętrzna, elastyczna siateczka pod skórą, która z czasem robi się coraz luźniejsza i traci swoje właściwości.

Drugi, równie ważny powód, to osłabione mięśnie. Chodzi konkretnie o triceps, czyli ten duży mięsień z tyłu ramienia. Jeśli na co dzień jest nieużywany i słaby, to skóra nad nim nie ma się na czym porządnie oprzeć. Po prostu wisi, bo brakuje jej solidnego "wypełnienia" od spodu.

Co jeszcze dokłada do tego swoją cegiełkę? Na pewno duże wahania wagi. Kiedy szybko chudniemy, skóra, która była wcześniej rozciągnięta, nie nadąża z powrotem do formy i traci swoją elastyczność. Ale spokojnie! Znając przyczyny, doskonale wiemy, w co trzeba uderzyć, żeby pozbyć się problemu do wiosny.

Czas na konkrety. Te 4 ćwiczenia odmienią twoje ramiona

Koniec z teorią, przechodzimy do praktyki. Nie potrzebujesz karnetu na siłownię ani drogiego sprzętu. Wystarczy kawałek podłogi, stabilne krzesło i odrobina motywacji. Najważniejsza jest regularność - wykonuj ten zestaw 3-4 razy w tygodniu, a sama będziesz zaskoczona efektami.

1. Pompki w podporze tyłem (odwrócone pompki)

To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na triceps, które pięknie rzeźbi tylną część ramion.

Jak wykonać? Usiądź na krawędzi stabilnego krzesła, łóżka lub ławki. Oprzyj dłonie o krawędź mebla, palce skieruj do przodu. Wysuń biodra do przodu, opuszczając je z siedziska. Nogi możesz mieć ugięte (wersja łatwiejsza) lub wyprostowane (wersja trudniejsza). Uginaj łokcie, opuszczając tułów w dół, aż poczujesz wyraźne napięcie w tricepsach. Następnie, siłą mięśni ramion, wróć do pozycji wyjściowej.

2. Wyciskanie francuskie z butelką wody w leżeniu

Kreatywna i domowa wersja popularnego ćwiczenia z siłowni. Zamiast hantli, użyj dużej butelki z wodą.

Jak wykonać? Połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach, a stopy stabilnie oprzyj na podłodze. Chwyć butelkę z wodą oburącz i unieś ją prosto nad klatkę piersiową. Powoli, kontrolując ruch, uginaj ramiona w łokciach, opuszczając butelkę w kierunku czoła. Zatrzymaj ruch tuż nad głową, a następnie energicznie wyprostuj ramiona, wracając do pozycji startowej.

3. "Kickbacks" w opadzie tułowia z gumą oporową

To ćwiczenie doskonale izoluje pracę tricepsów, a użycie gumy zapewnia stałe napięcie mięśni.

Jak wykonać? Stań w lekkim rozkroku, chwyć końce gumy oporowej w obie dłonie. Pochyl tułów do przodu, utrzymując proste plecy. Ramiona ugnij w łokciach pod kątem 90 stopni, trzymając je blisko tułowia. Z tej pozycji, prostuj ramiona do tyłu, aż poczujesz maksymalne napięcie tricepsów. Powoli wróć do pozycji wyjściowej.

4. Boksowanie z cieniem

Dynamiczne i angażujące ćwiczenie, które nie tylko wzmacnia ramiona, ale również poprawia kondycję i koordynację.

Jak wykonać? Stań w lekkim rozkroku, jedną nogę wysuń nieznacznie do przodu. Ugnij lekko kolana, napnij mięśnie brzucha i unieś gardę (dłonie zaciśnięte w pięści na wysokości brody). Dynamicznie wyprowadzaj proste ciosy przed siebie, naprzemiennie prawą i lewą ręką. Pamiętaj o pełnym wyproście ramienia przy każdym ciosie i kontroli ruchu. Możesz dodatkowo trzymać w dłoniach małe butelki z wodą, by zwiększyć intensywność.

Pelikany, czyli obwisła skóra na ramionach - jak im zapobiegać?

Lepiej zapobiegać, niż leczyć - ta stara zasada sprawdza się też w przypadku ramion. Zamiast czekać, aż problem stanie się widoczny gołym okiem, zacznij działać profilaktycznie.

▪ Jedz dla skóry. To, co ląduje na twoim talerzu, ma ogromny wpływ na jej jędrność. Postaw na białko (chude mięso, ryby, jajka, strączki), które buduje mięśnie, i nie zapominaj o warzywach i owocach bogatych w witaminę C (papryka, cytrusy, natka pietruszki). To ona podkręca produkcję kolagenu. I oczywiście - woda! Pij ją regularnie przez cały dzień.

▪ Unikaj efektu jo-jo. Gwałtowne chudnięcie i tycie to dla skóry prawdziwy horror. Rozciąga się i kurczy w ekspresowym tempie, przez co traci swoją naturalną elastyczność. Jeśli planujesz schudnąć, rób to z głową - powoli i konsekwentnie.

▪ Nawilżaj i masuj. Pielęgnacja to nie tylko twarz. Regularnie wcieraj w ramiona ujędrniający balsam, a raz na jakiś czas zafunduj im masaż szorstką rękawicą lub szczotką na sucho. Taki zabieg pobudza krążenie i poprawia napięcie skóry.

