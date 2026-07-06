Spis treści: Mszyce: rozpoznaj szkodniki Mszyce? Czasem sam zapraszasz je do ogrodu Jak pozbyć się mszyc? Zadanie trudne, ale możliwe Naturalne opryski na mszyce

Mszyce: rozpoznaj szkodniki

Liście roślin w ogrodzie są poskręcane w nienaturalny sposób? Stają się mizerne, karłowate i nie wydają plonów, ani kwiatów? A może w pobliżu roślin pojawiło się więcej mrówek? Jeśli odpowiedzi na pytania są twierdzące, możemy mieć pewność, że mszyce opanowały naszą działkę.

Mszyce są łatwe do zauważenia, kiedy się namnożą. Przesiadują na łodygach, liściach oraz innych częściach rośliny: piją soki komórkowe i prowadzą do ogrodniczej katastrofy. Mszyce mogą mieć różne kolory: czarne, czerwone, zielone, ale także żółte, brunatne i białe. Szkodniki lubują się w najdelikatniejszych częściach roślin, przez co szybko doprowadzają do ich obumierania.

Mszyce? Czasem sam zapraszasz je do ogrodu

Biedronki lubią zjadać mszyce. To dla nas doskonała informacja 123RF/PICSEL

Czasami nie mamy wpływu na to, że mszyce zawędrowały do naszego ogrodu. Faktem jest, że najbardziej skupiają się na najmłodszych pędach i świeżych przyrostach, dlatego mogą z łatwością doprowadzić do szkód już wiosną. Ale to nie koniec. Lubią wysokie temperatury i sporą wilgotność - wtedy najszybciej się rozmnażają.

Czasami mszyce pojawiają się w konsekwencji naszych działań w ogrodzie. Szkodniki pojawiają się tam, gdzie popełniamy pewne błędy ogrodnicze. Przykład? Przenawożenie azotem - wtedy rośliny intensywnie rosną, tworzą młode odrosty, a mszyce tylko na to czekają. Ponadto owady lubują się w niektórych konkretnych roślinach: nasturcjach, komosie, bobie, ale także niektórych odmianach róż.

Jak pozbyć się mszyc? Zadanie trudne, ale możliwe

Chcemy walczyć z mszycami? Najlepiej zrobić to w sposób naturalny. Najlepiej jednak nie czekać, a stworzyć wcześniej warunki takie, by szkodniki nie miały szans na rozwój. To idealny czas na to, aby zaprosić naturalnych wrogów mszyc. Czas ich poznać.

Biedronki - naturalni wrogowie mszyc. Przyciągnąć je można słodkimi opryskami (pół łyżki cukru na litr wody), które stosuje się zanim zalęgną się mszyce. Biedronki lubią żółty kolor, więc warto zawieszać wstążeczki w tym kolorze wokół roślin oraz inne elementy w tej barwie.

Złotooki - drobne, zielone owady wykonują za nas kawał dobrej roboty, ponieważ ich przysmakiem są mszyce. Złotooki można przyciągnąć, kiedy zbudujemy im małe domki (brązowe lub czerwone budki wypełnione słomą lub suchymi liśćmi). Złotooki lubią również pewne rośliny w ogrodzie - grykę, macierzankę, kocimiętkę, koper oraz miętę.

Bzygi - wyglądają jak osy. Przyciągnąć je mogą rośliny, takie jak koper, kolendra, pietruszka, mięta, seler, a także aksamitki, nagietki, maki, chabry, rumianek.

Chcemy zapewnić sprzymierzeńcom ogrodu dogodne warunki? Trzeba pamiętać o tym, aby nie stosować w ogrodzie chemicznych oprysków, ale także zapewnić im poidełka: do podstawki wypełnionej wodą wrzucić drobne kamyczki, z których posilać się będą nasze owady.

Naturalne opryski na mszyce

Opryski na mszyce są skuteczne, jeśli zrobimy je w odpowiednich warunkach 123RF/PICSEL

Naturalni sprzymierzeńcy ogrodu to tylko część sukcesu. Kiedy mszyce się pojawią warto nadal działać w sposób naturalny na te owady i stosować preparaty, które mogą je zneutralizować. Nie musimy wydawać na ten cel ani dodatkowej złotówki, ponieważ składniki zazwyczaj mamy pod ręką. Jak zrobić opryski na mszyce? Oto propozycje.

Ocet : wystarczy rozcieńczyć 100 ml w litrze wody i dodać kilka kropel płynu do mycia naczyń.

Mleko : wystarczy wymieszać je 1:1 z wodą.

Czosnek : trzy ząbki czosnku (nawet w łupinach) posiekać, zalać pięcioma litrami wody, poczekać dobę i mieszanką pryskać rośliny.

Ostra papryka: łyżeczka mielonej papryki i pół litra wody trzeba wymieszać i odstawić na dwie doby. Później mieszankę przelać przez gazę dodać kilka kropli płynu do naczyń.

Jak stosować opryski? Należy działać regularnie i najlepiej późnym wieczorem, kiedy pożyteczne owady udają się na spoczynek. Mieszankami trzeba spryskiwać dokładnie wszystkie rośliny, a szczególnie od spodniej części liści, ponieważ tam mszyce gromadzą się najchętniej.





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