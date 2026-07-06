Spis treści: Co należy zrobić w domu przed wyjazdem na wakacje? Zanim wyjedziesz na urlop zrób zdjęcie tego pomieszczenia. Nie zgadniesz, dlaczego to takie ważne

Co należy zrobić w domu przed wyjazdem na wakacje?

Sezon urlopowy w pełni. Bez względu na to, czy wyjeżdżasz na weekend czy planujesz dłuższe wakacje, bezwzględnie pamiętaj o zabezpieczeniu domu przed awariami oraz ewentualnym włamaniem. Nieszczęśliwe sytuacje podczas nieobecności właścicieli czy lokatorów zdarzają się nierzadko i dlatego warto zrobić wszystko, aby im zapobiegać. Na czas nieobecności najlepiej jest:

Wyłączyć zawory wody i gazu

Wyrzucić psujące się jedzenie, również z lodówki

Wyrzucić śmieci

Odłączyć z prądu sprzęty jak żelazko, suszarka, prostownica do włosów, ale również czajnik bezprzewodowy, ekspres do kawy, pralkę, telewizor, ładowarki, komputer

Opóźnić zmywarkę oraz pralkę i lekko je uchylić

Pochować z balkonu czy tarasu rzeczy, które mogłyby zostać uszkodzone przez wiatr czy deszcz

Podlać rośliny, a jeśli wyjeżdżasz na dłużej zaopatrzyć się w specjalne kule nawadniające lub poprosić sąsiada o ich podlanie

Dokładnie pozamykać okna oraz drzwi wejściowe, a jeśli posiadasz rolety - zasunąć je

W przypadku dłuższego wyjazdu warto także zawsze przekazać dodatkowy zapas kluczy zaufanej osobie, która w razie potrzeby będzie mogła wejść do środka i sprawdzić czy wszystko jest w porządku.

Łazienka to miejsce, w którym najczęściej dochodzi do nieprzewidzianych awarii. Koszty remontu bywają ogromne 123RF/PICSEL

Zanim wyjedziesz na urlop zrób zdjęcie tego pomieszczenia. Nie zgadniesz, dlaczego to takie ważne

Specjaliści ds. bezpieczeństwa zalecają jeszcze wykonać jedną czynność przed opuszczeniem mieszkania czy domu na dłuższy czas. Paul Gratan - licencjonowany inspektor budowlany i ekspert do spraw bezpieczeństwa twierdzi, że jest jedno pomieszczenie, które podczas naszej nieobecności może narazić właścicieli na bardzo kosztowne problemy. Mianowicie chodzi o łazienkę - to właśnie tam znajdują się rury, odpływy i połączenia, w których najczęściej dochodzi o wycieków wody. Ekspert zaleca więc, aby przed wyjściem z domu zrobić zdjęcie, a najlepiej kilka ujęć łazienki, na którym widać wyraźnie ściany, posadzkę, sufit, baterie, toaletę oraz meble.

Jeśli okaże się, że po powrocie zauważysz plamę na suficie, zalanie albo inne uszkodzenia, których wcześniej nie było, zdjęcie może posłużyć jako dowód dla ubezpieczyciela i uchronić przed wysokimi kosztami remontu.





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