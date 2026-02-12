Przepracowałam 30 lat i mam minimalne wynagrodzenie. Jaką emeryturę dostanę?

Choć staż pracy wynoszący 30 lat powinien teoretycznie zagwarantować seniorce wyższą emeryturę, to jest od tej zasady wyjątek. Jeśli przyszła emerytka pracowała przez cały ten czas za najniższą krajową, to jej świadczenie będzie niższe!

Praca za najniższą krajową przez 30 lat może zagwarantować tylko minimalną emeryturę Natalie Board123RF/PICSEL

Aby polski senior mógł starać się o świadczenie emerytalne, musi ukończyć 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) orać udowodnić minimalny, wymagany staż pracy. Osoby urodzone przed 1949 rokiem obowiązują świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku, a osoby, które urodziły się po 1949 roku mają świadczenia rozdzielone na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny. Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną.

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • środków zapisanych na subkoncie,
  • średniego dalszego trwania życia.

Na wysokość świadczenia wpływa także wiek, w którym senior zamierza przejść na emeryturę, aktualne miesięczne wynagrodzenie brutto oraz prognozowany procentowy udział przyszłych zarobków w średniej krajowej, czyli prognoza, jak przyszłe zarobki będą się kształtować w porównaniu do średniej krajowej.

Środki odprowadzane na konto, podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przepracowałam 30 lat i mam minimalne wynagrodzenie. Jaką emeryturę dostanę?

Ustawowy staż pracy, uprawniający do otrzymania świadczenia, wynosi obecnie 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Nie wszyscy pamiętają jednak, że taki minimalny okres składkowy wiąże się zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradza więc dłuższą pracę, która gwarantuje wyższą emeryturę.

Kobieta, która skończyła 60 lat i chce przejść na emeryturę, osiągnęła już ustawowy wiek emerytalny i może starać się o świadczenie. W dodatku, jeśli ma na koncie 30 lat pracy, to jest raczej pewne, że jej emerytura będzie wyższa niż minimalna. Musi jednak spełnić jeden warunek.

Jeśli kobieta pracowała przez 30 lat za najniższą krajową pensję, to jej świadczenie zostanie prawdopodobnie zrównane do najniższej emerytury. W tym roku jest to 1978,49 zł brutto. Jeśli zarabiała więcej, jej emerytura na pewno będzie wyższa.

