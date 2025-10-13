Przestań trzymać to w łazience. Częstsze wydatki to początek problemów

Łazienka wydaje się idealnym miejscem na kosmetyki, perfumy czy suplementy - w końcu to tam zaczynamy i kończymy każdy dzień. Jednak nie wszystkie rzeczy, które przechowujemy w tym pomieszczeniu, powinny się tam znajdować. Para wodna, zmienne temperatury i wilgoć mogą nie tylko skracać trwałość kosmetyków i leków, ale też sprawiać, że przestają działać tak, jak powinny. Oto, czego nie powinniśmy trzymać w łazience.

Łazienka czy dodatkowy schowek?

Łazienka potrafi kryć w swoich zakamarkach znacznie więcej rzeczy niż tylko chemię gospodarczą i kosmetyki pielęgnacyjne. Wiele z tych przedmiotów jednak nie powinno się tam znajdować przede wszystkim ze względu na duże wahania temperatury, wilgoć, a nawet potencjalne zagrożenie, jakie mogą powodować. Warto sprawdzić, jakich kosmetyków i przedmiotów nie należy przechowywać w tym pomieszczeniu. To zapewni nam nie tylko bezpieczeństwo, ale też realne oszczędności, bo lepsze warunki przechowywania, dostosowane do produktu czy sprzętu, zapewnią im dłuższą żywotność i trwałość.

9 rzeczy, które nie powinny znajdować się w łazience

Leki i suplementy diety są bardzo wrażliwe na wilgoć i zmienne temperatury. Trzymane w łazience szybko tracą skuteczność, a niektóre mogą całkowicie się zepsuć, co ogranicza ich działanie zdrowotne. Zamiast w łazience, najlepiej przechowywać je w suchej chłodnej szafce np. w sypialni, z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła.

Młoda kobieta z długimi ciemnymi włosami owinięta w biały ręcznik suszy włosy suszarką w jasnej, nowoczesnej łazience. W tle regał z ręcznikami, kosmetykami i dekoracyjną rośliną. Kobieta uśmiecha się, a jej włosy unoszą się pod wpływem powietrza z sus...
Warto mieć na uwadze potencjalne niebezpieczeństwo związane z przechowywaniem suszarki w łazience. Elektronika nie lubi wilgociCanva ProINTERIA.PL

Elektronika i ładowarki również nie tolerują wilgotnego powietrza. Para wodna wnika do wnętrza urządzeń, powodując korozję i zwarcia, co skraca ich żywotność i może być niebezpieczne. Dlatego sprzęt elektroniczny najlepiej trzymać w suchym pomieszczeniu, np. w salonie, sypialni lub biurze, z dala od umywalki i prysznica.

Kosmetyki z retinolem, witaminą C lub innymi wrażliwymi składnikami szybko tracą stabilność w warunkach łazienkowych. Wilgoć i wahania temperatur osłabiają ich działanie, przez co produkty stają się mniej skuteczne lub psują się szybciej. Takie kosmetyki najlepiej przechowywać w chłodnym i zacienionym miejscu, np. w szufladzie toaletki lub lodówce kosmetycznej, z dala od pary i słońca.

Uśmiechnięta kobieta z ciemnymi włosami trzymająca w jednej ręce butelkę ze sprayem i rozprowadzająca produkt na włosach, w tle jasna łazienka z regałem i ręcznikami.
Aerozole takie jak lakier do włosów powinny być przechowywane poza łazienkąCanva ProINTERIA.PL

Spraye i puszki aerozolowe, takie jak dezodoranty, lakiery do włosów czy środki czystości, w łazience są narażone na podwyższone ciśnienie spowodowane ciepłem, co może prowadzić do wycieku lub pęknięcia puszki. Dlatego najlepiej przechowywać je w suchym miejscu, np. w szafce gospodarczej, pokojowej szafce lub w korytarzu.

Perfumy i wody toaletowe mogą stracić swoje właściwości podczas przechowywania w łazience. Zapach może się zmieniać, tracić intensywność lub całkowicie inaczej pachnieć po kilku tygodniach. Flakony najlepiej przechowywać w sypialni, w szufladzie lub na półce z dala od grzejnika i promieni słonecznych.

Maszynki do golenia i ostrza stalowe szybko korodują w wilgotnym powietrzu. Stają się tępe, mniej skuteczne i mogą być siedliskiem bakterii, zwiększając ryzyko podrażnień skóry. Optymalnie będzie trzymać je w suchym miejscu w sypialni lub zamkniętej szufladzie poza łazienką.

Paleta cieni do powiek w odcieniach brązu i różu z dwoma pędzlami do makijażu na tle różowego materiału.
Cienie do powiek, pudry i bronzery źle zniosą wilgoć w łazienceCanva ProINTERIA.PL

Kosmetyki w proszku, takie jak pudry, róże czy bronzery, pochłaniają wilgoć, co powoduje grudki i zmienia ich konsystencję. Mogą też sprzyjać rozwojowi bakterii, przez co codzienne stosowanie staje się mniej higieniczne. Najlepiej przechowywać je w suchym miejscu, np. w kosmetyczce w sypialni lub w zamkniętej szufladzie toaletki.

Biżuteria, zwłaszcza delikatna, szybko traci blask w wilgotnej łazience. Para wodna powoduje matowienie metali, korozję drobnych elementów. Biżuterię warto przechowywać w suchym pudełku lub organizerze w sypialni, z dala od łazienkowej wilgoci.

Bambusowa półka na wannę z rozłożonymi na niej magazynami wnętrzarskimi, gąbką, szczotką do masażu oraz zapaloną świecą, w tle biała, nowoczesna wanna i bateria łazienkowa.
Czasopisma i książki w łazience? To kiepski pomysłCanva ProINTERIA.PL

Książki i magazyny chłoną wilgoć, co powoduje wybrzuszenia kartek, plamy i ryzyko pleśni. Najlepiej trzymać je w suchym miejscu w salonie, sypialni lub na półce bibliotecznej.

Czy trzymasz któreś z tych rzeczy w swojej łazience?

