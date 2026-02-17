Spis treści: Żywność, która hamuje apetyt Im więcej warzyw i owoców w diecie, tym mniejszy apetyt Dlaczego żywność wysokoprzetworzona zwiększa apetyt?

Żywność, która hamuje apetyt

Najnowsze wyniki badań opublikowane w grudniu 2025 r. na łamach "The American Journal of Clinical Nutrition" wykazały, że dieta oparta na produktach pełnowartościowych i jak najmniej przetworzonych nie tylko reguluje apetyt, ale ułatwia też odchudzanie. Nawet bez kontrolowania ilości i objętości posiłków. Osoby, które spożywają dużo warzyw, owoców czy produktów pełnoziarnistych mogą jeść znacznie więcej, niż osoby, które sięgają po żywność wysokoprzetworzoną. W dodatku mimo większych porcji i częstszych posiłków - takie osoby łatwiej chudną czy utrzymują prawidłową masę ciała.

Badanie wykazało, że osoby, które spożywały wyłącznie żywność nieprzetworzoną zjadały aż o 57 proc. jedzenia więcej (w przełożeniu na gramy) niż uczestnicy badania, którzy w diecie mieli żywność wysokoprzetworzoną. Jednocześnie pierwsza grupa dostarczała do organizmu ok. 330 kcal mniej w ciągu dnia.

Im więcej warzyw i owoców w diecie, tym mniejszy apetyt

Badacze przeanalizowali też nawyki żywieniowe uczestników eksperymentu. Okazało się, że osoby, które unikają żywności wysokoprzetworzonej, znacznie częściej jedzą warzywa. Stają się one wręcz najważniejszym składnikiem posiłków, także na rzecz makaronu, mięsa czy tłuszczu.

Potwierdzają to słowa jednego z autorów badania, Jeffa Brunstroma: "To ekscytujące, że kiedy ludziom oferuje się produkty nieprzetworzone, intuicyjnie wybierają produkty, które łączą w sobie przyjemność, wartości odżywcze i uczucie sytości, jednocześnie zmniejszając ogólne spożycie energii".

Zamiast liczyć kalorie, stosuj zasadę zdrowego talerza. Waga zacznie spadać 123RF/PICSEL

Dlaczego żywność wysokoprzetworzona zwiększa apetyt?

Badania z ostatnich lat dobitnie pokazują, że żywność wysokoprzetworzona jest największym wrogiem w walce o zdrowie i szczupłą sylwetkę. Znajdujące się w niej duże ilości tłuszczu, cukru i soli maksymalnie pobudzają układ nagrody, co zaburza naturalne sygnały głodu i sytości. W skrócie - jedząc żywność wysokoprzetworzoną, np. słodycze czy słone przekąski, poprawiamy sobie nastrój. Poza tym odmienne od naturalnych produktów tekstury oraz intensywny smak sprawiają, że chcemy jeść jeszcze więcej. W dodatku nawet spożywając niewielką ilościowo czy objętościowo porcję, dostarczamy do organizmu mnóstwo kalorii. Mimo to wydaje nam się, że wcale nie zjedliśmy tak dużo, więc sięgamy po kolejną porcję.

Produkty, które zawierają dużo cukrów prostych, sprawiają, że krótkotrwale odczuwamy wzrost energii, po czym następuje gwałtowny spadek. Efekt? Znów mamy ochotę na coś słodkiego.

Badania wykazały, że osoby, które jedzą dużo produktów wysokoprzetworzonych (to także wędliny czy gotowe dania), spożywają nawet 500 dodatkowych kalorii dziennie. To niestety najkrótsza droga do nadwagi, otyłości i powstania groźnego dla zdrowia tłuszczu trzewnego. Przetworzona żywność jest uboga w błonnik regulujący uczucie głodu i spowalniający wchłanianie cukru do krwi. To dlatego tak łatwo o przejadanie się tego typu produktami.

Poznaj sposoby, dzięki którym ruch stanie się twoim sprzymierzeńcem, a nie obowiązkiem Canva Pro INTERIA.PL

