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Prosty zabieg na wrzosy. Będą obficie kwitły do późnej jesieni

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Wrzosy zaczynają zdobić ogrody od końca lata. Dzięki prostym trikom mogą bujnie kwitnąć do późnej jesieni. To proste, domowe sposoby, dzięki którym krzewinki będą dekorować ogród przez długi czas.

Kolorowe wrzosy w ogrodzie, kompozycje w odcieniach purpury, różu i żółci na tle zieleni.
Wrzosy królują w jesiennych ogrodach123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Prosty zabieg na wrzosy. Będą obficie kwitły do późnej jesieni
  2. Czy nawozić wrzosy? Jak często je podlewać?

Wrzosy rosnące w grupach tworzą spektakularny, kolorowy dywan. Kwitną od sierpnia do końca października, a niektóre odmiany są w stanie przetrwać aż do pierwszych mrozów. Zimozielone krzewinki nie mają zbyt dużych wymagań co do pielęgnacji, dlatego są tak popularne o tej porze roku. Dekorują ogrody, balkony i tarasy jeszcze długo po zakończeniu lata. Aby bujnie kwitły do późnej jesieni, warto zastosować proste triki. Wrzosy odwdzięczą się zdrowym i pięknym wyglądem.

Prosty zabieg na wrzosy. Będą obficie kwitły do późnej jesieni

W tym celu nie musisz sięgać po sklepowe preparaty. Warto poznać kilka domowych sposobów, dzięki którym wrzosy zachowają świetną kondycję aż do późnej jesieni. Doskonale zaadaptują się w nowym miejscu i obsypią się dzwonkowatymi kwiatami w kolorze fioletu, bieli czy różu.

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Wrzosy można sadzić wczesną wiosną, po ustąpieniu pierwszych przymrozków. Należy je jednak regularnie podlewać, zwłaszcza w czasie suszy. Najlepszy czas na sadzenie to przełom sierpnia i września. Jeśli zrobisz to później, na przełomie września i października, również zdążą się ukorzenić i wzmocnić przed przyjściem zimy.

Krzewinki lubią słoneczne stanowisko, kwaśną i przepuszczalną glebę o umiarkowanej wilgotności. Najlepiej sadzić je w miejscach osłoniętych od wiatru. Stanowisko gotowe? Świetnie. A teraz sprawdź proste zabiegu, dzięki którym wrzosy będą kwitły do późnej jesieni.

Wrzosy to rośliny, które najpiękniej wyglądają jesienią
Wrzosy to rośliny, które najpiękniej wyglądają jesieniąCanvaProINTERIA.PL

W miejscu sadzenia krzewinek rozsyp korę sosnową. Pomieszaj z podłożem tak, by znajdowała się jak najbliżej korzeni. Możesz też zakwasić glebę chlebem - wybierz naturalne pieczywo na zakwasie. W ten sposób możesz wykorzystać czerstwe resztki - namocz w wodzie, a potem wymieszaj z ziemią pod wrzosy.

Zamiast powyższych trików możesz też wykorzystać sprawdzony patent z fusami z kawy. Poczekaj aż wystygną, a następnie wymieszaj je ostrożnie z wierzchnią warstwą gleby.

Czy nawozić wrzosy? Jak często je podlewać?

Wrzosy w ogrodzie i na balkonie należy nawozić 2-3 razy w roku. Po raz pierwszy należy zaserwować im odpowiedni preparat na przełomie marca i kwietnia, a kolejny latem, do połowy sierpnia. Z kolei do połowy października należy wrzosom zaaplikować nawóz bogaty w fosfor i potas, dzięki czemu krzewinki wzmocnią się przed zimą.

Wrzos świetnie nadają się na skalniaki, skarpy i obrzeża
Wrzos świetnie nadają się na skalniaki, skarpy i obrzeża123RF/PICSEL

Jak często podlewać wrzosy? Rośliny lubią lekko wilgotną glebę, ale z serwowaniem im wody nie należy przesadzać. Zbyt mokre podłoże doprowadzi do gnicia korzeni. Dlatego wrzosy najlepiej podlewać regularnie, niezbyt dużymi dawkami wody.

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