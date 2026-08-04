Spis treści: Prosty zabieg na wrzosy. Będą obficie kwitły do późnej jesieni Czy nawozić wrzosy? Jak często je podlewać?

Wrzosy rosnące w grupach tworzą spektakularny, kolorowy dywan. Kwitną od sierpnia do końca października, a niektóre odmiany są w stanie przetrwać aż do pierwszych mrozów. Zimozielone krzewinki nie mają zbyt dużych wymagań co do pielęgnacji, dlatego są tak popularne o tej porze roku. Dekorują ogrody, balkony i tarasy jeszcze długo po zakończeniu lata. Aby bujnie kwitły do późnej jesieni, warto zastosować proste triki. Wrzosy odwdzięczą się zdrowym i pięknym wyglądem.

Prosty zabieg na wrzosy. Będą obficie kwitły do późnej jesieni

W tym celu nie musisz sięgać po sklepowe preparaty. Warto poznać kilka domowych sposobów, dzięki którym wrzosy zachowają świetną kondycję aż do późnej jesieni. Doskonale zaadaptują się w nowym miejscu i obsypią się dzwonkowatymi kwiatami w kolorze fioletu, bieli czy różu.

Wrzosy można sadzić wczesną wiosną, po ustąpieniu pierwszych przymrozków. Należy je jednak regularnie podlewać, zwłaszcza w czasie suszy. Najlepszy czas na sadzenie to przełom sierpnia i września. Jeśli zrobisz to później, na przełomie września i października, również zdążą się ukorzenić i wzmocnić przed przyjściem zimy.

Krzewinki lubią słoneczne stanowisko, kwaśną i przepuszczalną glebę o umiarkowanej wilgotności. Najlepiej sadzić je w miejscach osłoniętych od wiatru. Stanowisko gotowe? Świetnie. A teraz sprawdź proste zabiegu, dzięki którym wrzosy będą kwitły do późnej jesieni.

Wrzosy to rośliny, które najpiękniej wyglądają jesienią CanvaPro INTERIA.PL

W miejscu sadzenia krzewinek rozsyp korę sosnową. Pomieszaj z podłożem tak, by znajdowała się jak najbliżej korzeni. Możesz też zakwasić glebę chlebem - wybierz naturalne pieczywo na zakwasie. W ten sposób możesz wykorzystać czerstwe resztki - namocz w wodzie, a potem wymieszaj z ziemią pod wrzosy.

Zamiast powyższych trików możesz też wykorzystać sprawdzony patent z fusami z kawy. Poczekaj aż wystygną, a następnie wymieszaj je ostrożnie z wierzchnią warstwą gleby.

Czy nawozić wrzosy? Jak często je podlewać?

Wrzosy w ogrodzie i na balkonie należy nawozić 2-3 razy w roku. Po raz pierwszy należy zaserwować im odpowiedni preparat na przełomie marca i kwietnia, a kolejny latem, do połowy sierpnia. Z kolei do połowy października należy wrzosom zaaplikować nawóz bogaty w fosfor i potas, dzięki czemu krzewinki wzmocnią się przed zimą.

Wrzos świetnie nadają się na skalniaki, skarpy i obrzeża 123RF/PICSEL

Jak często podlewać wrzosy? Rośliny lubią lekko wilgotną glebę, ale z serwowaniem im wody nie należy przesadzać. Zbyt mokre podłoże doprowadzi do gnicia korzeni. Dlatego wrzosy najlepiej podlewać regularnie, niezbyt dużymi dawkami wody.

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