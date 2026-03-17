Trudno wyobrazić sobie bez nich wiosnę. Bratki uchodzą za "żelazne rośliny", które są w stanie przetrwać przymrozki. Nie są też skomplikowane w pielęgnacji - wystarczy je regularnie podlewać, usuwać przekwitłe kwiaty i nawozić. Tym razem skupimy się na tym ostatnim. W roli nawozu sprawdzą się łatwo dostępne składniki, dzięki czemu nie musisz sięgać po sklepowe preparaty.

Specjalną odżywkę dobrze jest zaserwować bratkom już w marcu. To ważne, ponieważ zawarte w niej składniki sprawią, że rośliny zyskają odporność i motywację do kwitnienia. Domową odżywkę przygotujesz na bazie drożdży. Nie jest trudna w przygotowaniu, a działa niczym eliksir. Oto przepis.

Składniki:

100 g drożdży,

1 litr letniej wody,

1 łyżeczka cukru (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Drożdże rozpuść w letniej wodzie i dokładnie wymieszaj. Jeśli chcesz przyspieszyć proces fermentacji, dodaj łyżeczkę cukru. Odstaw na 1-2 godziny. Przed użyciem nawozu, rozcieńcz roztwór wodą w proporcji 1:1.

Bratki podlewaj miksturą raz na 10-14 dni. Rób to najlepiej rano lub wieczorem i unikaj moczenia liści.

Tak drożdże zadziałają na bratki

Drożdże świetnie wpływają na kondycję roślin. Są bogate w witaminy z grupy B wspomagające regenerację i wzrost, aminokwasy i enzymy poprawiające odporność na choroby oraz fitohormony, które działają wzmacniająco. Oprócz tego zawierają fosfor i potas, które pozytywnie wpływają na obfite kwitnienie. Dzięki regularnemu stosowaniu, bratki stają się silniejsze, a ich kwiaty nabierają intensywnych kolorów.

Bratki mogą zachwycać aż do późnej jesieni. Pamiętaj o nawożeniu

Nie tylko drożdże. Naturalna odżywka wzmocni bratki

Drożdże to nie jedyny składnik, który zadziała pozytywnie na bratki. Zamiast nich możesz wykorzystać dojrzałego banana. Owoc również wzmocni je i pobudzi do kwitnienia ze względu na zawartość potasu i fosforu.

Banan wraz ze skórką pokrój w cienkie plastry i wrzuć do litrowego słoika. Zalej ciepłą wodą i pozostaw zakręcony na dwa dni. Po tym czasie przecedź miksturę i podlej bratki. Nawóz stosuj regularnie, najlepiej co dwa tygodnie.

