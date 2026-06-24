Prosty, a skuteczny trik na odstraszenie komarów. Użyj butelki, drożdży, cukru i wody
Sezon letni nieodłącznie kojarzy się z wszechobecnymi komarami. Owady te mogą być niezmiernie uciążliwe - nic więc dziwnego, że wiele osób poszukuje skutecznych sposobów na ich odstraszenie. Okazuje się, że istnieje kilka sprawdzonych trików, dzięki którym wygonimy komary z balkonu raz na zawsze.
Spis treści:
- Jak pozbyć się komarów z balkonu? Pomogą olejki eteryczne
- Naturalna metoda na przepędzenie komarów. Postaw na te rośliny
- Trik na pozbycie się komarów. Zrób prostą pułapkę
Jak pozbyć się komarów z balkonu? Pomogą olejki eteryczne
Nie od dziś wiadomo, że olejki eteryczne są doskonałym sojusznikiem w walce z różnego rodzaju owadami. Komary z balkonu można przepędzić za pomocą między innymi olejku eukaliptusowego, olejku lawendowego czy olejku miętowego. Ich intensywny zapach pomoże odstraszyć również inne insekty, takie jak kleszcze, muchy czy meszki.
W jaki sposób użyć olejków eterycznych na komary? Istnieje kilka metod. Olejkami można nasączyć kilka wacików kosmetycznych, które należy porozkładać w różnych częściach balkonu. Z intensywnie pachnących składników możemy również zrobić domowy sprej. W tym celu należy wymieszać około 15 kropli olejku z 1 łyżką spirytusu oraz 150 ml wody. Tak przygotowany specyfik rozpylamy na balustradzie balkonu. Możemy zaopatrzyć się również w specjalny dyfuzor, który uwalnia aromat olejków.
Naturalna metoda na przepędzenie komarów. Postaw na te rośliny
Co ciekawe, w przegonieniu uciążliwych komarów z balkonu mogą również pomóc pewne rośliny. Chodzi tutaj konkretnie o gatunki, których intensywny zapach działa odstraszająco na owady. Ulokowanie kilku doniczek na parapecie może skutecznie rozwiązać problem.
Jakie rośliny sprawdzą się w walce z komarami? Dobrze postawić na gatunki takie jak komarzyca, aksamitka, lawenda, trawa cytrynowa czy pelargonia. Pomogą również niektóre rodzaje ziół - między innymi rozmaryn, bazylia, oregano lub mięta.
Trik na pozbycie się komarów. Zrób prostą pułapkę
W pozbyciu się komarów może pomóc pewien ciekawy trik polegający na skonstruowaniu prostej pułapki. Do jej zrobienia będziemy potrzebować półlitrowej plastikowej butelki, połowy łyżeczki drożdży, około 50 g cukru, ciepłej wody, taśmy klejącej oraz folii aluminiowej. Przyda się również ostry nożyk.
Plastikową butelkę przecinamy na pół, a następnie wsypujemy do części z dnem drożdże, cukier oraz wlewamy 250 ml ciepłej wody. Następnie wkładamy do środka konstrukcji drugą część butelki otworem do dołu i łączymy całość taśmą klejącą. Pułapkę owijamy folią aluminiową i umieszczamy na balkonie - najlepiej nieco dalej od miejsca, w którym zwykle przebywamy. Dwutlenek węgla produkowany przez fermentujące drożdże przyciągnie komary do pułapki, a te wpadną do środka i przestaną stanowić problem.