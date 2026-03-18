Spis treści: Cytryna w domu: same plusy Cytryna w domu: jak ją uprawiać? Sadzenie cytryny z pestki: jak to zrobić? Pielęgnacja drzewka cytrynowego Jeden z najważniejszych zabiegów. Tak poskromisz cytrynę

Cytryna w domu: same plusy

Czy można mieć własne drzewko cytrynowe w domu? Okazuje się, że tak i wcale nie jest to trudne do uzyskania. Wystarczy pestkę owocu umieścić w doniczce z ziemią - szybko zakiełkuje i wyrośnie całkiem ciekawa, pokaźna roślina. Jakie są zalety drzewka cytrynowego w domu? Przede wszystkim nie jest trudne w uprawie, można je dowolnie przycinać, a liście przy dotyku przyjemnie i intensywnie pachną cytrusami.

Czy taka cytryna sadzona z pestki owocuje? Oczywiście, jest to możliwe, żeby zakwitła i wydała owoce. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że nie będą one tak słodkie i duże, jak te kupione w sklepie, a na pierwsze plony trzeba czekać nawet kilkanaście lat.

Cytryna w domu: jak ją uprawiać?

Zanim wejdziemy w posiadanie wiedzy, jak sadzić cytrynę z pestki, czas dowiedzieć się, jakich warunków wymaga. Przede wszystkim drzewko potrzebuje ogromnej dawki promieni słonecznych. Najlepiej, kiedy będzie ustawiona na parapecie od strony południowej, ponieważ nie tylko takie miejsce zapewni mu odpowiednią jasność, ale także ciepło.

O czym musimy jeszcze pamiętać, kiedy decydujemy się na uprawę drzewka cytrynowego z pestki? W zasadzie wyłącznie o regularnym podlewaniu: zimą trzeba dozować wodę raz w tygodniu w umiarkowanej ilości, natomiast latem nawet dwa razy w tygodniu.

Sadzenie cytryny z pestki: jak to zrobić?

Cytrynowe drzewko wyda owoce, ale po kilkunastu latach 123RF/PICSEL

Sadzenie cytryny z pestki jest banalne i nie wymaga większego nakładu pracy. Wystarczy przygotować doniczkę z ziemią oraz jedną pestkę z cytryny. Ziemię wystarczy nawilżyć, wcisnąć pestkę do ziemi na głębokość ok. dwóch centymetrów i przysypać glebą. Pojemnik należy teraz umieścić w bardzo jasnym i ciepłym miejscu, regularnie podlewać i po kilku dniach roślinka zakiełkuje. W początkowej fazie, młodą sadzonkę cytrynowego drzewka należy podlewać umiarkowanie, ale gleba powinna być stale wilgotna. Dopiero później, kiedy uzyska wysokość kilkunastu centymetrów oraz wytworzy duże liście, można podlewać rzadziej, ale obficiej.

Pielęgnacja drzewka cytrynowego

Drzewka cytrynowe trzeba przycinać, wtedy szybko się zagęszczą 123RF/PICSEL

Jeśli zapewnimy sporą dawkę światła słonecznego oraz odpowiednie nawodnienie, to drzewko cytrynowe będzie rosło w naszych domach bez problemu. Oczywiście, czasami trzeba je zasilać nawozami wieloskładnikowymi. Niekiedy sklepy ogrodnicze oferują specjalne preparaty przeznaczone do drzewek cytrusowych, ale możemy sięgnąć również po specyfiki uniwersalne, które mają zbilansowaną dawkę potasu, fosforu i azotu.

Nie ma przeszkód, aby cytrynę zasilać również domowymi preparatami. Co może pomóc rosnąć naszemu drzewku? Pomocne mogą okazać się fusy z kawy. Aby przygotować taki odżywczy preparat, wystarczy odpadki kawowe z jednej filiżanki zalać litrem wody i wykorzystać mieszankę do podlewania. Pomocny może również okazać się mikstura z bananów: skórkę po jednym owocu zalewamy litrem wody, odstawiamy na dobę, po czym podlewamy rośliny w domach.

Jak często nawozić drzewko cytrynowe? W sezonie wegetacyjnym, czyli od wiosny do końca lata, najlepiej robić to raz w miesiącu.

Jeden z najważniejszych zabiegów. Tak poskromisz cytrynę

Cytryna w sprzyjających warunkach bardzo szybko rośnie, więc już po kilku miesiącach na naszym parapecie możemy mieć kilkudziesięciocentymetrowe drzewko. Aby rosło ono bez przeszkód i miało ładny pokrój, trzeba je przycinać. Jak to robić? Wystarczy sekatorem usuwać wybujałe gałęzie, które wyrastają ponad koronę. Nie trzeba zbytnio przejmować się usuniętymi elementami, ponieważ w szybkim tempie uzupełni ubytki, a na dodatek może się zagęścić nie tylko w miejscu cięcia.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Mongołka o dorastaniu w Polsce: Byłam inna, czułam się gorsza INTERIA.PL