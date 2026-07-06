Przed wyjazdem na urlop koniecznie o tym pamiętaj. Ta jedna czynność może uratować domowy budżet
Nastał czas wakacyjnych wyjazdów, którym często towarzyszy przedwyjazdowy stres i zamieszanie. Oprócz podlania kwiatków, szczelnego pozamykania okien, wyłączenia żelazka i wyniesienia śmieci, warto też zrobić przed wyjściem jeszcze jedną rzecz. Mało kto ma świadomość, jak bardzo jest to istotne.
Spis treści:
- Co należy zrobić w domu przed wyjazdem na wakacje?
- Zanim wyjedziesz na urlop zrób zdjęcie tego pomieszczenia. Nie zgadniesz, dlaczego to takie ważne
Co należy zrobić w domu przed wyjazdem na wakacje?
Sezon urlopowy w pełni. Bez względu na to, czy wyjeżdżasz na weekend czy planujesz dłuższe wakacje, bezwzględnie pamiętaj o zabezpieczeniu domu przed awariami oraz ewentualnym włamaniem. Nieszczęśliwe sytuacje podczas nieobecności właścicieli czy lokatorów zdarzają się nierzadko i dlatego warto zrobić wszystko, aby im zapobiegać. Na czas nieobecności najlepiej jest:
- Wyłączyć zawory wody i gazu
- Wyrzucić psujące się jedzenie, również z lodówki
- Wyrzucić śmieci
- Odłączyć z prądu sprzęty jak żelazko, suszarka, prostownica do włosów, ale również czajnik bezprzewodowy, ekspres do kawy, pralkę, telewizor, ładowarki, komputer
- Opóźnić zmywarkę oraz pralkę i lekko je uchylić
- Pochować z balkonu czy tarasu rzeczy, które mogłyby zostać uszkodzone przez wiatr czy deszcz
- Podlać rośliny, a jeśli wyjeżdżasz na dłużej zaopatrzyć się w specjalne kule nawadniające lub poprosić sąsiada o ich podlanie
- Dokładnie pozamykać okna oraz drzwi wejściowe, a jeśli posiadasz rolety - zasunąć je
W przypadku dłuższego wyjazdu warto także zawsze przekazać dodatkowy zapas kluczy zaufanej osobie, która w razie potrzeby będzie mogła wejść do środka i sprawdzić czy wszystko jest w porządku.
Zanim wyjedziesz na urlop zrób zdjęcie tego pomieszczenia. Nie zgadniesz, dlaczego to takie ważne
Specjaliści ds. bezpieczeństwa zalecają jeszcze wykonać jedną czynność przed opuszczeniem mieszkania czy domu na dłuższy czas. Paul Gratan - licencjonowany inspektor budowlany i ekspert do spraw bezpieczeństwa twierdzi, że jest jedno pomieszczenie, które podczas naszej nieobecności może narazić właścicieli na bardzo kosztowne problemy. Mianowicie chodzi o łazienkę - to właśnie tam znajdują się rury, odpływy i połączenia, w których najczęściej dochodzi o wycieków wody. Ekspert zaleca więc, aby przed wyjściem z domu zrobić zdjęcie, a najlepiej kilka ujęć łazienki, na którym widać wyraźnie ściany, posadzkę, sufit, baterie, toaletę oraz meble.
Jeśli okaże się, że po powrocie zauważysz plamę na suficie, zalanie albo inne uszkodzenia, których wcześniej nie było, zdjęcie może posłużyć jako dowód dla ubezpieczyciela i uchronić przed wysokimi kosztami remontu.