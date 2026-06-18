Spis treści: Staż pracy nie jest cennikiem świadczeń 20 lat pracy - ważna granica dla kobiet 30 lat pracy - minimum zabezpieczone, wysokość nadal niepewna 40 lat pracy - dużo składek, lecz bez gwarancji wysokiej wypłaty Minimalna emerytura nie wyrównuje wszystkich różnic Jak sprawdzić własną prognozę emerytury?

Staż pracy nie jest cennikiem świadczeń

Wiele osób sądzi, że po 20 latach należy się niska emerytura, po 30 latach średnia, a po 40 latach wysoka. W obecnym systemie nie ma jednak tabeli przypisującej określoną wypłatę do liczby lat. Osoba pracująca cztery dekady za niewysokie wynagrodzenie może dostać mniej niż ktoś, kto pracował krócej, ale płacił wyższe składki.

Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku ZUS ustala świadczenie na podstawie zwaloryzowanych składek, kapitału początkowego za pracę przed 1999 rokiem oraz środków na subkoncie. Suma jest dzielona przez prognozowaną liczbę miesięcy pobierania emerytury. Im większy kapitał i późniejszy wniosek, tym wypłata może być wyższa.

20 lat pracy - ważna granica dla kobiet

Dwadzieścia lat stażu ma szczególne znaczenie dla kobiet. Kobieta, która ukończyła 60 lat i ma co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, może otrzymać podwyższenie wyliczonego świadczenia do poziomu emerytury minimalnej. Od 1 marca 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Dla mężczyzny sytuacja jest inna. Po ukończeniu 65 lat może otrzymać emeryturę, jeżeli na jego koncie zapisano składki, jednak do gwarancji najniższego świadczenia potrzebuje 25 lat stażu. Mężczyzna, który ma 20 lat pracy i niski kapitał, może więc otrzymać mniej niż kwota minimalna.

W nowym systemie staż nie decyduje o samym prawie do emerytury tak, jak dawniej. Decyduje natomiast o tym, czy nisko wyliczone świadczenie zostanie uzupełnione do ustawowego minimum.

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30 lat pracy - minimum zabezpieczone, wysokość nadal niepewna

Po 30 latach pracy zarówno kobieta, jak i mężczyzna zwykle spełniają warunek stażowy potrzebny do gwarancji emerytury minimalnej. Trzy dekady aktywności oznaczają też więcej składek i dłuższy okres waloryzacji pieniędzy zapisanych na koncie ZUS.

Nie zawsze będzie to jednak różnica spektakularna. Osoba pracująca przez 30 lat głównie za najniższą krajową może nadal otrzymywać świadczenie bliskie minimum. Z kolei ubezpieczony zarabiający przez ten sam czas na poziomie średniej krajowej lub wyższym gromadzi znacznie większy kapitał, dlatego jego emerytura może wynieść kilka tysięcy złotych brutto.

Dwie osoby z identycznym stażem mogą zatem otrzymać zupełnie różne kwoty. Znaczenie mają także przerwy w ubezpieczeniu, rodzaj umów oraz to, czy składki były odprowadzane od całego wynagrodzenia.

40 lat pracy - dużo składek, lecz bez gwarancji wysokiej wypłaty

Cztery dekady aktywności zawodowej to realna przewaga: przez dłuższy czas na koncie pojawiają się składki, a kapitał jest waloryzowany. Jednak sam napis "40 lat pracy" nie oznacza jeszcze wysokiej emerytury. Jeżeli cała kariera przebiegała przy płacy minimalnej, świadczenie może pozostać zbliżone do najniższej wypłaty gwarantowanej przez państwo.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które przez wiele lat otrzymywały wyższe wynagrodzenie. Długi staż w połączeniu z dobrymi zarobkami może stworzyć dużą przewagę nad osobą kończącą pracę po 20 czy 30 latach. Wtedy różnica w wypłacie może sięgać nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Ważny jest też moment złożenia wniosku. Kto po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracuje, powiększa konto nowymi składkami, korzysta z kolejnych waloryzacji, a później dzieli kapitał przez krótszy przewidywany okres wypłat. ZUS wskazuje, że dodatkowy rok aktywności po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść świadczenie nawet o kilkanaście procent.

Minimalna emerytura nie wyrównuje wszystkich różnic

Najniższa emerytura chroni osoby z wymaganym stażem: co najmniej 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Po przekroczeniu tej granicy nie działa jednak zasada, że każdy kolejny rok gwarantuje konkretną podwyżkę. Wypłata nadal wynika przede wszystkim ze zgromadzonych składek.

Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 roku mogą mieć świadczenie wyliczane według odmiennych zasad, uwzględniających m.in. podstawę wymiaru i kwotę bazową. Nie każdą emeryturę starszego członka rodziny można więc porównać z prognozą osoby objętej nowym systemem.

Jak sprawdzić własną prognozę emerytury?

Najbliższy rzeczywistości wynik daje kalkulator emerytalny ZUS. Uwzględnia on dane z indywidualnego konta: zwaloryzowane składki, kapitał początkowy, środki na subkoncie, obecne zarobki i planowany wiek zakończenia pracy. Wynik jest prognozą brutto, a nie ostateczną decyzją.

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Jedno jest pewne: 20, 30 i 40 lat pracy to ważne punkty w zawodowym życiorysie, ale same nie odpowiadają na pytanie o wysokość emerytury. Największą różnicę tworzą regularne składki i decyzja, czy zakończyć pracę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego, czy pozwolić kapitałowi rosnąć dłużej.





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